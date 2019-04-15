60+ бесплатных приложений, которые прокачают ваше тело не хуже персонального тренера
Средняя стоимость услуг персонального тренера по фитнесу и питанию в некоторых странах составляет $ 50 в час. Тем не менее спрос на них, особенно сейчас, когда приближается летний сезон, растет, что также может влиять на повышение цены. К счастью, существует немало альтернативных и более бюджетных способов привести себя в форму мечты, сбросить лишний вес или увидеть заветные кубики пресса.
AdMe.ru подобрал полезные приложения, которые помогут сделать подготовку к лету эффективной, легкой и продуманной: это и дневник тренировок, и грамотный подход к питанию и отдыху. Для удобства поиска мы разбили перечень на несколько категорий.
Бег и кардиотренировки
- Runtastic (iOS, Android) — приложение позволяет отслеживать тренировки с помощью GPS и наблюдать за изменениями параметров онлайн, также отслеживает «пробег» кроссовок.
- Strava (iOS, Android) — контролирует такие ключевые показатели, как расстояние, темп, скорость, набор высоты и затраченные калории, а также показывает интерактивную карту физической активности.
- RockMyRun (iOS, Android) — одна из крупнейших музыкальных подборок, реагирует на движения тела, выбирая темп музыки в зависимости от скорости тренировки и частоты пульса.
- My Virtual Mission (iOS, Android) — позволяет планировать одиночные и групповые забеги, езду на велосипеде или плавание в игровой форме по всему миру.
- Couch to 5K (iOS, Android) — предлагает выбрать одного из 4 тренеров-мотиваторов и подготовиться к беговой дистанции 5 км за 9 недель, затрачивая на тренировку всего 20–30 минут по 3 раза в неделю.
- Vi Trainer (iOS, Android) — личный аудиоинструктор, подстраивается под индивидуальные цели и создает программу, основываясь на множестве персональных данных.
- Zombie, Run! (iOS, Android) — звуковые эффекты и музыкальное сопровождение приложения погружают в атмосферу настоящего зомби-апокалипсиса, и единственный способ выжить — бежать, причем по-настоящему.
- MapMyRun (iOS, Android) — позволяет отслеживать и наносить на карту каждую тренировку, подходит как для новичков, так и для опытных бегунов.
- Charity Miles (iOS, Android) — в процессе занятий в этом приложении можно заработать мили и потратить их на благотворительность.
- Sports Tracker (iOS, Android) — предназначен не только для бега, но и для других циклических видов спорта, позволяет вести личный дневник тренировок со всеми необходимыми данными.
- PUMATRAC (iOS, Android) — в дополнение к стандартному набору фиксирует целый ряд других показателей и помогает понять, в зависимости от чего меняются результаты тренировок.
Стретчинг и йога
- Daily Yoga (iOS, Android) — содержит коллекцию из порядка 500 асан в более чем 200 классах йоги, пилатеса и медитации.
- 5 Minute Yoga Workouts (iOS, Android) — ежедневные легкие тренировки, подходят для начинающих.
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Track Yoga (iOS, Android) — в этом приложении перечислены упражнения для всех видов йоги, есть возможность ставить еженедельные цели и отслеживать результат.
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Yoga Poses (iOS) — здесь представлено более 250 поз для йоги, причем в различных модификациях. Их можно выбрать в зависимости от уровня подготовки.
- Simply Yoga (iOS, Android) — включает видеоуроки продолжительностью 20, 40 и 60 минут.
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Down Dog (iOS, Android) — содержит 30 000 конфигураций программ для нескучных занятий каждый день, позволяет выбирать один из 7 голосов наставников.
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Stretching Exercises — Flexibility Training (Android) — содержит подробные описания упражнений для ежедневных разминок и зарядок, разминок для бегунов, а также растяжки различных групп мышц.
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Bodyweight Fitness (iOS, Android) — приложение для развития гибкости и силы, позволяет выбирать упражнения в соответствии с уровнем подготовки и ставить цели на развитие их сложности.
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StretchIt (iOS, Android) — 30-дневная программа обучения с подробным видео для растяжки и гибкости.
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Stretching Exercises iPro (iOS, Android) — содержит более 100 упражнений на растяжку различных частей тела.
Силовые тренировки
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Home Workout — No Equipment (iOS, Android) — домашние ежедневные тренировки с собственным весом, рассчитанные на основные группы мышц, не требуют специального оборудования.
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HIIT Workouts by Daily Burn (iOS) — 10-, 20- и 30-минутные жиросжигающие тренировки высокой интенсивности со звуковыми подсказками.
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Freeletics (iOS, Android) — приложение — личный тренер, помогающее похудеть, нарастить мышечную массу либо поддерживать форму, содержит более 900 вариантов тренировок.
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Monkey Method (iOS, Android) — содержит более 500 видео для тренировок с разным уровнем подготовки, для развития силы и выносливости.
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Asics Studio (iOS, Android) — большая подборка аудиотренировок от различных инструкторов, основной акцент — на силовые занятия.
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Keelo (iOS, Android) — высокоинтенсивная тренировочная программа по силовой и физической подготовке, возможность обратиться за советом к команде тренеров.
