20+ вещей, которые обрели вторую жизнь в умелых руках

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Наверняка у каждого из нас найдется пара-тройка вещей, в которые уже, кажется, невозможно вдохнуть жизнь. Они лежат и пылятся, пока вы не решите их выкинуть во время очередной генеральной уборки. А ведь многие из них можно спасти, нужно лишь выделить немного сил и времени, и — вуаля! — поздравляем с обновкой, которая не нанесла ущерб ни вашему бюджету, ни экологии и заодно позволила выпустить пар. Отдельного упоминания стоят и старые напольные покрытия: их тоже можно привести в почти первозданный вид, было бы желание.

Мы в AdMe.ru поддерживаем бережное отношение к старым вещам и восхищаемся умельцами, которые смогли подарить им новую жизнь. А в конце статьи вы найдете 2 бонуса с полезными советами о том, как почистить предметы от пыли, грязи и даже остатков суперклея.

Этот игрушечный трактор времен СССР вновь готов радовать ребят

«Это кольцо с танзанитом было придавлено автомобильным сиденьем. Владельцы отослали кольцо мне (я ювелир), чтобы вернуть ему былую славу»

«Мой внутренний дворик отнял у меня немало времени... Но я наслаждался каждым моментом!»

Мойка высокого давления творит чудеса

«Наконец-то отмыл посеребренный держатель для колец, который провалялся в шкафу кучу времени!»

«Прошло больше 25 лет с тех пор, как их последний раз помыли»

Посмотрите, как отполировали старую медную кастрюлю

«Хотел бы вам показать, как я произвел восстановление женских кроссовок»

Сегодня забор, завтра — весь мир

Да этой чугунной посудиной теперь можно пользоваться вместо зеркала!

«Уже и забыл, каким красным был кирпич»

«Эта каменная скамейка стоит у моих бабушки с дедушкой уже лет 40. До сегодняшнего дня я и не знал, что она этого цвета...»

Реставрация зеленого геймбоя

«Жена хотела, чтобы я купил новый коврик для ребенка, но вместо этого я купил мойку высокого давления»

«Это был настоящий вызов для меня, но я справился!»

«Отреставрировал чугунную жаровню-гриль, которую мне дал сосед»

«Подобрал эту старую бетонную скамейку. Пришлось воспользоваться мойкой высокого давления! Простите за кота, он у меня эксгибиционист»

Реставрация старого кресла

Почтовый ящик отмыли впервые за 21 год

Старый советский комод превратился в новый с примесью ретро

Право на новую жизнь может иметь даже старенький холодильник «ЗиЛ»

Реставрация ковра, или Золотые руки решают все

«Отремонтировала, почистила и покрасила 59-летний сервант»

«Восстановил цвет пластика при помощи перекиси водорода и солнечных лучей»

И в качестве бонуса — залипательное видео о том, как почистить грампластинку

Бонус № 2: полезный совет, как оттереть суперклей с помощью недорогого средства, которое есть в любой аптеке

«Так уж вышло, что по собственной глупости испачкал экран Nintendo Switch секундным клеем. Что только не советовали: соду и соль, мыло, даже ацетон, который ототрет клей, но заодно растворит экран, который Nintendo по неизвестным причинам в 2017 году сделала пластиковым. Вычитал про чудо-средство „Димексид“. Что только он не растворяет, даже двигатели моют. Боялся, что растворит пластик экрана, но повезло и он идеально отмыл. Лучшего средства я просто не нашел, в своей аптеке я купил его за каких-то 50 рублей». © MrCrovley / Pikabu

Ну что, появилось желание намывать, чистить и спасать мир? Поделитесь с нами своими историями и фотографиями на тему больших и маленьких реставраций.