30 секретов, которые от нас скрывают работники фитнес-клубов

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Как устроена работа фитнес-клуба и тренеров, которые обещают вам красивую фигуру уже через месяц занятий? Почему тренировки стоят так дорого, а заметного результата часто нет? Какие хитрости полезно знать, если вы хотите посещать бассейны или уже записались в спортивный клуб или секцию?

AdMe.ru поговорил с тренерами по бегу, сотрудниками фитнес-центров, педагогом по боди-балету и инструктором йоги, чтобы разобраться, о каких секретах, связанных с работой, они часто не рассказывают своим клиентам.

Про абонементы и годовые карты

Клуб платит красивым людям за посещения, а полным отказывает в скидке. Стройные и подтянутые участники мотивируют других больше заниматься и чаще приходить в клуб, а клиенты с лишним весом лишь отталкивают своим видом. Исключения: знаменитости и состоятельные люди.

Среди постоянных клиентов клуба обычно есть несколько приветливых и общительных людей, которые знакомятся с новичками. Их задача — предложить спортивное питание и другие препараты, которые якобы помогут достичь нужного результата быстро. Клуб получает свою долю от этих продаж.

Менеджеры всегда продают как можно больше карт, не заботясь о том, хватит ли всем места в залах. Хорошие клубы пытаются решить эту проблему с помощью расписания: если вы записываетесь на утренние занятия, то получаете дополнительную скидку. Кроме того, в зале всегда много людей после новогодних праздников и перед сезоном отпусков.

За 2–3 занятия вы переплачиваете в 15–20 раз. Сегодня сложно найти клуб, где можно заплатить за одно занятие или месяц тренировок. Почти все перешли на систему карт и абонементов, рассчитанных на 6–12 месяцев посещения. Большинство людей, покупая их, приходит лишь на пару первых занятий. В итоге клуб остается в плюсе, потому что не обязан возвращать деньги, если вы сами решили забросить тренировки.

Цены на карты всегда завышены, благодаря чему менеджер для каждого посетителя подбирает «специальную» скидку. Итоговая цена будет еще ниже, если брать абонемент в последние дни месяца или года.

Как получить совершенное тело

Достичь идеальной формы невозможно, если только вам не повезло с генами. Вспомните фигуры профессиональных спортсменов: они далеки от тех моделей, которые позируют для обложек спортивных журналов. Бодибилдеры и фитнес-модели пользуются услугами пластических хирургов и употребляют специальные препараты, которые помогают им убрать жир и быстро подкачать мышцы.

Каждый тренер знает о том, какой вред может нанести организму употребление подобных препаратов, но часто сам выбирает спортивные добавки, чтобы создать идеальное тело. Большинство людей, выбирая тренера, смотрят на его фигуру, а не на образование и опыт работы, и верят, что достигнут таких же результатов при регулярных занятиях.

Нельзя сидеть на диетах и заниматься спортом. Питание должно быть сбалансированным. Если отказаться от углеводов и жиров, организму не из чего будет получать энергию. Если употреблять слишком много белка, нарушится работа ЖКТ и почек.

Без белка мышцы не будут расти. Бессмысленно качать попу, если вы не начнете есть больше мяса, молока и яиц. Для этого в течение суток нужно съедать не более 120–150 г белка.

Тренеры зарабатывают на продаже спортивного питания, поэтому предлагают не менять систему питания, а покупать у них протеин в виде порошка и делать из него коктейли. Такой белок усваивается хуже натурального, а в некоторых случаях приводит к проблемам с кишечником.

Если 5 дней в неделю вы занимаетесь спортом и правильно питаетесь, но в выходные позволяете себе лишнего, ваш вес будет стоять на месте. Тогда ежедневную нагрузку надо рассчитывать, исходя из количества калорий, которые вы получаете в среднем за день в течение всей недели. Если тренер «забыл» вам сказать об этом, то лишь потому, что ему выгоднее видеть вас с лишним весом.

В баре при фитнес-клубе редко продается что-то действительно полезное. Например, витаминные смузи-коктейли и фруктовые фреши раздражают голодный желудок и приводят к гастритам, а обычные соки и спортивные напитки содержат столько же сахара, сколько обычная сладкая газировка. Здоровая альтернатива — простая негазированная вода.

Когда ваша система ЖКТ хорошо работает, быстрее усваиваются питательные вещества, сжигается жир и меняется тело, лучше реагируя на физические нагрузки. Успех тренировок зависит на 80 % от питания, поэтому важно сначала настроить работу метаболизма с помощью врача, в том числе проверить работу гормональной системы и кишечника.

О чем молчат тренеры во время тренировок

Заниматься спортом каждый день вредно. Между тренировками должен быть перерыв в 1–3 дня в зависимости от выбранной активности. За это время тело восстанавливается, а мышцы растут. Правда, можно делать легкую зарядку и растяжку. Но многие тренеры зарабатывают благодаря индивидуальным тренировкам, а потому предложат вам заниматься с ними как можно чаще.

