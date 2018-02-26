18 девушек, которые решились на короткую стрижку и попали в яблочко

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Что делает девушка, когда хочет изменить свою жизнь? Правильно — записывается к парикмахеру. Ведь нет более действенного, но в то же время простого способа добавить что-то новенькое. Особенно круто, когда изменения получаются такими же эффектными, как и у девушек из нашей подборки.

Эти девушки на своем опыте подтвердили теорию о том, что не стоит бояться пробовать что-то новое и жалеть свои локоны, которые так долго и старательно отращивали. И мы в AdMe.ru их полностью поддерживаем.

18. Идеальную пикси заказывали?

17. Удлиненный боб — стрижка, которая идет почти всем

16. Пикси-блонд: решится самая смелая. И победит!

15. Когда готова на самые дерзкие эксперименты

14. Длинные или короткие? Короткие!

13. Стильное каре — золотая классика

12. Новая длина, новый цвет, новая укладка

11. Когда нет ни капли сожалений, только легкость и новый образ

10. Идеальная легкая небрежность

9. Коротко. Смело. Классно!

8. Новая стрижка выглядит аккуратнее, согласны?

7. Кто сказал, что кудрявые волосы не стригут коротко?

6. Пикси с челкой — стиль на все времена

5. И снова каре — удлиненное. Кстати, отрастает такая стрижка очень плавно

4. Кардинальная смена образа: мы голосуем за тот, что после

3. Новая стрижка — новая жизнь. Согласны?

2. Стрижка «под мальчика» подчеркнет красивый овал лица

1. Не бойтесь экспериментов: все получится!

Какой образ понравился вам больше всего?