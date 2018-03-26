29 человек, которые нащупали в своей жизни кнопку перезагрузки

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Для того, чтобы изменить свою жизнь, иногда бывает сложно сделать первый шаг. Но потом, когда станут видны результаты, вы будете готовы бороться до победы. Именно так и поступили герои нашей подборки.

AdMe.ru собрал удивительные примеры людей, которые не побоялись круто изменить свою жизнь, пусть даже на это потребовалось немало времени и сил.

«Мне понадобилось 2 года, чтобы сбросить вес с 226 кг до 68 кг»

«Разница в 1 год. Я просто хочу показать людям, что вы можете исцелиться от анорексии, если не будете опускать руки»

«Я год назад и сейчас. И никаких пирожных»

До и после операции на челюсти и работы стоматолога

3 года трезвости и здорового образа жизни — минус 70 кг

«В конечном итоге я отказывалась пить даже воду и в результате попала в больницу. Я весила всего 37 кг, но теперь я здорова и счастлива»

«Я сказал себе: „Давай, чувак, все это делают, значит, и ты сможешь“»

Регулярные тренировки и правильное питание способны творить чудеса

Набор веса — 55 кг против 49 кг

«Это было непросто, но не было невозможно»

«Я специально надела такую же одежду, чтобы прогресс был заметнее»

«Меня стало в 2 раза меньше»

«Понадобилось 4 месяца постоянных тренировок, чтобы вернуть себе нормальный вес»

«3 года назад я изменила свою жизнь. Я совсем не скучаю по своим очкам и 60 лишним килограммам»

«Я в старой одежде для сравнения»

«И больше никаких платьев-балахонов»

6 лет разницы. Вы можете поверить, что это один и тот же человек?

«Я и не знал, что могу так выглядеть»

Минус 25 кг за 9 месяцев

«Я просто оказалась достаточно сумасшедшей, чтобы годом раньше записаться на марафон. Пришлось тренироваться»

Если вы действительно хотите, вы можете это сделать!

«Я весил 136 кг, а теперь это 100 кг, но уже чистых мышц»

«Просто дни тренировок переходят в недели, а недели — в месяцы. Вы можете добиться огромных успехов, хоть на это и потребуется время»

«В 2015 году у меня обнаружили диабет, и с тех пор я пыталась сбросить вес и держать под контролем уровень сахара в крови. У меня получилось!»

От 250 кг до 140 кг после 3 лет регулярных тренировок

Эта девушка весила более 270 кг, до того как приняла участие в шоу о похудении. Результат просто поражает

«Вот как я выгляжу после операции по исправлению „ленивого глаза“»

«Я довела себя до истощения, думая, что смогу любить себя, если буду достаточно стройной. Теперь я знаю, что ошибалась, и мое новое тело нравится мне куда больше»

«Почти год я соблюдал диету и занимался 4 раза в неделю, чтобы похудеть. А потом еще год набирал мышечную массу»

Какие изменения показались вам самыми впечатляющими?