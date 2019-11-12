5 «ленивых» упражнений, которые позволят быстро похудеть в талии и почувствовать пресс
Если вы соблюдаете режим питания, но убрать лишние сантиметры на талии и подкачать пресс никак не получается, подключите простые, но действенные упражнения. Система тренировок пилатес была придумана для реабилитации позвоночника, но она прекрасно позволяет прокачать глубинные мышцы и помогает раскрутить метаболизм.
Мы в AdMe.ru подготовили небольшой комплекс упражнений, выполнять которые можно на любой относительно твердой поверхности, даже на кровати или диване.
1. Плие
Исходное положение: лежа на боку, одна рука согнута в локте под головой, другая свободно лежит перед вами. Ноги слегка согнуты в коленях, стопы соединены, таз напряжен.
Держим стопы вместе, одно колено поднимаем вверх и возвращаем в исходное положение. Для правильной нагрузки следите, чтобы таз оставался неподвижным, а шея не наклонялась вниз.
Повторить: по 15–20 раз на каждую сторону.
Воздействие: прорабатывается косая брюшная мышца.
2. Боковая растяжка
Исходное положение: опора на локоть одной руки и вытянутые ноги, другая рука находится на бедре, таз поднят.
Опускаем таз и возвращаем его в исходное положение, стараясь держать спину ровно и не отклоняясь ни вперед, ни назад.
Повторить: по 12–15 раз на каждую сторону.
Воздействие: пресс, поперечные мышцы талии.
3. «Балерина»
Исходное положение: опора на локоть одной руки и вытянутые ноги, другая рука поднята вверх, напряжена, таз поднят.
Плавно опускаем поднятую руку и заводим ее под корпус. Возвращаем в исходное положение.
Повторить: по 12 раз на каждую сторону.
Воздействие: пресс, поперечные мышцы талии.
4. «Струна»
Исходное положение: на четвереньках, упор на колени и руки.
Поднимаемся на носки и вытягиваемся в планку, стараясь не округлять спину, чтобы нагрузка приходилась на мышцы пресса. Задерживаемся в этом положении на 2–3 секунды, напрягая все мышцы.
Повторить: 15–20 раз.
Воздействие: мышцы пресса, ягодиц.
5. Перекаты
Исходное положение: сидя на полу, колени согнуты, руки под коленями. Спина немного округлена.
Откидываемся назад и прокатываемся на спине до лопаток. Возвращаемся в исходное положение.
Повторить: 10–15 раз.
Воздействие: мышцы спины и пресса, вытягивание позвоночника.
Если выполнять эти упражнения каждый день, уже через месяц можно увидеть результаты, которые вас порадуют. А какую нагрузку на мышцы предпочитаете вы?
Фото на превью Depositphotos