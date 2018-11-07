6 упражнений, которые помогут победить боль в коленях, ступнях и бедрах
Процент людей, страдающих от хронических болей в коленях, довольно высок как в России, так и за рубежом. Но мы и без того нередко сталкиваемся с ежедневными небольшими травмами и перегрузками. Вот несколько советов, как почувствовать себя лучше с помощью простых физических упражнений.
AdMe.ru всегда готов помочь, когда дело касается здоровья и улучшения самочувствия. Именно поэтому мы предлагаем вам опробовать эти 6 упражнений, которые пойдут на пользу вашим коленям, ступням и бедрам.
Подъем пяток
Для начала возьмите стул и встаньте за него. После этого сделайте следующее:
- Поднимите одну ногу.
- Медленно отрывайте пятку второй ноги от пола, пока полностью не подниметесь на носок.
- Снова медленно опустите пятку на пол.
- Повторите по 10–15 раз на каждую ногу.
Это упражнение укрепит лодыжки и проработает мышцы вокруг колена.
Ходьба на цыпочках
Это упражнение можно запросто совместить с выполнением домашних или рабочих дел. Быстрое перемещение на носочках укрепляет икры и служит хорошей нагрузкой для пальцев ног и подушечек стоп.
Выполняйте 5–15 минут или до тех пор, пока не устанете.
Вращение лодыжкой
Чтобы проработать слабые лодыжки, сделайте следующее:
- Стоя или сидя, приподнимите одну ногу.
- Медленно вращайте ступней этой ноги по кругу.
- Повторите по 10 раз по часовой и против часовой стрелки для каждой ноги.
Упражнение с сопротивлением
Для следующего упражнения вам потребуется лента-эспандер.
- Зафиксируйте ленту с помощью ножки дивана или любой другой устойчивой мебели.
- Пропустите одну ногу под другой, слегка согнув в колене.
- Верхнюю ногу проденьте в ленту.
- Медленно потяните ленту ногой на себя.
- Повторите по 10–15 раз для каждой ноги.
Так вы укрепите мышцы икр, а также внутренние и внешние мышцы бедер.
Упражнение для пальцев ног
Для ежедневного укрепления пальцев ног отлично подойдет игра «Хватай-ка».
- Можно просто поджимать пальцы.
- Можно положить на пол полотенце и хватать его пальцами.
- Также можно положить на пол маленькие камешки и, подбирая их пальцами, попытаться забросить их ногой в корзину.
Ходьба на мячах
Чтобы расслабить и проработать подушечки стопы:
- Возьмите теннисный мяч или любой другой подобного размера.
- Сядьте на стул.
- Поставьте стопу на мяч и придавите его.
- Медленно и с нажимом катайте мяч стопой к пальцам ног и обратно.
- Наслаждайтесь массажем!
Бонус
Акупунктура и массаж стоп широко применяются по всему миру.
Если у вас ноют ноги после долгого дня, расположите большие пальцы рук на ступне так, как показано на картинке (между большим и указательным пальцами и между безымянным пальцем и мизинцем на расстоянии 1 см) и аккуратно массируйте эту область в течение 15 минут. Это простой и быстрый способ дать ногам отдохнуть.
Надеемся, что эти упражнения вам помогут. Если у вас есть собственные лайфхаки для избавления от боли в ногах, расскажите о них в комментариях.
Иллюстратор Natalia Tylosova специально для AdMe.ru