Кардиотренировки стимулируют потоотделение и работу почек. Вы много потеете, чаще ходите в туалет и полагаете, что худеете. Но вы почти не сжигаете жир, а лишь теряете воду — это ровно те 1–2 кг, которые постоянно уходят после тренировок, а затем возвращаются в течение пары дней.

Похудеть во время групповых тренировок крайне сложно, потому что на них дается средняя нагрузка: ее достаточно для того, чтобы поддерживать текущую форму. К тому же люди чаще ленятся и жалеют себя, когда работают в коллективе.

Многие тренеры говорят, что без боли, пота и дискомфорта не будет результата, поэтому работать надо на износ. На самом деле мышцам все равно, делаете ли вы 10 повторов за один раз или 5 повторов по два раза с перерывом. Важно только общее количество упражнений в течение тренировки. Но для нормальной работы организма лучше выбирать второй вариант, с паузами.

Травмы случаются из-за того, что человек воспринимает поход в зал как выход на подиум. Лучший вариант спортивной формы — это специальные утягивающие легинсы, которые снижают нагрузку на вены и сосуды, быстросохнущая дышащая футболка и спортивная обувь, подобранная под конкретный тип физической активности.

Специальные стельки и ортопедические кроссовки не лечат ноги, если у вас плоскостопие. Эффективнее делать разогревающий массаж для стоп и выполнять упражнения, например пытаться поднять с пола карандаш пальцами ног.

Йога не спорт. С ее помощью нельзя нарастить красивые рельефные мышцы или быстро сжечь жир, она не дает кардионагрузку, чтобы тренировать сердце и легкие, ее практики не сравнимы с силовыми тренировками. Ее можно рассматривать лишь как активность, которая улучшает растяжку и гибкость.

У йоги тоже есть противопоказания. Самой безопасной и эффективной является спортивная активность в воде, которая дает равномерную и щадящую нагрузку, благодаря чему ее рекомендуют в любом возрасте и используют как часть реабилитационной терапии при травмах.

Боди-балет не поставит вас на пуанты, но разработает тазобедренные суставы и укрепит мышцы пресса, таза и бедер. Женщинам, которые планируют детей, такие занятия рекомендуются, чтобы в будущем облегчить роды и ускорить восстановление после них.

Нельзя перетренироваться за 45 минут: это миф, придуманный тренерами, чтобы в течение дня работать с большим количеством людей. На разогрев мышц и разминку нужно 20–30 минут, еще 10–15 минут уходит на заминку, а сама тренировка должна длиться около часа. Если ваш инструктор работает по сокращенной программе, делайте разминку и заминку самостоятельно.

О тренерах

Инструкторов йоги и фитнес-тренеров берут на работу, не проверяя образование, потому что нет системы сертификации. Даже в дорогих клубах чаще всего работают молодые девушки и юноши, которых взяли за раскрученный инстаграм и привлекательный внешний вид. А опытные тренеры, среди которых часто встречаются бывшие врачи, профессиональные спортсмены или учителя физкультуры, чаще встречаются в недорогих и малораскрученных спортивных клубах.

Большинство тренеров не знает, как правильно пользоваться тренажерами и не следит за техникой безопасности во время работы с клиентами. Для качественной тренировки вам вообще не нужны тренажеры: достаточно веса собственного тела, пары гантелей и набивного мяча.

Быстрый результат за короткое время обещают только мошенники. Бывает так, что ноги быстро приобретают красивый рельеф, а мышцам рук нужно в 2 раза больше нагрузки. Первые 2–3 месяца тренер наблюдает за тем, как реагирует ваше тело. Если при разработке персональной программы занятий он не интересуется вашими пищевыми привычками и не просит показать справки от врача, лучше отказаться от его услуг.

О дополнительных услугах клуба

Если вы не уверены на 100 %, откуда вода в кулере, лучше приносите свою. Бывает, что в целях экономии в клубах используют обычную воду из-под крана, налитую в ближайшем туалете.

Полотенца в клубе стирают на низкой температуре, которая не позволяет хорошо их продезинфицировать. Лучше приносить свое. Это же касается бесплатных тапочек и халатов.

На многих тренажерах живет в 362 раза больше бактерий, чем на сидении общественного туалета. Больше половины оборудования в зале заражено риновирусом. Берите с собой антисептик для рук и не стесняйтесь использовать его до и после работы в зале, а если занимаетесь йогой, то носите свой коврик.

Большинство людей не моется перед посещением бассейна. Поэтому если вы хотите плавать в чистой воде, то приходите рано утром. В душе обязательно надевайте шлепанцы: многие люди даже не знают, что их ногти или ноги заражены грибком.