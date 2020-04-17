18 отмытых и приведенных в порядок вещей, которые чуть было не отправились на свалку

0 0 0 0

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Что обычно сделает человек, если вдруг у бабушки в деревне случайно найдет какую-либо старую, грязную, покрывшуюся ржавчиной вещь? Ответ один: даже не притронется к ней. Разве что только для того, чтобы кинуть в мешок с мусором и отвезти на свалку. Вот только практически любой предмет, участь которого, казалось бы, догнивать свой век на свалке, можно отмыть и вдохнуть в него новую жизнь.

Вот 18 впечатляющих фотографий до и после основательной чистки. Мы в AdMe.ru несколько раз подумаем, стоит ли выкидывать какую-нибудь старую вещь.

Вафельница

Как восстанавливали эту вафельницу, купленную на барахолке, смотрите здесь.

Будильник

Как реанимировали этот найденный в куче ржавого мусора будильник, смотрите здесь.

Зажигалка Zippo

На реставрацию это старой сломанной зажигалки ушло 4 дня. Весь процесс восстановления можно увидеть здесь.

Игрушечный мотоцикл

Как отмывали этот игрушечный мотоцикл Honda CRB Racing 1000 RR, который откопали в огороде, смотрите здесь.

Старая магнитола

Как приводили в порядок этот бумбокс Panasonic, смотрите здесь.

Винтажный утюг

Этот утюг XIX века был куплен на eBay за $ 25. Процесс восстановления можно посмотреть здесь.

Швейная машинка

Как реставрировалась эта старая, найденная в болоте швейная машинка, смотрите здесь.

Керосиновая лампа

Эта лампа была найдена на станции по переработке отходов. Как она восстанавливалась, смотрите здесь.

Детский электромобиль

Как этому детскому электромобилю подарили вторую жизнь, смотрите здесь.

Вентилятор

Этот настольный вентилятор был найден на старой птицефабрике, где им не пользовались уже многие годы. Как его приводили в чувство, смотрите здесь.

Итальянские солнцезащитные очки

Как восстанавливались эти винтажные солнцезащитные очки, смотрите здесь.

Наушники AirPods

Как приводили в порядок эти потрепанные жизнью наушники, смотрите здесь.

Ручная кофемолка

Эта старая железная кофемолка была куплена на eBay за $ 35. Как ее восстанавливали, смотрите здесь.

Игрушечный грузовик

Как реставрировали этот игрушечный пикап 1960-х годов, смотрите здесь.

Чугунная сковорода

Эта ржавая чугунная сковорода была найдена в мусорном контейнере. Так как на ней не было трещин, было решено ее реанимировать. Как проходил этот процесс, смотрите здесь.

Пластиковые садовые кресла

Как отчищались эти старые кресла, смотрите здесь.

Игровая приставка

Как в эту приставку Sony PlayStation 1 вдохнули новую жизнь, смотрите здесь.

Поварской нож

Этот нож был куплен на местной барахолке, он лежал в ведре с разным железным хламом. Как его восстанавливали, смотрите здесь.