5 продуктов, от которых глаза утром сияют, и 5 — от которых отекают

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Правильное питание в последнее время стало настоящим трендом, и кажется, что сегодня мы отлично разбираемся в еде и сможем без труда перечислить полезные и вредные свойства того или иного продукта. Однако часто привычная нам пища может как способствовать профилактике различных заболеваний, так и навредить жизненно важным органам.

AdMe.ru составил список продуктов, которые помогут вашим глазам сиять или же, напротив, вызовут отеки.

Тыква

Тыква богата различными микроэлементами, которые помогут сохранить здоровье глаз. Содержащийся в ней витамин А способствует профилактике катаракты.

Шпинат

Шпинат содержит лютеин — очень полезный пигмент, который организм не вырабатывает самостоятельно, а может получать только извне. Он накапливается в тканях глаза, в основном в макуле — центральной точке сетчатки, где формируется изображение, которое получает мозг.

Сладкий перец

Сладкий перец содержит зеаксантин — антиоксидант, который помогает сохранять глаза здоровыми. Он понижает уровень свободных радикалов, защищая от зрительного переутомления.

Томаты

Томаты очень полезны для глаз благодаря высокому содержанию витаминов А и С, которые предотвращают развитие так называемого сумеречного зрения. Также в этих овощах содержатся антиоксиданты, защищающие от вредного воздействия яркого света.

Кукуруза

Кукуруза богата зеаксантином, который защищает хрусталик глаза и помогает сохранить остроту зрения. Он также фильтрует ультрафиолетовые лучи, поддерживая здоровые клетки.

Пшеничный хлеб

Частое употребление пшеничного хлеба повышает риск дегенерации сетчатки глаза. Хлеб относится к высокоуглеводной пище, которая резко повышает уровень сахара в крови и приводит к проблемам со зрением, а также отекам всего лица.

Колбаса

Колбаса содержит много холестерина. Частое ее употребление приводит к повышению глазного давления. Также в колбасе много соли, которая провоцирует появление отеков.

Мороженое

Мороженое, как и другая сахаросодержащая продукция, наносит сильный удар по зрению. Также в излюбленном многими лакомстве содержится много разнообразных добавок с пометкой Е, например Е012 — краситель тартразин, который является сильным аллергеном. Это вещество может помимо проблем с глазами вызвать отек шеи, кожный зуд и мигрень.

Макароны

В макаронах содержится большое количество углеводов. Если ими злоупотреблять, может ухудшиться состояние макулы — центральной части сетчатки глаза. Также этот продукт может привести к отеку лица.

Квашеная капуста