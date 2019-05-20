20+ правил, которые помогут отличить оригинальный спиртной напиток от подделки

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Кустарное производство спиртных напитков с экономической точки зрения является большой проблемой для многих стран. Впрочем, и рядовому покупателю приобретение подделки сулит по меньшей мере испорченное настроение за зря потраченные деньги, в других случаях - проблемы со здоровьем.

AdMe.ru решил разобраться, как себя обезопасить в вопросе выбора спиртных напитков и без ошибки отличить оригинал от суррогата.

1. Вино

По мнению экспертов, 20 % вина, которое сейчас есть на земном шаре, является подделкой. Это касается и дорогих брендов, и вполне бюджетной продукции. При покупке выдержанного вина специалисты советуют остерегаться знаменитых дат изготовления. Согласно их данным, почти всегда подделками являются винтажные бордоские вина 1900, 1928, 1945, 1961, 1982 и 1990 годов.

Как только бутылка открыта, следует обратить внимание на цвет напитка. Каждому виду вина соответствует свой оттенок. Натуральным белым маркам свойственен плотный соломенный окрас без зеленых отливов. Красные натуральные вина должны быть интенсивно окрашены. И в том, и в другом случае в напитке нормальным считается минимум осадка. Он встречается только в дорогих выдержанных винах и не должен покрывать все дно бутылки. К слову, такой осадок при взбалтывании быстро опускается вниз.

Пристальное внимание следует уделить винной пробке. Она должна быть целой. Крошение и дурной запах могут указывать как на подделку, так и на неправильное хранение оригинального напитка. Пить его и в том, и в другом случае небезопасно.

У вина не должно быть запаха или привкуса спирта. Если таковой имеется, значит, перед вами напиток низкого качества или и вовсе не вино, а крашеный суррогат.

Если говорить о сладких винах, то проверить, натуральное ли оно или подделка, можно простым способом. Наполните бокал и немного повращайте его. Натуральный напиток оставит на стенках фужера следы — так называемые винные дорожки.

2. Шампанское

Начнем с того, что сам термин "шампанское" имеют право использовать только производители французского региона Шампань. Продукция прочих стран и регионов Франции носит название "игристые вина". Если перед вами напиток с этикеткой "Шампанское" и он родом не из вышеуказанной географической точки, это первый признак того, что винодел с вами нечестен. Каждая бутылка настоящего шампанского должна иметь регистрационный буквенный код. NM означает, что производитель покупает виноград для изготовления напитка. RM проставлено на бутылках с вином, полученным из собственноручно выращенных ягод.

Когда шампанское только изобрели, его газированность считали недостатком и старались от этого избавиться. Сегодня пузырьки - визитная карточка игристого вина. Причем по их количеству и размеру можно определить качество напитка. Если его искусственно газировали, то пузырьки будут крупными и быстро исчезнут после откупоривания бутылки. В натуральном продукте оптимальный размер пузырьков составляет от 16 до 40 микрон и они долго играют в бокале.

Внимательно прочтите описание напитка. Часто на этикетке вместо "игристое" можно встретить прилагательное "искристое", проще говоря, искусственное. Речь идет об искусственно введенном диоксиде углерода при повышенном давлении. В таких случаях это просто газировка со спиртом, а не шампанское.

3. Водка

Водка - самый популярный объект работы для мошенников. Ее подделкой занимаются по всему миру. Однако в любой точке земного шара некачественная водка может привести к ужасным последствиям. На этикетке сертифицированной водки должны быть обозначены дата розлива, номер лицензии предприятия-изготовителя, адрес производства, знак сертификации, а также ее крепость.

Настоящая водка абсолютно чистая и не имеет осадка на дне бутылки или каких-либо чужеродных частиц. Если таковые есть, вы имеете дело с некачественным напитком, разбавленным в лучшем случае водопроводной водой.

