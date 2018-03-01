Вам понадобится 5 минут, чтобы избавиться от острой боли в пояснице

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Боль в пояснице может появиться по многим причинам. Иногда она свидетельствует о серьезных нарушениях в организме, а иногда причинами боли становятся физическое перенапряжение, резкое движение, подъем тяжестей или долгое пребывание в неудобной позе. Если вы оказались как раз в такой ситуации и ваше тело пронзает нестерпимая боль, отдающая из области поясницы в ногу, то лучше любых лекарств вам поможет правильная физическая активность.

AdMe.ru подобрал несколько несложных упражнений, рекомендуемых врачами, которые облегчат боль и помогут вам прийти в норму.

Важно помнить

Цель занятий — снять спазм грушевидной мышцы, сдавившей седалищный нерв.

Темп выполнения упражнений — медленный. Не перенапрягайтесь. При сильных болях обязательно обратитесь к врачу.

Время выполнения каждой позы — 30 секунд.

1.

Исходное положение — сидя на стуле, спина прямая, согнутые в коленях ноги образуют прямой угол. Ногу, в которую отдает боль, положите на другую так, чтобы она располагалась параллельно полу. Положите руки на икру больной ноги и, используя ее в качестве опоры, медленно нагибайтесь вперед так низко, как можете. Опустите руки вниз и задержитесь в этом положении на 30 секунд. После чего медленно вернитесь в исходное положение и, поменяв ноги, выполните его еще раз.

2.

Исходное положение — лежа на спине, ноги выпрямлены. Поднимите больную ногу перпендикулярно полу и согните ее в колене. Одну руку положите на колено, а другой возьмитесь за лодыжку. Положение лодыжки старайтесь не менять, а колено направляйте к пятке другой ноги. Когда почувствуете напряжение мышц, задержитесь в этом положении на 30 секунд и, поменяв ноги, повторите упражнение.

3.

Исходное положение — лежа на спине, ноги выпрямлены. Занесите больную ногу над другой ногой так, чтобы ступня оказалась у колена. Положите противоположную руку на колено и с небольшим усилием направляйте его вперед к солнечному сплетению. Почувствовав, что мышца напряжена, задержитесь в этом положении на 30 секунд. Поменяйте ноги и выполните упражнение еще раз.

4.

Исходное положение — лежа на спине, ноги выпрямлены. Закиньте ногу на ногу таким образом, чтобы больная оказалась сверху. Обхватите ноги руками и с их помощью старайтесь дотянуться коленом больной ноги до плеча той же стороны тела. Что делать дальше, вы уже знаете. Почувствовав напряжение в мышцах, задержитесь в этом положении на 30 секунд. Расслабьтесь и повторите упражнение еще раз, поменяв ноги.

А вы испытывали боль в пояснице? Что помогло вам с ней справиться?