30 секретов, которые от нас скрывают работники фитнес-клубов
Как устроена работа фитнес-клуба и тренеров, которые обещают вам красивую фигуру уже через месяц занятий? Почему тренировки стоят так дорого, а заметного результата часто нет? Какие хитрости полезно знать, если вы хотите посещать бассейны или уже записались в спортивный клуб или секцию?
AdMe.ru поговорил с тренерами по бегу, сотрудниками фитнес-центров, педагогом по боди-балету и инструктором йоги, чтобы разобраться, о каких секретах, связанных с работой, они часто не рассказывают своим клиентам.
Про абонементы и годовые карты
- Клуб платит красивым людям за посещения, а полным отказывает в скидке. Стройные и подтянутые участники мотивируют других больше заниматься и чаще приходить в клуб, а клиенты с лишним весом лишь отталкивают своим видом. Исключения: знаменитости и состоятельные люди.
- Среди постоянных клиентов клуба обычно есть несколько приветливых и общительных людей, которые знакомятся с новичками. Их задача — предложить спортивное питание и другие препараты, которые якобы помогут достичь нужного результата быстро. Клуб получает свою долю от этих продаж.
- Менеджеры всегда продают как можно больше карт, не заботясь о том, хватит ли всем места в залах. Хорошие клубы пытаются решить эту проблему с помощью расписания: если вы записываетесь на утренние занятия, то получаете дополнительную скидку. Кроме того, в зале всегда много людей после новогодних праздников и перед сезоном отпусков.
- За 2–3 занятия вы переплачиваете в 15–20 раз. Сегодня сложно найти клуб, где можно заплатить за одно занятие или месяц тренировок. Почти все перешли на систему карт и абонементов, рассчитанных на 6–12 месяцев посещения. Большинство людей, покупая их, приходит лишь на пару первых занятий. В итоге клуб остается в плюсе, потому что не обязан возвращать деньги, если вы сами решили забросить тренировки.
- Цены на карты всегда завышены, благодаря чему менеджер для каждого посетителя подбирает «специальную» скидку. Итоговая цена будет еще ниже, если брать абонемент в последние дни месяца или года.
Как получить совершенное тело
- Достичь идеальной формы невозможно, если только вам не повезло с генами. Вспомните фигуры профессиональных спортсменов: они далеки от тех моделей, которые позируют для обложек спортивных журналов. Бодибилдеры и фитнес-модели пользуются услугами пластических хирургов и употребляют специальные препараты, которые помогают им убрать жир и быстро подкачать мышцы.
- Каждый тренер знает о том, какой вред может нанести организму употребление подобных препаратов, но часто сам выбирает спортивные добавки, чтобы создать идеальное тело. Большинство людей, выбирая тренера, смотрят на его фигуру, а не на образование и опыт работы, и верят, что достигнут таких же результатов при регулярных занятиях.
- Нельзя сидеть на диетах и заниматься спортом. Питание должно быть сбалансированным. Если отказаться от углеводов и жиров, организму не из чего будет получать энергию. Если употреблять слишком много белка, нарушится работа ЖКТ и почек.
- Без белка мышцы не будут расти. Бессмысленно качать попу, если вы не начнете есть больше мяса, молока и яиц. Для этого в течение суток нужно съедать не более 120–150 г белка.
- Тренеры зарабатывают на продаже спортивного питания, поэтому предлагают не менять систему питания, а покупать у них протеин в виде порошка и делать из него коктейли. Такой белок усваивается хуже натурального, а в некоторых случаях приводит к проблемам с кишечником.
- Если 5 дней в неделю вы занимаетесь спортом и правильно питаетесь, но в выходные позволяете себе лишнего, ваш вес будет стоять на месте. Тогда ежедневную нагрузку надо рассчитывать, исходя из количества калорий, которые вы получаете в среднем за день в течение всей недели. Если тренер «забыл» вам сказать об этом, то лишь потому, что ему выгоднее видеть вас с лишним весом.
- В баре при фитнес-клубе редко продается что-то действительно полезное. Например, витаминные смузи-коктейли и фруктовые фреши раздражают голодный желудок и приводят к гастритам, а обычные соки и спортивные напитки содержат столько же сахара, сколько обычная сладкая газировка. Здоровая альтернатива — простая негазированная вода.
- Когда ваша система ЖКТ хорошо работает, быстрее усваиваются питательные вещества, сжигается жир и меняется тело, лучше реагируя на физические нагрузки. Успех тренировок зависит на 80 % от питания, поэтому важно сначала настроить работу метаболизма с помощью врача, в том числе проверить работу гормональной системы и кишечника.
О чем молчат тренеры во время тренировок
- Заниматься спортом каждый день вредно. Между тренировками должен быть перерыв в 1–3 дня в зависимости от выбранной активности. За это время тело восстанавливается, а мышцы растут. Правда, можно делать легкую зарядку и растяжку. Но многие тренеры зарабатывают благодаря индивидуальным тренировкам, а потому предложат вам заниматься с ними как можно чаще.
