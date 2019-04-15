60+ бесплатных приложений, которые прокачают ваше тело не хуже персонального тренера

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Средняя стоимость услуг персонального тренера по фитнесу и питанию в некоторых странах составляет $ 50 в час. Тем не менее спрос на них, особенно сейчас, когда приближается летний сезон, растет, что также может влиять на повышение цены. К счастью, существует немало альтернативных и более бюджетных способов привести себя в форму мечты, сбросить лишний вес или увидеть заветные кубики пресса.