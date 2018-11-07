6 упражнений, которые помогут победить боль в коленях, ступнях и бедрах

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Процент людей, страдающих от хронических болей в коленях, довольно высок как в России, так и за рубежом. Но мы и без того нередко сталкиваемся с ежедневными небольшими травмами и перегрузками. Вот несколько советов, как почувствовать себя лучше с помощью простых физических упражнений.

AdMe.ru всегда готов помочь, когда дело касается здоровья и улучшения самочувствия. Именно поэтому мы предлагаем вам опробовать эти 6 упражнений, которые пойдут на пользу вашим коленям, ступням и бедрам.

Подъем пяток

Для начала возьмите стул и встаньте за него. После этого сделайте следующее: Поднимите одну ногу.

Медленно отрывайте пятку второй ноги от пола, пока полностью не подниметесь на носок.

Снова медленно опустите пятку на пол.

Повторите по 10–15 раз на каждую ногу. Это упражнение укрепит лодыжки и проработает мышцы вокруг колена.

Ходьба на цыпочках

Это упражнение можно запросто совместить с выполнением домашних или рабочих дел. Быстрое перемещение на носочках укрепляет икры и служит хорошей нагрузкой для пальцев ног и подушечек стоп. Выполняйте 5–15 минут или до тех пор, пока не устанете.

Вращение лодыжкой

Чтобы проработать слабые лодыжки, сделайте следующее: Стоя или сидя, приподнимите одну ногу.

Медленно вращайте ступней этой ноги по кругу.

Повторите по 10 раз по часовой и против часовой стрелки для каждой ноги.

Упражнение с сопротивлением

Для следующего упражнения вам потребуется лента-эспандер. Зафиксируйте ленту с помощью ножки дивана или любой другой устойчивой мебели.

Пропустите одну ногу под другой, слегка согнув в колене.

Верхнюю ногу проденьте в ленту.

Медленно потяните ленту ногой на себя.

Повторите по 10–15 раз для каждой ноги. Так вы укрепите мышцы икр, а также внутренние и внешние мышцы бедер.

Упражнение для пальцев ног

Для ежедневного укрепления пальцев ног отлично подойдет игра «Хватай-ка». Можно просто поджимать пальцы.

Можно положить на пол полотенце и хватать его пальцами.

Также можно положить на пол маленькие камешки и, подбирая их пальцами, попытаться забросить их ногой в корзину.

Ходьба на мячах

Чтобы расслабить и проработать подушечки стопы: Возьмите теннисный мяч или любой другой подобного размера.

Сядьте на стул.

Поставьте стопу на мяч и придавите его.

Медленно и с нажимом катайте мяч стопой к пальцам ног и обратно.

Наслаждайтесь массажем!

Бонус

Акупунктура и массаж стоп широко применяются по всему миру. Если у вас ноют ноги после долгого дня, расположите большие пальцы рук на ступне так, как показано на картинке (между большим и указательным пальцами и между безымянным пальцем и мизинцем на расстоянии 1 см) и аккуратно массируйте эту область в течение 15 минут. Это простой и быстрый способ дать ногам отдохнуть.

Надеемся, что эти упражнения вам помогут. Если у вас есть собственные лайфхаки для избавления от боли в ногах, расскажите о них в комментариях.