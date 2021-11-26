19 умельцев привели в порядок грязные и сломанные вещи, когда, казалось бы, все уже было потеряно
Большинство людей без раздумий выбрасывают сильно испачканные и сломанные вещи, пусть даже это коллекционная автомодель или крутые наушники. Ну а если это физически невозможно выкинуть, то им приходится мириться, например, с грязным бассейном или забором. Правда, есть такие люди, которые просто засучивают рукава и возвращают к жизни, казалось бы, безнадежно испорченные предметы.
Мы в AdMe.ru, глядя на эти фотографии, не можем поверить, что некоторые из этих вещей вообще удалось восстановить. Кстати, в конце вы увидите способ, как легко и быстро помыть общественный туалет.
1. Ложка 1934 года. После чистки как новая
2. «Спасибо человеку, который порекомендовал отбеливатель для ванн. Фото до и после»
3. «Каменная стена перед моим домом до и после мытья»
4. До и после реставрации бассейна
5. Реставрация ржавого самоката
6. Отмытая клавиатура, созданная для Windows 95
7. «Я восстановил этот старинный шахтерский фонарь из Восточной Германии»
8. Невероятная реставрация игрушечной модели Mercedes-Benz AMG GT
9. Реставрация старинных кухонных весов
10. Это винтажная кофемолка, сделанная в Испании в 1910 году
11. «Нашел и отреставрировал антикварную модель пианино»
12. Реставрация велосипеда BMX
13. Чистка ковра. До и после
14. Парень нашел умные часы и починил их
15. Вторая жизнь беспроводных наушников
16. «Впервые за 5 лет почистил плитку»
17. «Хорошее замачивание на ночь позволяет творить чудеса, избавляя от многолетней грязи даже изделия 50-х годов»
18. «До и после чистки старой духовки. Уверена, что предыдущие арендаторы никогда ее не мыли»
19. Чистка матраса
Бонус: как легко и быстро отмыть общественный туалет
А вы предпочитаете восстановить испорченную вещь или без сожалений выбросить?
Фото на превью OldnBorin / Reddit
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