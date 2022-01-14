20+ фото от людей, которых прокляли боги аренды: ну как еще можно было так влипнуть со съемом жилья?

Пожалуй, каждый из нас хотя бы раз в жизни участвовал в сдаче или съеме жилья. Люди арендуют квартиры или дома на длительный срок или на несколько дней, и, как правило, все остаются довольны. Однако бывают ситуации, когда все идет не так.

Мы в AdMe.ru решили взглянуть на сложную науку аренды глазами как собственников, так и квартирантов, и поняли, что одинаково сочувствуем и тем и другим.

«„Утюг есть“, — говорила наймодатель»

«Поражают наниматели. Ну разбил ты утюг, скажи об этом, тем более что цена его копеечная. Так нет же, додумались приклеить подошву утюга прозрачным канцелярским клеем. А что, хозяйка ведь не заметит, включать при выезде утюг не будет. Естественно, при нагреве подошва у меня тут же отвалилась, а вслед за ней почему-то отвалилась еще и крутилка. На этот же канцелярский клей был приклеен фиксатор пластиковой двери, который так же отвалился при первом использовании».

Пользователь сети TJ снял квартиру в Краснодаре с окном у ванны

Квартира с двусторонним восходом солнца

«Смотрели квартиру под съем. Двушка в 5-этажке, окна на обе стороны дома.

Я: „Окна из спальни на восток, да? Там с утра солнце?“

Хозяин: „Да. А во второй комнате — утром и вечером“.

Я: „Это как?“

Хозяин: „Заедете — поймете“.

Заехали. Понял».

«Крыса прогрызла дыру в холодильнике моей подруги. Хозяин не стал ни менять холодильник, ни что-либо делать, чтобы избавиться от крыс»

«Текущее состояние моего потолка. 8 месяцев просили хозяина с этим разобраться»

«Снял квартиру. На двери в ванную висит плед. Казалось бы, ну висит и висит. А вот и нет: это вентиляция»

Мастер самопрезентации

«Снял квартиру с самой большой батареей»

Клиент: «А у вас на 1-м этаже квартиры с балконом?» Застройщик: «А почему бы и да!»

«Знакомый снял квартиру в Тель-Авиве с видом на море. И на кладбище»

«Отец друга снял прекрасную квартиру в Помпеях за $ 1 000 в месяц. А это его „приватная терраса“»

«Эта квартира в Кардиффе, которая стоила £ 330 за ночь на троих, меня не впечатлила»

«Агент по сдаче в течение нескольких месяцев отказывался ремонтировать провал в потолке и игнорировал наши звонки, пока все это не обрушилось незадолго до Рождества и чуть нас не убило»

«Сняли квартиру с кондиционером. А никто и не говорил, что он работает»

«Вот что сделали с домом люди с улицы, где живет мой брат, после того как их выгнали за неуплату аренды в течение полугода»

«Снял дом, ожидая увидеть симпатичный дворик с бассейном и спортплощадкой. А обнаружил опасную стройку»

Гость оставил дыру в стене

«Вкуснятина! Кто-нибудь хочет поужинать в нашей „роскошной“ квартире в Мюнхене за $ 250 за ночь?»

«Хозяин поместил наш термостат в клетку»

«Этот гриб вырос из двери в ванную в нашей съемной квартире»