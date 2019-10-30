20+ человек, которые изменились так круто, что теперь выглядят совершенно другими людьми

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Многие точно знают, чего им не хватает для уверенности в себе. И с каждым годом все больше и больше людей перестают откладывать изменения на потом: начинают ходить в зал, находят тот самый идеальный уход, набирают или сбрасывают вес и делятся своим прогрессом с единомышленниками.

Мы в AdMe.ru искренне восхищаемся людьми, которые добились своей цели, и надеемся, что их пример поможет нашим читателям решиться на позитивные перемены.

1. Сбросила 57 кг

2. А эта девушка — 61 кг

3. Прошло 7 лет, разница просто сумасшедшая

4. «15 и 19 лет. Спасибо морской пехоте»

5. «Чего я добилась за 3 года? Сбросила 36 кг»

6. 11 месяцев использования средства со степенью защиты SPF 50

7. «Перемены мне к лицу»

8. «В том же кресле 3 года спустя. Избавился от 140 кг, надеюсь, что скоро мне сделают операцию по удалению лишней кожи»

9. «18 и 20 лет. Решил пойти в спортзал, чтобы поработать над своим телом. Лицо тоже изменилось»

10. «Никогда раньше не была такой упитанной — и такой счастливой»

11. «На первом снимке я в платье из клейкой ленты в 16 лет. На втором — я сейчас, в 21, после того как сбросила 45 кг, сменила стрижку и всерьез занялась своей внешностью»

12. «Всегда думала, что у меня круглое лицо»

13. 1 год набора веса

14. «12 лет и 24 года. Даже родственники не всегда узнают меня, и это здорово»

15. Это его старые шорты

16. «От нескладной пацанки в 10 лет до 30-летней женщины. Спасибо ортодонтам, краске для волос и отказу от маминых укладок. Да, я всегда была девочкой, просто маме об этом не сказали»

17. «Избавилась от половины своего веса»

18. «Хотя мой нос все еще грозная сила, которая портит большинство моих селфи, считаю, что взросление пошло мне на пользу»

19. «Сбросила 15 кг за 3 месяца. Не замечала разницу, пока муж не показал мне это фото, сделанное в июле. Впереди еще почти 20 кг»

20. «23 года и 27 лет. Вот как тебя может изменить лечение от депрессии»

21. «До сих пор не верится, что эта девочка согласилась хотя бы посмотреть на меня тогда»