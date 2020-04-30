35+ бесплатных интернет-курсов, которые оценят даже те, кто устал от бесконечной гонки за саморазвитием

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Согласно статистике, в 2019 году 50 % студентов в различных высших учебных заведениях прошли хотя бы один курс онлайн. Огромное количество сайтов предлагает возможность заниматься там, где нам удобно и комфортно, в то время, которое выберем мы сами.

Мы в AdMe.ru отфильтровали сотни ресурсов, чтобы выбрать те, которые предлагают бесплатные курсы и исключительно качественные материалы. А в бонусе мы поделимся найденными советами, как выбрать такой курс, чтобы обязательно пройти его до конца.

1. Творчество и хобби

Skillshare — на платформе собрано более 10 тысяч различных мастер-классов и онлайн-уроков. Тут найдутся материалы по моде и стилю, приготовлению еды и напитков, основам фотографии и писательского мастерства, фитнесу и йоге. Ресурс англоязычный, бесплатный доступ предоставляется на 2 месяца.

Instructables — сотни тысяч различных пошаговых инструкций для тех, кто хочет создавать вещи собственноручно. Хотя ресурс англоязычный, большинство видео настолько наглядно демонстрирует процесс, что незнание языка не является проблемой.

Enterclass — мастер-классы и онлайн-курсы для тех, кто хочет научиться рисовать, фотографировать, писать тексты, узнать больше о стиле и макияже. Бесплатные уроки доступны на одноименной вкладке.

MusicTheory — англоязычный проект обо всем, что связано с музыкой. Теория, чтение нот, тренировка слуха, множество упражнений.

Snapguide — еще один англоязычный ресурс, где собрано множество различных мастер-классов по кулинарии, искусству макияжа, хендкрафту и т. д.

2. Искусство, культурология, эрудиция

Эрмитажная академия — образовательная платформа от одного из самых больших музеев не только в России, но и в мире. Материалы посвящены изобразительному и декоративно-прикладному искусству, собранному в экспозиции музея.

Academia — онлайн-проект телеканала «Россия-Культура». На портале доступны выпуски передачи "Академия" — лекции крупнейших ученых современности по самым разным вопросам фундаментальной науки.

Телеканал "Культура" — лекции и общеобразовательные фильмы по искусству и истории, экранизации классических произведений, спектакли и концерты классической музыки.

Лекторий "Прямая речь" — архив онлайн-трансляций лекций таких известных лекторов, как нейролингвист и физиолог Татьяна Черниговская, писатель Дмитрий Быков, историк Леонид Млечин и многие другие популярные ученые, литераторы, психологи и музыканты.

Постнаука — курсы, гиды и даже игры, посвященные актуальным вопросам фундаментальной науки. Большинство материалов по длительности не превышает 20 минут, что позволяет за короткое время ознакомиться с самыми разными темами.

3. Иностранные языки

Lingualeo — персонализированный онлайн-сервис для изучения английского языка. Игровой метод делает даже самые сухие темы увлекательными, а наглядные показатели интенсивности прилагаемых усилий являются отличной мотивацией.

Duolingo — на сайте и в приложении можно изучать в игровой форме не только английский, но и немецкий, французский, испанский, а также шведский язык.

ABA English — ресурс интерактивной академии, сосредоточенный на обучении английскому языку для бизнеса и образования. Бесплатно открыт каждый первый модуль курса, а это более 100 различных видеоуроков.

Busuu — ресурс предоставляет возможность изучить 12 различных языков, включая японский, китайский и арабский. Домашние работы можно отправить на проверку реальным людям, членам сообщества — носителям языка.

Ororo.tv — почти тысяча сериалов и больше 2 тысяч художественных фильмов на английском языке с субтитрами на нескольких языках. Столкнувшись с незнакомым словом, просмотр можно остановить, навести курсор и узнать перевод.

4. Психология и саморазвитие

4Brain — на портале бесплатны короткие курсы, направленные на развитие различных навыков. Здесь есть материалы по конфликтологии, скорочтению, ведению переговоров.

Quantified Mind — англоязычная платформа позволяет самостоятельно тестировать свои когнитивные показатели — скорость реакции, кратковременную память, визуальное восприятие, чтобы понять, как заставить работать мозг с максимальной отдачей.

Highbrow — бесплатные англоязычные курсы-пятиминутки по сотне тем, связанных в основном с личностным ростом. Материалы ежедневно высылаются на электронную почту.

Lumosity — англоязычная платформа для развития так называемых гибких навыков — внимания, памяти, креативности.

5. Программирование и интернет-маркетинг

Udacity — англоязычный сервис, известный также как «университет Кремниевой долины». Почти 2 сотни курсов доступны бесплатно.

The Odin Project — англоязычный проект для тех, кто хочет совершенствовать свои знания и навыки в сфере веб-программирования.