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KINETICOACH (iOS) — содержит более 1 000 тренировок, обучающие видео и GIF, оценивает различные параметры, в том числе самочувствие перед занятием.
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30 Day — Squat Challenge (iOS) и 30 Day Squats Trainer (Android) — 30-дневный план, содержащий 6 тренировок и более десятка различных видов приседаний.
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8fit Workouts (iOS, Android) — 15—20-минутные индивидуальные тренировки для дома, не требуют специального оборудования, направлены на жиросжигание и рост мышечной массы.
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Fitness Buddy (iOS, Android) — библиотека тренировок, классифицированных в зависимости от групп мышц и частей тела.
Пресс
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Daily Ab Workout (iOS, Android) — проверенные упражнения на пресс, простой и понятный интерфейс.
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Six Pack in 30 Days (iOS, Android) — тренировка пресса для различных уровней нагрузки, всего несколько минут в день в течение месяца.
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6 Pack Promise — Ultimate Abs (iOS, Android) — эффективные 4—8-минутные тренировки от профессионального спортсмена.
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Yoga to Lose Belly Fat (Android) — упражнения из йоги для плоского живота.
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Runtastic Six Pack Abs (iOS, Android) — 10-недельная программа, более 50 обучающих видео и 2 тренера-аватара на выбор.
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Abs Workout (iOS, Android) — 7 минут для пресса ежедневно с персональным аудиотренером.
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Lose Belly Fat in 30 Days (iOS, Android) — быстрые тренировки 3 уровней сложности, советы по сбалансированному питанию.
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Abs Workout A6W (Android) — 6-недельная программа тренировок с возможностью подробно отслеживать собственный прогресс по фото.
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Abs Workouts — Getting a Perfect Belly in 12 Days (iOS) — 20 эффективных упражнений, рекомендации по питанию, возможность делиться результатами с единомышленниками.
Питание
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Lose It! (iOS, Android) — на основе предоставленных личных параметров помогает составить план питания, содержит штрихкод-сканер, а также информацию о большом количестве продуктов и готовых блюд.
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My Diet Coach (iOS, Android) — отправляет напоминания и мотивационные сообщения в зависимости от выбранных целей, а также рекомендации, как избежать вредных привычек.
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Calorie Counter by FatSecret (iOS, Android) — счетчик калорий, дневник питания, рецепты, сканер штрихкодов для продуктов.
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Fitocracy Macros (iOS) — подсчитывает макронутриенты (белки, жиры, углеводы) и благодаря этому позволяет более грамотно выстроить план питания.
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SparkPeople Calorie Tracker (iOS, Android) — удобный счетчик калорий, большая онлайн-база информации о питании и продуктах.
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Fooducate (iOS, Android) — помогает совершать покупки и правильно питаться, получать сведения о продуктах из штрихкодов и разбираться с информацией на этикетках.
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MyPlate Calorie Counter (iOS, Android) — многофункциональное приложение, позволяет создавать графики и диаграммы для визуализации и оценки плана питания.
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Lifesum (iOS, Android) — удобный и простой в использовании дневник питания, содержит полезные рецепты и макротрекер.
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MyFitnessPal (iOS, Android) — отслеживает вес, рассчитывает рекомендуемое в сутки количество калорий, содержит информацию о 5 млн видов продуктов питания.
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Waterlogged (iOS, Android) — напоминания и графики потребления необходимого количества воды.
Дополнительные любопытные фитнес-приложения
- Fitbit (iOS, Android) — трекер физической активности, регистрирует количество пройденных шагов, частоту сердечных сокращений; здесь также можно бросать вызовы для достижения фитнес-целей и принимать их от участников сообщества.
- WW (Weight Watchers) (iOS, Android) — помогает контролировать свои цели при помощи трекера физической активности, а также с помощью мотивирующего сообщества участников, содержит рекомендации по питанию.
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Lift Log: #1 Weightlifting (iOS) и LogLift Log (Android) — простой и удобный дневник тренировок.
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FitNotes — Gym Workout Log (Android) — фитнес-дневник с разбивкой по категориям упражнений, также содержит таймер отдыха.
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Instant Heart Rate (iOS, Android) — простое в использовании приложение для измерения пульса, также помогает узнать уровень стресса.
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myWorkouts Heart Rate Monitor (Android) — отслеживает спортивную активность, частоту сердечных сокращений, расход калорий, также есть GPS и автономные карты.
- Pact (Android) — приложение для похудения, которое использует денежные ставки и штрафы, чтобы поддержать мотивацию и помочь в достижении фитнес-целей.
- PumpUp (iOS, Android) — фитнес-сообщество, в котором можно поделиться результатами своих тренировок и получить поддержку и мотивацию от единомышленников.
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Bvddy (iOS, Android) — позволяет найти партнеров для совместных тренировок в более чем 70 видах спорта.
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Sleep Sounds by Sleep Pillow (iOS, Android) — приложение для быстрого расслабления и здорового сна, содержит большое количество звуковых треков и таймер сна.
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Runtastic Sleep Better (iOS, Android) — анализирует фазы сна, помогает справляться с бессонницей; есть возможность использовать приложение в авиарежиме.
А вы когда-нибудь пользовались приложениями для фитнеса и здорового образа жизни? Может быть, у вас есть любимые и проверенные, о которых мы еще не успели рассказать?