19 человек, у которых вагон и маленькая тележка идей, как сделать из своего дома уютное местечко

51 5 39 0

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Говорят, среди студентов увеличился процент перфекционистов, то есть людей, которые стремятся к совершенству. Мы не знаем, являются ли герои нашей статьи студентами, но факт остается фактом: они решили, что их и без того великолепные вещи могут выглядеть еще лучше. А кое-кто из них вдобавок подумал, что использовать предметы по их прямому назначению слишком скучно, и превратил их в нечто совершенно иное.

Конечно, мы в AdMe.ru просто не могли пройти мимо таких преображений: вы же знаете, как мы их любим. И обязательно дочитайте до конца, там вас будет ждать бонус о нестандартном применении обыкновенного пакета.

«Кресло за $ 170 я превратил в кресло за $ 1 700»

«Вот как я преобразила простой черный стол»

«Купил обычную сквозную полку и сделал из нее шикарную тумбу»

Подставка для специй + пара магнитов — и вот у вас уже есть стильная ключница

«Я давно уже мечтала о мраморном столе, но он мне не по карману. Поэтому я купила стол за $ 180 и превратила его в мраморный с помощью аэрозольной краски и эпоксидной смолы»

«Заурядные черные футболки я разрисовал с помощью отбеливателя»

«У меня была тумба, а я превратил ее в пеленальный столик»

«Купил для своего 3-летнего ребенка двухъярусную кровать и трансформировал ее в пляжный домик»

«Приобрели небольшую тумбу и сделали из нее дом для нашей морской свинки»

«Письменный стол + подушка = кровать для моей собаки»

«У нас была вот такая двухъярусная кровать. Всего за полдня мы переделали ее так, чтобы нам на ней было еще удобнее спать»

Аптекарский стол из сквозной полки

«Я сделал боковой шкаф, чтобы мой холодильник выглядел как встроенный»

«Превратила книжную полку в клетку для крысы»

«Купил для дочери шкаф. Он был очень просторный, глубокий, но неудачно расположенные полки „съедали“ много пространства. Слегка его модернизировал и даже провел внутрь подсветку»

Как сделать из книжной полки книжную полку со скамейкой

«У нас в квартире очень мало места, и вот куда мы придумали поставить кошачий лоток. Завтра придут гости, посмотрим, заметят ли они что-нибудь»

Немного краски — и вид уже совсем другой

«С помощью подушек кухонный столик превратился в многоуровневую лежанку для всех моих кошек»

Бонус: «У меня была свадьба на открытом воздухе, и вот как я смогла сохранить свое дорогущее платье в чистоте»

А какие вещи вы доводили до ума? Может, у вас и фотография есть?