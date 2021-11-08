25+ профессиональных советов от поваров, которые выведут домашнюю стряпню на новый уровень

Многие из нас увлекаются готовкой. Мы находим нетривиальные рецепты и пытаемся их воспроизвести. И все же, приходя в хороший ресторан и сравнивая свою еду с приготовленной профессионалами, понимаем, что чего-то нашим блюдам не хватает.

Мы в AdMe.ru ценим домашнюю кулинарию и хотим, чтобы каждый мог порадовать своих близких вкусными блюдами. С этой целью мы изучили соцсети, где профессиональные повара делятся секретами, благодаря которым домашняя стряпня может превратиться в ресторанную.

Соль

Лук и чеснок

Не добавляйте чеснок и лук одновременно. Лук должен готовиться 8 минут, а чесноку достаточно 30 секунд. Если вы добавите их вместе, чеснок пригорит и будет горчить. © TaloonTheMerchant / Reddit

Лук-шалот очень часто используется на кухнях ресторанов, но редко — дома. Используйте его вместо обычного лука для более мягкого вкуса. © Abigail716 / Reddit

Интенсивность вкуса чеснока зависит от того, когда вы добавляете его в блюдо. Если добавить раньше, вкус будет легким, если в конце — интенсивным. © Orbnotacus / Reddit

Красный лук — на самом деле фиолетовый. Он подходит только для холодных блюд или тех, которые должны быть комнатной температуры при подаче. © ATreeGrowinBklyn / Reddit

Картофель

Если в воду, в которой вы варите картофель, добавить уксус, он не разварится. © parthpalta / Reddit

Когда вы варите картофель на пюре, очистите 2–3 зубчика чеснока и положите в кастрюлю. Они станут мягкими, и их можно будет растолочь вместе с картофелем, вкус будет потрясающий. © Snatch_Pastry / Reddit

Никогда не кладите картофель в блендер, он превратится в клей, так как содержит много крахмала. Когда вареный картофель аккуратно разминают, большая часть молекул крахмала остаются нетронутыми. © goodbye401k / Reddit



Специи

Крупные кусочки трав и специй, такие как стебли розмарина или перец-горошек, могут мешать в еде. Заверните их в марлю и опустите в жидкость, они придадут аромат блюду, и ничего лишнего не попадет в еду. © canada_is_best_ / Reddit

Лаврушка как соль: вы не хотите, чтобы ее вкус доминировал в блюде, но, добавив ее в рагу, соус для пасты и др., вы почувствуете огромную разницу. © notasparrow / Reddit

Жир отвечает за вкус блюда. Если вы хотите что-то обжарить, положите травы и специи на сковороду вместе со сливочным или растительным маслом. Не добавляйте их в муку, которую вы используете для панировки. © FatuousOocephalus / Reddit

Купите большую упаковку сумаха (пряность из молотых ягод. — Прим. AdMe.ru ). В нем сочетается лимонный, солоноватый, сладкий и насыщенный копченый вкус. Добавляйте по чуть-чуть на тосты, в карри, к курице, стейку, тако, фаршированным яйцам, мороженому — ко всему. А еще с сумахом можно заваривать чай, он дает привкус диких ягод. © Picker-Rick / Reddit

). В нем сочетается лимонный, солоноватый, сладкий и насыщенный копченый вкус. Добавляйте по чуть-чуть на тосты, в карри, к курице, стейку, тако, фаршированным яйцам, мороженому — ко всему. А еще с сумахом можно заваривать чай, он дает привкус диких ягод. © Picker-Rick / Reddit Запах очень похож на вкус, так что, если вы не уверены, какие специи стоит смешивать, откройте баночки и понюхайте все вместе. © SuddenSenseOfSonder / Reddit

Когда я делаю макароны с сыром, то добавляю секретный ингредиент — сухую горчицу. © nanahugsforyou / Reddit

Обжаривание

Перестаньте готовить на оливковом масле extra virgin , считая его более качественным оливковым маслом. У масла extra virgin очень низкая температура образования копоти, так что если жарить на нем еду, она будет подгорать, а кухня наполнится дымом. Оно предназначено для салатов. Рафинированное оливковое масло имеет гораздо более высокую температуру образования копоти, и на нем можно жарить. © ajcranst / Reddit

, считая его более качественным оливковым маслом. У масла очень низкая температура образования копоти, так что если жарить на нем еду, она будет подгорать, а кухня наполнится дымом. Оно предназначено для салатов. Рафинированное оливковое масло имеет гораздо более высокую температуру образования копоти, и на нем можно жарить. © ajcranst / Reddit Зачастую неопытные повара не дают сковороде достаточно нагреться. Конечно, это зависит от типа плиты, но часто блюда обречены с самого начала, потому что люди просто зажигают плиту, ждут 5 секунд и бросают туда свои ингредиенты, которые дальше тушатся в собственном соку. © chunkymonk3y / Reddit

Обжаривание в кунжутном масле придает блюду легкую ореховую нотку и соленость. © Ez-lectronic / Reddit

