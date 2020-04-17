20 девушек, которые всего лишь отстригли челку, а выглядят так, будто сделали пластику

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На кардинальную смену имиджа решиться может далеко не каждый. Некоторые даже годами раздумывают над тем, чтобы просто сменить цвет волос. Но иногда для того, чтобы полностью обновить свой образ, достаточно лишь одной малой детали — отстричь челку. Даже если эксперимент окажется не совсем удачным — ее всегда можно заколоть и отрастить.

Мы в AdMe.ru посмотрели фото смелых девушек, которые не побоялись и отстригли себе челку, чем существенно изменили свою внешность в лучшую сторону.

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«Я сделала челку. Спасибо тем, кто посоветовал мне это, теперь я чувствую себя очень стильно! Спасибо вам, ребята».

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«Надо было сделать это давно!»

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«Вуаля! Мне так нравится мой новый стиль».

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А на какие эксперименты со своей внешностью решались вы? Довольны результатом?