- Кардиотренировки стимулируют потоотделение и работу почек. Вы много потеете, чаще ходите в туалет и полагаете, что худеете. Но вы почти не сжигаете жир, а лишь теряете воду — это ровно те 1–2 кг, которые постоянно уходят после тренировок, а затем возвращаются в течение пары дней.
- Похудеть во время групповых тренировок крайне сложно, потому что на них дается средняя нагрузка: ее достаточно для того, чтобы поддерживать текущую форму. К тому же люди чаще ленятся и жалеют себя, когда работают в коллективе.
- Многие тренеры говорят, что без боли, пота и дискомфорта не будет результата, поэтому работать надо на износ. На самом деле мышцам все равно, делаете ли вы 10 повторов за один раз или 5 повторов по два раза с перерывом. Важно только общее количество упражнений в течение тренировки. Но для нормальной работы организма лучше выбирать второй вариант, с паузами.
- Травмы случаются из-за того, что человек воспринимает поход в зал как выход на подиум. Лучший вариант спортивной формы — это специальные утягивающие легинсы, которые снижают нагрузку на вены и сосуды, быстросохнущая дышащая футболка и спортивная обувь, подобранная под конкретный тип физической активности.
- Специальные стельки и ортопедические кроссовки не лечат ноги, если у вас плоскостопие. Эффективнее делать разогревающий массаж для стоп и выполнять упражнения, например пытаться поднять с пола карандаш пальцами ног.
- Йога не спорт. С ее помощью нельзя нарастить красивые рельефные мышцы или быстро сжечь жир, она не дает кардионагрузку, чтобы тренировать сердце и легкие, ее практики не сравнимы с силовыми тренировками. Ее можно рассматривать лишь как активность, которая улучшает растяжку и гибкость.
- У йоги тоже есть противопоказания. Самой безопасной и эффективной является спортивная активность в воде, которая дает равномерную и щадящую нагрузку, благодаря чему ее рекомендуют в любом возрасте и используют как часть реабилитационной терапии при травмах.
- Боди-балет не поставит вас на пуанты, но разработает тазобедренные суставы и укрепит мышцы пресса, таза и бедер. Женщинам, которые планируют детей, такие занятия рекомендуются, чтобы в будущем облегчить роды и ускорить восстановление после них.
- Нельзя перетренироваться за 45 минут: это миф, придуманный тренерами, чтобы в течение дня работать с большим количеством людей. На разогрев мышц и разминку нужно 20–30 минут, еще 10–15 минут уходит на заминку, а сама тренировка должна длиться около часа. Если ваш инструктор работает по сокращенной программе, делайте разминку и заминку самостоятельно.
О тренерах
- Инструкторов йоги и фитнес-тренеров берут на работу, не проверяя образование, потому что нет системы сертификации. Даже в дорогих клубах чаще всего работают молодые девушки и юноши, которых взяли за раскрученный инстаграм и привлекательный внешний вид. А опытные тренеры, среди которых часто встречаются бывшие врачи, профессиональные спортсмены или учителя физкультуры, чаще встречаются в недорогих и малораскрученных спортивных клубах.
- Большинство тренеров не знает, как правильно пользоваться тренажерами и не следит за техникой безопасности во время работы с клиентами. Для качественной тренировки вам вообще не нужны тренажеры: достаточно веса собственного тела, пары гантелей и набивного мяча.
- Быстрый результат за короткое время обещают только мошенники. Бывает так, что ноги быстро приобретают красивый рельеф, а мышцам рук нужно в 2 раза больше нагрузки. Первые 2–3 месяца тренер наблюдает за тем, как реагирует ваше тело. Если при разработке персональной программы занятий он не интересуется вашими пищевыми привычками и не просит показать справки от врача, лучше отказаться от его услуг.
О дополнительных услугах клуба
- Если вы не уверены на 100 %, откуда вода в кулере, лучше приносите свою. Бывает, что в целях экономии в клубах используют обычную воду из-под крана, налитую в ближайшем туалете.
- Полотенца в клубе стирают на низкой температуре, которая не позволяет хорошо их продезинфицировать. Лучше приносить свое. Это же касается бесплатных тапочек и халатов.
- На многих тренажерах живет в 362 раза больше бактерий, чем на сидении общественного туалета. Больше половины оборудования в зале заражено риновирусом. Берите с собой антисептик для рук и не стесняйтесь использовать его до и после работы в зале, а если занимаетесь йогой, то носите свой коврик.
- Большинство людей не моется перед посещением бассейна. Поэтому если вы хотите плавать в чистой воде, то приходите рано утром. В душе обязательно надевайте шлепанцы: многие люди даже не знают, что их ногти или ноги заражены грибком.
Какие странности в работе фитнес-клубов и тренеров замечали вы?