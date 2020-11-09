18 девушек, которые покрасили волосы в яркий цвет и не прогадали

В 1856 году химик Уильям Генри Перкин изобрел фиолетовый краситель для волос, и началась эпоха смелых экспериментов с прическами. С того времени женщины могли становиться не только блондинками, брюнетками, рыжими или русыми, но и выбирать для себя более смелые оттенки.

Так и поступили героини статьи от AdMe.ru. Признаемся, мы не можем решить, кто из них выглядит круче.

1. «Я позволила своему стилисту делать все, что он захочет. Вот результат»

2. «Я напоминаю себе сахарную вату»

3. «Мне кажется, получился идеальный голубой цвет»

4. «Моя сестра-парикмахер покрасила меня в розовый цвет, и я в восторге»

5. «Обожаю желтые волосы»

6. Смелое окрашивание идет не только юным девушкам

7. «12-летняя я, которой не позволяли красить волосы, была бы счастлива»

8. «Мой новый цвет»

9. «В 13 лет я мечтала о ярких волосах. Наконец-то в 33 года эта мечта сбылась»

10. Вариант для тех, кто не готов к кардинальным переменам

11. «За последние 5 лет я красила волосы во множество разных цветов и наконец поняла, что мой любимый цвет — это все цвета сразу»

12. «Выгляжу как фламинго»

13. «Из серого в красный»

14. «Впервые покрасила волосы»

15. «Это определенно самый дикий цвет, который у меня когда-либо был, но мне нравится»

16. «Всегда хотела, чтобы у меня были фиолетовые волосы»

17. «Захотелось чего-то яркого»

18. «Зачем останавливаться на каком-то одном цвете, если можно выбрать все?»