Следующий пункт - цвет водки, а именно его отсутствие. Она обязана быть кристально прозрачной. Если жидость имеет желтоватый оттенок, это должно насторожить. И еще, проверить подлинность напитка можно, открыв бутылку и оставив ее на 2–3 недели. Поддельная водка приобретет матовый оттенок.

Запах ацетона - верный признак подделки. Он возникает, если водка изготовлена из метилового спирта. Употребление такого суррогата может нанести непоправимый вред здоровью человека, включая полную потерю зрения. Настоящая водка должна иметь крепость от 38 до 56 градусов. Чтобы проверить наличие этого условия, достаточно напиток вылить в столовую ложку и поджечь. Разбавленная подделка гореть не будет. Если прогоревшая жидкость неприятно пахнет, в ней, вероятно, есть сивушные примеси.

Еще один простой способ проверить качество водки - перевернуть бутылку и хорошо взболтать. Если при этом будут появляться крупные пузырьки, значит, в водке много воды.

4. Коньяк

С названием "коньяк" действует то же правило, что и с шампанским. Коньяк - это французский город, и только произведенный в нем или его окрестностях напиток может так называться. Для остального мира существует бренди. Чем известнее бренд, тем чаще его подделывают. По мнению специалистов, среди любимых мишеней подпольных производителей фальшивого коньяка — марки Hennessy, Courvoisier, Martell, Camus и Remy Martin.

Хороший напиток должен быть идеально прозрачным, без осадка и плавающих в нем частиц. Цвет коньяка зависит от срока выдержки и бочек, в которых он содержался. Если жидкость мутная или имеет посторонние примеси, пить ее нельзя.

Коньяк должен быть тягучим. В магазине можно провести эксперимент: перевернуть бутылку и посмотреть, как содержимое стекает по стенкам вниз. Если продукт настоящий, на стекле будут образовываться маслянистые дорожки. Суррогат такого эффекта не даст.

Часто бывает: бутылка настолько полная, что проследить за этими дорожками на стенках тары просто невозможно. Тогда предлагаем еще один опыт: обратите внимание, переворачивая бутылку, на пузырьки. В настоящем коньяке кверху будут стремиться сначала крупные, а за ними - мелкие.

Открыв коньяк, не спешите его пить. Налейте немного и почувствуйте аромат. Если уловите запах ацетона, перед вами опасная для здоровья подделка. От настоящего напитка сначала веет характерным запахом дуба, а потом, нагревшись, он издает аромат табака, цветов или фруктов.

5. Пиво

В преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года в России пиву было уделено особое внимание, ведь это самый распространенный напиток среди болельщиков. На сайте Роскачества страны эксперты обозначили, как отличить настоящее пиво от поддельного. Пиво готовят методом брожения солодового сусла с помощью пивных дрожжей, после туда добавляют хмель. Соответственно, посторонние ингредиенты, обозначенные в составе напитка, вас должны смутить. В пивоварении не допускается применение подсластителей, красителей или любых ароматизаторов.

Пена должна оставаться на поверхности пива не менее 3 минут. Если белая шапка опадет раньше, пиво некачественное или разведенное. Кстати, исключения в пенном вопросе составляют эль, сидр и крафтовые виды пива. В этих напитках отличающееся поведение пены может быть авторской характеристикой.

Для пива очень важен цвет: он должен быть чистым. Светлые сорта имеют золотистые оттенки без зеленых, красных или коричневых отливов. Более того, светлое пиво обязано быть блестящим. А вот для темных видов блеск не обязателен, равно как и прозрачность.

Отличить хорошее пиво от плохого поможет послевкусие. Длительная горечь во рту говорит о низком качестве напитка.

6. Ром

Ром подделывают много и часто. Причина кроется в отсутствии единых стандартов качества напитка. Каждый производитель может предложить миру свою рецептуру и технологию изготовления рома, не нарушив при этом закон. И все же несколько правил техники безопасности существуют. Приобретая ром, обратите внимание на его название, даже если оно вам давно знакомо. Мошенники часто прибегают к такой уловке: на этикетке пишут имя хорошо известного, к примеру, "Капитана Моргана" (Captain Morgan), вот только пропускают одну букву. Беглым взглядом вы вряд ли за секунду сообразите, что в названии Captan Morgan вас смущает.

