20+ человек, которые среди гор старой одежды нашли клевые брендовые вещи, заплатив за них просто смешные деньги
Ни для кого не секрет, что стоки и секонд-хенды посещают не только те, кто испытывает определенные финансовые трудности, но и вполне состоятельные люди, которые знают цену честно заработанным деньгам. Ведь там за сущие копейки можно приобрести практически новую одежду, и зачастую именитых брендов. А еще винтажные платья, которые с годами нисколько не устаревают.
Пользователи интернета, посещающие такие комиссионные магазины, не устают хвастаться своим уловом. А мы в AdMe.ru смотрим на эти изумительные платья за $ 2 или $ 5 и завидуем белой завистью.
«Это мини-платье с кружевной аппликацией сделано вручную в 1970-х годах. Нашла в моем любимом секонд-хенде во Флоренции»
«Очаровательное „звездное“ платье от Ralph Lauren стоило всего $ 5,99»
«Я ходила на показ мод и надела свое винтажное платье за $ 2»
«Это свадебное платье я купила всего за $ 30!»
«Я решила, что жизнь слишком коротка, чтобы не одеваться как принцесса. Это мое новое любимое платье, купленное за $ 10»
«Это платье от знаменитого модельера Дианы фон Фюрстенберг я купила всего за $ 10»
Кстати, платья от Diane von Furstenberg стоят от $ 160 до $ 1 500.
«Сегодня за $ 5 приобрела пальто Banana Republic»
«Кажется, что это платье за $ 8 от бренда Free People специально сделано под мою фигуру»
«Отдала $ 5 за это шерстяное пальто J. Crew. Новое такое стоит $ 400»
«Этот шерстяной блейзер Pendleton обошелся мне всего в $ 5. На лацкане было небольшое пятно, но оно с легкостью отстиралось»
Кстати, похожий блейзер, правда, чуть покороче, стоит почти $ 150 (и это с учетом скидки в 50 %).
«Эти джинсы Levi’s стоили всего $ 1,21»
«Платье Miu Miu обошлось мне в $ 20. Хотя новое стоит 1 800 австралийских долларов. Я очень довольна им!»
Отметим, что цены на платья этого итальянского бренда могут достигать $ 5 990.
«Я нашла это платье для предстоящей свадьбы. На нем все еще были бирки, а еще у него есть КАРМАНЫ!»
«Это вечернее платье от LA Fashion District стоило всего $ 5»
«Это шелковое платье Zara обошлось мне всего в $ 6»
«Это мое новое любимое платье от бренда Retrolicious. Купила за $ 8. И в нем есть карманы»
Кстати, аналогичные платья этого бренда стоят около $ 100.
«Нашла это великолепное платье от Calvin Klein. Теперь осталось пойти в нем на чью-то свадьбу»
«Нашла винтажное платье-халат 1960-х годов за $ 7!»
«Нашла это пальто от Smythe Les Vestes, оно стоило всего $ 4,99. А новое стоит более $ 500»
«Купила винтажный тренч Burberry за $ 75. Он идеально мне подошел»
Может показаться, что $ 75 — это не так уж и мало для вещи, приобретенной на барахолке. Но нужно знать, что похожие новые тренчи этого бренда могут стоить более $ 2 000.
«Купила за $ 15 это платье и стала похожа на студентку из французской школы волшебства Шармбатон»
«Я нашел два костюма Винни-Пуха. Один подошел мне, а другой — нашему бостон-терьеру»
А в вашей коллекции есть стильные предметы одежды, за которые вы заплатили совсем смешные деньги?
Фото на превью madelineheiser / reddit