Не кладите в сковороду слишком много продуктов. Используйте сковороду большего размера или готовьте партиями. © SnooGadgets1999 / Reddit

Сохраните растопленный жир после жарки бекона. Отфильтруйте охлажденный, но все еще жидкий жир через бумажное полотенце в кофейную кружку или другой термостойкий контейнер. Его можно хранить в холодильнике несколько месяцев. Добавляйте его туда, куда вы бы добавили масло или сало, чтобы придать аромат бекона. Например, вместо сливочного или оливкового масла для обжаривания овощей, особенно листовых, таких как капуста, шпинат или зелень. Но помните о том, что жир, вытопленный из бекона, соленый. © GrannyRUcroquet / Reddit

Если то, что вы готовите, прилипает, значит, это еще рано переворачивать. © soupforfam / Reddit

Как поджаривать грибы: чугун, сильный огонь, грибы — и вообще не трогать их в течение 6 минут. © ghtuy / Reddit

Мясо и птица

Когда вы вынимаете стейк, свинину или баранину из духовки или снимаете с плиты, всегда давайте мясу «отдохнуть». Как правило, это половина времени приготовления, и я обычно накрываю его фольгой. © Empty-Refrigerator / Reddit

Не торопитесь. Замочите курицу. Дайте рису подсохнуть перед тем, как готовить жареный рис. Готовьте мясо медленно. В целом вы потратите примерно столько же времени, от вас требуется лишь умение планировать наперед. Не ждите, что вы просто возьмете куриную грудку из морозилки и вкусно ее приготовите за 20 минут. Для приготовления многих отличных блюд нужно время, чтобы ингредиенты как следует пропитались ароматом. © RelativeOk578 / Reddit

Подумайте, какую часть туши вы собираетесь готовить. Если это мышца, которая часто используется (нога, ягодица), готовить ее нужно долго на медленном огне. Если же мышца напрягалась мало (вырезка), такому мясу нужен сильный огонь и немного времени для приготовления. Из этого правила есть исключения, но чаще всего оно работает. © pizzalovingking / Reddit

Завернуть продукты в бекон — лучший способ испортить любое блюдо. Вы получите жилистую обертку из влажного мяса непонятного вкуса. Бекон обладает ярко выраженным ароматом и достоин стать звездой любого блюда, только для этого он должен быть хрустящим и вкусным. © SqueeStarcraft / Reddit

Яйца

Мой парень удивлялся, как это у меня получается такая вкусная яичница. Он думает, что у меня магический дар готовить яичницу, потому что, даже когда он пытается повторить, у него ничего не выходит. В конце концов, я поняла: он не знает, что я использую сливочное масло вместо растительного. И, кажется, я не готова раскрыть свой секрет. Мне нравится быть маэстро яичницы. © what_the_a / Reddit

Когда вы жарите яйца, для лучшего результата добавьте соль в раскаленное масло, а также сверху на яйца. Начинайте жарить на большом огне в течение 1 минуты, затем убавьте его до среднего, и когда яйца будут на 90 % готовы, опять сделайте сильный огонь. Вы получите равномерно соленые яйца с хрустящей корочкой. © coolez-nunez / Reddit

Соусы

Для приготовления хорошего густого соуса используйте воду, в которой варили макароны. © IZiOstra / Reddit

Делайте свои собственные свежие заправки для салатов. Это не займет много времени, а на вкус они в 10 раз лучше, чем в бутылке. Вы будете удивлены, насколько вкуснее будет даже соус ранч, если вы возьмете пакетик с сухой приправы, смешаете ее со свежим молоком и майонезом и поставите на 30 минут в холодильник. © JasonK87919 / Reddit

Соевый соус подходит не только для азиатских блюд. Попробуйте добавить чуть-чуть в яичницу или в конце приготовления карамелизированного лука. Этот пикантный соленый вкус может дополнить многие блюда. © -B-H- / Reddit

Никогда не добавляйте сухой крахмал в горячую жидкость. © dface83 / Reddit

Выпечка

Посыпать противни для тортов мукой необходимо, но если вы собираетесь печь шоколадный торт, это выглядит ужасно. Так что для тортов темного цвета я использую какао-порошок. © soccermomjane / Reddit

Если ваш чизкейк треснул, «украсьте» его фруктами. © Affectionate-Meat-98 / Reddit

Ножи и другие инструменты

Вылейте кипяток на разделочную доску, на которой резали сырую курицу. Остатки сварятся, и доску будет проще отмыть. © ajos27 / Reddit

Даже в сетевых ресторанах я вижу, как повара срезают верхушку болгарского перца, а затем достают семена. Болгарский перец имеет форму куба, просто разрежьте его сверху на 4 равные части, которые затем можно легко нарезать квадратиками или ломтиками. Отрезать верхушку следует только в одном случае: если вам нужны кольца. © Fake***Ricky / Reddit

Пользуйтесь хорошим термометром. Все думают, что могут готовить на глазок, но термометр дает точные результаты каждый раз, когда вы готовите и, что особенно ценно, когда вы готовите разные блюда. © troglodyte / Reddit