26 немного безумных хитростей, которые действительно упрощают жизнь
Человеческой изобретательности нет предела. Убедиться в этом поможет очередная фотоподборка простых до гениальности лайфхаков. Вот кто бы мог подумать, что снег с автомобиля можно убрать с помощью воздуходувки, а с помощью вентилятора и пододеяльника можно быстро охладиться в нестерпимую жару.
AdMe.ru собрал 26 забавных и немного безумных лайфхаков, в которых есть рациональное зерно. А в конце мы покажем, что и животные обладают неплохой смекалкой.
«Моя 3-летняя дочь построила эту конструкцию, чтобы добраться до конфет на холодильнике»
Вот как просто откупорить бутылку, если под рукой нет штопора
Крайне опасно, но ведь работает!
Я у мамы инженер
Когда сушилки для белья не оказалось под рукой
«Мой отец придумал, как охладить жилье в летнюю жару: направить воздух из подвала в дом»
Если вам неприятно садиться на холодный стульчак, помогут носки
Чтобы стулья не гремели по полу
Так стаканы точно не опрокинутся
И зарядка, и полезное дело сделал
Если в туалете замок не работает, а придержать дверь возможности нет
Если шторы в гостиничных номерах закрываются не плотно, используйте вешалку с зажимами, и свет с улицы не будет вам мешать
Лайфхак для детей и их родителей: и руки свободны, и шея не затекает, так как голова смотрит прямо, а не вниз
Наденьте резинку на стебли спаржи, и они не раскатятся по всему столу, когда вы будете их нарезать
Если вы не хотите, чтобы экран компьютера при отсутствии активности отключался, подготовьте такую конструкцию
Когда на одной стороне кровати в гостиничном номере нет прикроватной тумбы
Кто-то из вас уже использовал такой трюк?
Любителям зависать в телефоне перед сном надо взять этот лайфхак на заметку
Туалетные втулки можно использовать для хранения свернутых плакатов
Если вам жарко, направьте вентилятор внутрь пододеяльника и залезьте туда
100500-я подставка для телефона. И ведь работает
Чтобы почистить автомобиль от снега, вместо щетки можно использовать воздуходувку
Не хватает рождественского настроения? Включите на мониторе видео с горящим камином
Используйте канцелярский зажим, чтобы подвернуть брюки
Если пуговица отлетела, зажмите манжет скрепкой
Используйте распылительную насадку для соусов
Бонус: у животных смекалка тоже работает
Фото на превью Kshandoo / imgur