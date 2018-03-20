26 немного безумных хитростей, которые действительно упрощают жизнь

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Человеческой изобретательности нет предела. Убедиться в этом поможет очередная фотоподборка простых до гениальности лайфхаков. Вот кто бы мог подумать, что снег с автомобиля можно убрать с помощью воздуходувки, а с помощью вентилятора и пододеяльника можно быстро охладиться в нестерпимую жару.

AdMe.ru собрал 26 забавных и немного безумных лайфхаков, в которых есть рациональное зерно. А в конце мы покажем, что и животные обладают неплохой смекалкой.

«Моя 3-летняя дочь построила эту конструкцию, чтобы добраться до конфет на холодильнике»

Вот как просто откупорить бутылку, если под рукой нет штопора

Крайне опасно, но ведь работает!

Я у мамы инженер

Когда сушилки для белья не оказалось под рукой

«Мой отец придумал, как охладить жилье в летнюю жару: направить воздух из подвала в дом»

Если вам неприятно садиться на холодный стульчак, помогут носки

Чтобы стулья не гремели по полу

Так стаканы точно не опрокинутся

И зарядка, и полезное дело сделал

Если в туалете замок не работает, а придержать дверь возможности нет

Если шторы в гостиничных номерах закрываются не плотно, используйте вешалку с зажимами, и свет с улицы не будет вам мешать

Лайфхак для детей и их родителей: и руки свободны, и шея не затекает, так как голова смотрит прямо, а не вниз

Наденьте резинку на стебли спаржи, и они не раскатятся по всему столу, когда вы будете их нарезать

Если вы не хотите, чтобы экран компьютера при отсутствии активности отключался, подготовьте такую конструкцию

Когда на одной стороне кровати в гостиничном номере нет прикроватной тумбы

Кто-то из вас уже использовал такой трюк?

Любителям зависать в телефоне перед сном надо взять этот лайфхак на заметку

Туалетные втулки можно использовать для хранения свернутых плакатов

Если вам жарко, направьте вентилятор внутрь пододеяльника и залезьте туда

100500-я подставка для телефона. И ведь работает

Чтобы почистить автомобиль от снега, вместо щетки можно использовать воздуходувку

Не хватает рождественского настроения? Включите на мониторе видео с горящим камином

Используйте канцелярский зажим, чтобы подвернуть брюки

Если пуговица отлетела, зажмите манжет скрепкой

Используйте распылительную насадку для соусов

Бонус: у животных смекалка тоже работает