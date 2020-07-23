19 человек, которые использовали всего одну деталь, чтобы кардинально изменить свою квартиру
Когда организация пространства в квартире уже не радует глаз, а перестановка не помогает освежить ее облик, можно пойти на хитрость — добавить всего одну деталь, с помощью которой интерьер заиграет новыми красками. Это могут быть необычные предметы дизайна или цветы, а можно решиться и на радикальные меры, например наклеить разноцветные обои.
Мы в AdMe.ru за перемены и новое видение. Возможно, идеи этих пользователей сети вдохновят вас на преображение своих домов.
«Я покрыл дверь зеркальными бумажными квадратами, и теперь она выглядит как портал»
Оригинальные светильники, которые способны и помещение сделать ярче, и настроение поднять
«Я хочу узнать больше о человеке, который придумал эти светильники. Так странно, привлекательно и тревожно одновременно». © fractiousrabbit / Reddit
«Хотела сделать нашу спальню спокойной и современной, но не „холодной“. Я думаю, что растения помогли мне добиться этого результата»
«Этот уголок я сделал сам. Конечно, это не такой уж колоссальный труд, но я все равно горжусь»
«Я выбрала необычные обои для коридора и потратила целый день, чтобы их наклеить. Теперь наслаждаюсь результатом»
«Я придумала, чем можно закрыть трубы на стене — растениями»
«Наверное, я перекрашиваю свою спальню за последние 6 месяцев уже в 30-й раз. Но все равно я очень взволнована результатом»
Идеальное сочетание: живые цветы и нарисованные. Что может быть лучше?
Объемная серая стена гармонирует с графитовым цветом комнаты
«Наконец-то я закончила расписывать обои в комнате»
«Работа еще не завершена: я хочу, чтобы моя комната стала еще более умиротворенным местом»
«Только посмотрите, я встроил 3D-картину в нишу над рабочим столом»
«Я купил ее на „Амазоне“, она состоит из 12 блоков и почти идеально вписалась в это пространство. Не беспокойтесь о проводах, их я уже спрятал». © Voltron425 / Reddit
Яркая люстра в гостиной так и приковывает к себе внимание
Комната в минималистичном стиле с интересно обыгранной стеной в изголовье
3D-рисунок на полу в гостиной, который поразит даже претенциозных гостей
Белая душевая с растениями в горшках
«Комнатная перегородка, которую я купила на Amazon, стала изголовьем моей кровати»
Новые обои — и вуаля! — кухня похорошела
Платок и огоньки делают свое дело: маленькая спальня стала уютнее
А как часто вы меняете интерьер своего дома?