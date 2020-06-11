20+ человек, которые среди гор старой одежды нашли клевые брендовые вещи, заплатив за них просто смешные деньги

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Ни для кого не секрет, что стоки и секонд-хенды посещают не только те, кто испытывает определенные финансовые трудности, но и вполне состоятельные люди, которые знают цену честно заработанным деньгам. Ведь там за сущие копейки можно приобрести практически новую одежду, и зачастую именитых брендов. А еще винтажные платья, которые с годами нисколько не устаревают.

Пользователи интернета, посещающие такие комиссионные магазины, не устают хвастаться своим уловом. А мы в AdMe.ru смотрим на эти изумительные платья за $ 2 или $ 5 и завидуем белой завистью.

«Это мини-платье с кружевной аппликацией сделано вручную в 1970-х годах. Нашла в моем любимом секонд-хенде во Флоренции»

«Очаровательное „звездное“ платье от Ralph Lauren стоило всего $ 5,99»

«Я ходила на показ мод и надела свое винтажное платье за $ 2»

«Это свадебное платье я купила всего за $ 30!»

«Я решила, что жизнь слишком коротка, чтобы не одеваться как принцесса. Это мое новое любимое платье, купленное за $ 10»

«Это платье от знаменитого модельера Дианы фон Фюрстенберг я купила всего за $ 10»

Кстати, платья от Diane von Furstenberg стоят от $ 160 до $ 1 500.

«Сегодня за $ 5 приобрела пальто Banana Republic»

«Кажется, что это платье за $ 8 от бренда Free People специально сделано под мою фигуру»

«Отдала $ 5 за это шерстяное пальто J. Crew. Новое такое стоит $ 400»

«Этот шерстяной блейзер Pendleton обошелся мне всего в $ 5. На лацкане было небольшое пятно, но оно с легкостью отстиралось»

Кстати, похожий блейзер, правда, чуть покороче, стоит почти $ 150 (и это с учетом скидки в 50 %).

«Эти джинсы Levi’s стоили всего $ 1,21»

«Платье Miu Miu обошлось мне в $ 20. Хотя новое стоит 1 800 австралийских долларов. Я очень довольна им!»

Отметим, что цены на платья этого итальянского бренда могут достигать $ 5 990.

«Я нашла это платье для предстоящей свадьбы. На нем все еще были бирки, а еще у него есть КАРМАНЫ!»

«Это вечернее платье от LA Fashion District стоило всего $ 5»

«Это шелковое платье Zara обошлось мне всего в $ 6»

«Это мое новое любимое платье от бренда Retrolicious. Купила за $ 8. И в нем есть карманы»

Кстати, аналогичные платья этого бренда стоят около $ 100.

«Нашла это великолепное платье от Calvin Klein. Теперь осталось пойти в нем на чью-то свадьбу»

«Нашла винтажное платье-халат 1960-х годов за $ 7!»

«Нашла это пальто от Smythe Les Vestes, оно стоило всего $ 4,99. А новое стоит более $ 500»

«Купила винтажный тренч Burberry за $ 75. Он идеально мне подошел»

Может показаться, что $ 75 — это не так уж и мало для вещи, приобретенной на барахолке. Но нужно знать, что похожие новые тренчи этого бренда могут стоить более $ 2 000.

«Купила за $ 15 это платье и стала похожа на студентку из французской школы волшебства Шармбатон»

«Я нашел два костюма Винни-Пуха. Один подошел мне, а другой — нашему бостон-терьеру»

А в вашей коллекции есть стильные предметы одежды, за которые вы заплатили совсем смешные деньги?