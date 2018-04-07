20 примеров косплея, который превзошел оригинал

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Косплей — это процесс перевоплощения в героев книг, фильмов и даже в исторических личностей. И если раньше такие переодевания считались глупой детской забавой, то теперь это стало настоящим искусством. Ежегодно тысячи фанатов собираются на разных фестивалях типа Comic Con, чтобы продемонстрировать свои костюмы. В нашей статье вы можете увидеть наиболее яркие и запоминающиеся примеры такого костюмированного шоу. И, кстати, на фестивале могут происходить такие забавные случаи, как с Джастином Тимберлейком, который пришел на Comic Con в костюме Еника из «Улицы Сезам», и его никто так и не узнал.

Мы в AdMe.ru уже взяли себе на заметку пару костюмчиков.

20. Они нашли друг друга

19. Кто сказал, что косплей — это для взрослых?

18. Когда косплей становится делом семейным, рождаются такие шедевры

17. Я бы не отказался, чтобы такой зайчик выписал мне штраф

16. Такого лучше вечерком не встречать

15. Вот смотришь на этот косплей и умиляешься

14. 1 000 очков Гриффиндору!

13. Когда собираешься одновременно к гномам и на Стену

12. Ну просто «День независимости» какой-то!

11. Действительно продуманный косплей

10. Это косплей или настоящая Бабуля Твити?

9. Если бы на мне это рисовали, мне было бы чертовски щекотно

8. Этот косплей на главного героя фильма «Американский психопат» достоин восхищения

7. Косплей на горячую Лару Крофт будет актуален вечно

6. Просто Лебовски

5. Нам кажется, что эта девушка просто рождена для косплея Даны Скалли

4. Но этого парня ей не переплюнуть

3. Все в этом косплее на персонажа фильма «Прометей» было бы хорошо, если бы не маленький нюанс

2. «Моя подруга работала над косплеем Рей. Я спросил, будет ли она возить меня на тележке, если я сделаю костюм BB-8. Она подумала, что я шучу...»

1. Хм, так это «Красавица и Чубакка» или «Звездные чудовища»?

Бонус: лучший косплей по сериалу «Очень странные дела»

А какой из этих косплеев больше всего нравится вам?