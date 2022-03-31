20+ человек вдохнули жизнь в старые вещи, которые другие без раздумий бы выкинули

Если у человека есть свободное время, а еще руки растут откуда надо, то он зачастую задумывается перед тем, как выбрасывать что-то ненужное или сломанное. Ведь даже в утратившую свое назначение вещь можно вдохнуть новую жизнь и использовать ее по-новому. Например, из старой сковороды можно сделать декоративную чашу, а из бетономешалки — стол.

Именно так и поступили герои нашей статьи, и мы в AdMe.ru не можем не нарадоваться, что вокруг нас так много талантливых людей. Ведь они могут вдохновлять и других на всякие переделки.

1. «Немного акриловой краски — и старая сковородка превратилась в классную декоративную чашу»

2. «Я сделал настольную лампу из старой музыкальной трубы»

3. «Превратил старый ящик для инструментов в отличный диванчик, в котором можно еще и хранить что-нибудь»

4. «Я встроил в старый телевизор новый экран, чтобы смотреть на нем старые фильмы и сериалы»

5. «Нашел на свалке старые окна и собрал из них мини-теплицу»

6. «Сестра моей девушки очень хотела себе хлебницу. Поэтому я решил реставрировать для нее ту, которой раньше пользовалась ее мама»

7. «Сделал из старых велосипедных цепей украшения для двора»

8. «С помощью краски и декупажа создал свою собственную „Звездную ночь“»

9. «Часть старой бетономешалки стала журнальным столиком»

10. «Старый кронштейн для вывески теперь является люстрой»

11. «Это бесконечное зеркало сделано из клавиш пианино и настенных часов»

12. «Превратила старое баскетбольное кольцо в подставку для цветов»

13. «Переделала пружинное основание от детской кроватки в подвес для комнатных растений»

14. «Старая чугунная дверца печки превратилась в крышку шкатулки для драгоценностей»

15. «Я делаю кашпо из старых номерных знаков»

16. «Теперь это водонепроницаемый почтовый ящик»

«Я электрик, поэтому вытащил из микроволновки все детали и безопасно утилизировал их. Теперь это просто металлическая коробка с дверью. Настоящая микроволновая печь была бы очень тяжелой для деревянного столбика».

17. «Нашла 3 таких стула в груде металлолома и дала им новую жизнь»

18. «Переделал старую шину в „дом для растений“»

19. «Из старинного пожарного шлема и огнетушителя соорудил настольную лампу»

20. Елки, вырезанные из старых ручных пил и обожженные огнем

21. «Раньше это была часть из набора для приготовления сыра. Когда она попала ко мне в руки, я сразу подумала о лампе»