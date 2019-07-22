20+ интернет-пользователей поделились советами, которые облегчат жизнь летом на 90 %

63 6 140 29k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Главная проблема лета — комары, которые терроризируют людей и животных на протяжении как минимум 100 млн лет. Способа, как сделать так, чтобы они от нас отстали, еще не придумали, зато нашлось оригинальное решение, как за 20 секунд избавиться от зуда после укуса.

AdMe.ru оценил несколько лайфхаков для лета и готов воплощать их в жизнь. Присоединяйтесь и вы, чтобы сделать теплое время года еще приятнее. А в конце статьи вас ждет бонус о том, как справляться с жарой, если вы готовите еду на гриле.

Как убрать укус комара за 20 секунд

Сделайте холодильник для бассейна, приклеив к пластиковому контейнеру нудлы

Используйте контейнер для таблеток для хранения украшений

Есть и другой лайфхак против зуда от укуса насекомого

Как водителю спастись от жары

Долго лететь? Используйте банку колы, чтобы сделать подставку для телефона, и наслаждайтесь фильмом

Используйте ремешок рюкзака в качестве подстаканника. Особенно полезно в общественном транспорте

Накройте пружины нудлами для бассейна, чтобы не защемить пальцы

Остановились в отеле? Прикрепите ключи от машины к зарядному устройству, чтобы не забыть его

Когда в отеле нет стакана для зубной щетки

Мокрое бумажное полотенце и морозильник быстро охладят любую бутылку

Если в номере нет холодильника, возьмите лед и положите напитки в раковину

Если в гостиничном номере требуется ключ-карта для включения холодильника или кондиционера, попробуйте просто засунуть любую карту или кусок картона

Как хранить вещи в путешествии

Спрячьте деньги за чехол для телефона или в отсек с батареей

Дешевое решение, если вам нужно, чтобы какая-то вещь не помялась и осталась без затяжек

Не можете дотянуться до спины, чтобы нанести солнцезащитный крем? Нет проблем

Разложите черные мешки для мусора по бассейну, чтобы нагреть воду без лишних затрат

Поместите ведерко мороженого в кружку. Так руки не замерзнут и вы сможете поставить его даже на диван. Не благодарите!

Для хранения дыни сделайте отверстия на дне пластикового контейнера и положите его в целый. Так жидкость с дыни будет стекать вниз и останется вкусной

«Моя девушка, готовясь к путешествию, упаковывает нижнее белье в носки. По одному комплекту на каждый день, когда ее не будет дома. Думаю, это гениально»

Носки не подходят к обуви? Попробуйте это

Бонус: нет вентиляции? Никаких проблем

А какими лайфхаками пользуетесь вы?