HTML Academy — русскоязычные курсы по HTML, CSS и JavaScript. Первые 10 глав — бесплатные. Создатели утверждают, что, прослушав эти занятия, вы сможете создать свой первый сайт, пусть самый простой, но рабочий.

ТопЭксперт — курсы на портале представлены серией коротких обучающих видеороликов. Здесь учат интернет-маркетингу с нуля — есть программы по SEO, копирайтингу, SMM.

CyberMarketing — материалы по интернет-маркетингу как для новичков, так и для тех, кто хочет расширить свои навыки в этой области.

Технопарк — МГТУ им. Н. Э. Баумана и компания Mail.ru приготовили подборку лекций о языках программирования, базах данных и управлении продуктом.

SoloLearn — на этом англоязычном портале есть сотни уроков по самым распространенным языкам программирования.

6. Бизнес, продажи и предпринимательская деятельность

Marginal Revolution University — англоязычный ресурс, проект одноименного университета. Здесь вам расскажут об основных принципах экономики и международной торговли.

Eduson.tv — здесь представлены сотни курсов, бизнес-кейсов и онлайн-тренажеров для менеджеров по продажам и руководителей различного уровня. Первые 14 дней — бесплатно.

Открытый университет Егора Гайдара — ресурс создан для тех, кто хочет расширить свои знания по социальным дисциплинам. На платформе доступны курсы как по экономическим, так и общественным дисциплинам.

Учи новое — ресурс создан для того, чтобы помочь людям сменить сферу деятельности и найти новую работу. Оплата курсов проходит после трудоустройства.

Vector — здесь собраны прикладные курсы для тех, кто хочет стать предпринимателем, найти новые идеи для своего бизнеса, улучшить свою финансовую и юридическую грамотность.

Businesslearning — ресурс создан для повышения квалификации тех, кто занимается предпринимательской деятельностью как в малом, так и в среднем бизнесе.

7. Академическое образование

Coursera — проект сотрудничает почти с 200 различными университетами мира и содержит тысячи курсов по всем научным дисциплинам. Хотя большинство из них на английском языке, есть материалы и на русском, а также с русскими субтитрами. Бесплатный доступ ко всем материалам открыт до 31.07.2020, но и после этой даты не все курсы станут платными.

EdX — многоязычная платформа, где собрано более 2,5 тысячи курсов, лекций и программ от самых известных учебных учреждений мира, из них 25 — на русском языке.

Open Yale Courses — англоязычный ресурс с сотнями курсов от Йельского университета, к некоторым видеолекциям есть русские субтитры.

Открытое образование — национальная платформа объединяет ведущие вузы России. Более 500 курсов сгруппированы по направлениям подготовки — от психологии до статистики.

Stepik — ресурс собрал курсы не только от известных вузов и компаний, но и от авторов-энтузиастов. Хотя и наблюдается уклон в естественные науки, найдутся материалы и для гуманитариев.

MIT OpenCourseWare — Массачусетский технологический институт предлагает доступ к тысячам своих курсов. Хотя ресурс англоязычный, стоит обратить внимание на материалы заведения, входящего в тройку лучших в мире.

Онлайн-лекторий МФТИ — один из самых престижных российских институтов выкладывает на портал лекции по математике, физике и другим техническим наукам, которые читают не только преподаватели заведения, но и приглашенные эксперты.

Бонус 1: как выбрать наиболее подходящие онлайн-курсы

Вот совет от пользователя Quora, набравший невероятное количество лайков. За последние полтора года я подписался примерно на 30 онлайн-курсов, а окончил около 7. На одни не хватило времени, а другие просто бросил. Теперь я опытный и вот что рекомендую: Перед тем как взять онлайн-курс, подумайте, для чего он вам нужен. Если просто для удовольствия, берите то, что полегче, и не заморачивайтесь, если не закончите. Для работы? Попробуйте выбрать более короткие курсы, развивающие практические навыки, такие как установка программного обеспечения, написание кода или эссе. Для поиска работы? В этом случае вам лучше пройти курсы, по окончании которых выдаются сертификаты (например, подпись Coursera).

Решите, какой стиль обучения вам подходит больше. У меня есть друзья, которые предпочитают чтение видеолекциям, потому что на видео сложно пропускать куски и искать нужную информацию. Ищите курс, где больше подходящих вам материалов.

Найдите компаньона для учебы. С ним вы сможете обсуждать пройденное, а кроме того, никто не отменял здоровую конкуренцию: «Я уже сдал задание, а ты?»

Бонус 2: где мониторить бесплатные онлайн-курсы?

На портале «Доступ всем» ежедневно обновляется информация о различных русскоязычных ресурсах, предоставляющих временно или постоянно бесплатный доступ к своим материалам.