19 шикарных вещиц из прошлого, от которых даже у современного искушенного человека побегут мурашки

Достигнув определенного возраста, мы начинаем вздыхать: «Вот раньше было лучше: деревья выше, трава зеленее, а вещи делали на века». Возможно, в этом высказывании есть доля правды. Ведь сегодня фабрики выпускают кучу штампованных вещей, которые устаревают, стоит им лишь появиться. То ли дело предметы, которыми пользовались наши предки, — винтажные украшения и предметы быта обладают собственным характером и неуловимым шармом.

Мы в AdMe.ru никогда не упускаем шанса полюбоваться великолепием прошлого. Предлагаем вам взглянуть на предметы старины, которые докажут, что наши предки умели жить с шиком.

Бронзовая миниатюрная ваза эпохи Мэйдзи

Часы Марии-Антуанетты, на изготовление которых ушло 40 лет. А закончили их только через 30 лет после казни королевы

Это кольцо-счеты, и да, на нем и правда можно считать

Глиняная статуэтка со свинцовой глазурью в виде павлина, XIX век

Японская чаша, возможно, конец XIX или начало XX века

«Cтаринный серебряный тюбик для губной помады. Его нужно почистить, но я в восторге»

Это итальянский серебряный футляр для помады в стиле ар-деко с кабошоном из сердолика. Примерно 1943–1945 гг. © PerkyLurkey / Reddit

Девушка коллекционирует старинные позолоченные зеркала, и это одно из ее любимых

Старинный огнетушитель. Владельцы добавили мраморную столешницу — и получился такой столик

«Мой серебряный денарий Римской республики»

«Немецкие ножницы примерно 1890 года. Я влюбилась в них. Подкладка сделана из синего бархата. Я не занимаюсь вышивкой, но с ними мне почти хочется начать!»

Антикварный комод из ореха выглядит так, будто простоит еще лет сто

Старинное итальянское кресло Sgabello эпохи Возрождения

«Перламутровый театральный бинокль моей бабули»

«Кольцо в стиле ар-деко. Кстати, она сказала „да“»

Настольный набор Tiffany 1910 года. Бронза и абалон

«Обычно я коллекционирую современные украшения, но не устояла перед этой позолоченной брошью из серебра Викторианской эпохи»

Книга Le Manuscrit Bleu 1848 года с позолотой и цветочными узорами

Брошь в форме бабочки в стиле ар-деко, норвежское серебро и эмаль

«Моя прабабушка носила эту диадему с шелковыми цветами на своей свадьбе в 1912 году. И я надену ее на свою в следующие выходные»