О качестве содержимого бутылки говорит в том числе плотность этикетки и метод нанесения на нее названия. Проведите пальцем по ней: буквы должны быть объемными, их чувствуешь на ощупь.

На этикетке должна быть указана верная страна-производитель. К примеру, в случае с Captain Morgan это Великобритания, у Bacardi значится Куба.

От рома не должно быть запаха спирта. Если таковой есть, перед вами крашеный суррогат.

7. Джин

Кроме ягод можжевельника, на которых настаивается джин, в него входят разные травы и специи, потому запах у жидкости достаточно пряный. Каждый производитель, конечно, добавляет свои ингредиенты в процессе приготовления. И все же настоящая можжевеловая водка должна пахнуть не спиртом, а хвоей. Крепость этого напитка в каждой стране мира может отличаться, но должна составлять не менее 37,5 %. Так, к примеру, в Великобритании джин продается в основном 40-градусным, а в США в нем обычно 47 градусов. При покупке джина проверьте на сайте производителя, какой крепости он должен быть в стране, в которой изготовлен.

Существует довольно простой способ проверить, настоящая ли перед вами можжевеловая водка или нет. Взболтайте бутылку джина. В натуральном напитке будут мелкие пузырьки в виде змейки, в подделке - крупные пузыри на поверхности.

8. Абсент

Самый крепкий из всех перечисленных напитков - абсент. Его история насчитывает несколько веков. За это время полынное спиртное обросло легендами, его называли "Зеленой феей" или "Зеленой ведьмой". Давайте разберемся, какими характеристиками должен обладать настоящий абсент. Крепость в данном случае должна быть 70 градусов и выше. Если производитель указывает меньшее содержание спирта, значит, это скорее ликер, нежели абсент.

Название напитка должно быть написано на языке производителя. То есть, если перед вами бутылка испанского производства, ищите на ней надпись Absenta, на французской написано Absinthe.

По классическому рецепту абсент должен быть изумрудно-зеленого цвета (оттуда и названия вроде "Зеленая фея"). Однако также можно встретить прозрачный, красный или черный напиток.

9. Виски

По подсчетам специалистов Эдинбурга, каждая третья бутылка виски, которая продается в их магазинах, является фальшивкой. И это происходит в Шотландии, мировом лидере по производству напитка. Чтобы не попасться на уловку мошенников, следует запомнить: натуральный виски должен быть прозрачным. Цвет может варьировать от светло-соломенного до коричневого. Но в любом случае наличие в жидкости хлопьев, мелких частиц или мутности - признак неверного изготовления напитка.

По аналогии с коньяком, у виски маслянистая консистенция, а потому, взболтав бутылку, обратите внимание, как жидкость стекает по стенкам тары. На стекле должен оставаться след.

Для проверки подлинности напитка снова можно прибегнуть к опыту с пузырьками. Если вы взболтаете содержимое бутылки и увидите мелкие пузыри, которые через секунду исчезают, напиток должен вызвать подозрения.

У виски не может быть резкого запаха спирта. При вдыхании должен чувствоваться аромат солода и дуба.

То же касается и вкуса. Обжигающий эффект во рту дает только суррогат. Натуральный виски имеет мягкий привкус и после глотка оставляет приятное послевкусие.

Кроме того, при выборе любого спиртного напитка существуют общие правила: внешний вид бутылки должен соответствовать тому, который заявлен на сайте производителя, этикетка должна плотно и ровно прилегать к таре. Также следует обратить внимание на наличие акцизной марки и на то, каким образом она наклеена. Уважающий себя производитель никогда не сэкономит на внешнем виде продукции. И, конечно же, стоит запомнить: качественный спиртной напиток не может стоить слишком дешево.

Сталкивались ли вы когда-нибудь с поддельными спиртными напитками?