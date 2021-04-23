19 человек показали, какие стильные вещи из дерева они смастерили своими руками

Пожалуй, нет такого человека, который не хотел бы приобрести для своего жилья какую-нибудь новую вещь, будь то маленькая полочка для книг или огромная двуспальная кровать. Вот только иногда дешевле сделать все своими руками, если, конечно, они растут откуда надо. Как поступили герои нашей подборки: они засучили рукава и смастерили из дерева крутые вещи для своего дома. И это при том, что у некоторых из них вообще не было никакого опыта.

Мы в AdMe.ru считаем, что деревянные изделия, изготовленные со вкусом, легко и гармонично впишутся в любой интерьер. Вы только посмотрите на эти предметы!

1. «Жена захотела стол, который стоит $ 150. Я сказал, что могу его сам сделать, потратив сумму вдвое меньше. Вот результат (правда, потратил $ 300)»

«Пришлось купить некоторые инструменты, трубы взял подороже, поэтому сумма и выросла».

2. «Собрал книжную полку для нашей тематической детской комнаты»

3. «Сделал из маленьких кусочков фанеры светильник в виде крана»

4. «Сделал этот шкаф для обуви без использования станка»

Кстати, вот как выдвигаются верхние ящики

5. «Сделал двухъярусную кроватку для очков моего сына»

6. «Я мама троих детей. Вот что я сама смастерила для нашей прихожей»

7. «Я сделал подставку для растений, потратив $ 6. А жена собиралась купить такую же за $ 74»

8. «Я сделал полку для обуви, объединив несколько проектов, которые видел в интернете»

9. «Сделал для сына эту деревянную машинку (ее длина — 42 см). Полностью ручная работа»

10. «Это моя первая разделочная доска. Использован клен, орех, вишня и венге»

11. «Построил будку для собаки моих лучших друзей»

12. «Я изготовил „плавающую“ лампу»

13. «Я сделал светильник»

14. «Несколько дней назад доделал это кресло»

15. Это книжная полка из дуба и ореха для детской комнаты

16. Хозяин квартиры не разрешил мужчине вешать телевизор на стену. И тот сделал вот такую тумбу для ТВ

17. «Моя попытка сделать салфетницу в виде горной вершины. Думаю, это хороший способ использовать остатки древесины»

18. «Только что доделал это кресло из ореха с подушками из кожи»

19. «Я сделал это сам, хотя, честно говоря, это оказалось сложнее, чем я думал»