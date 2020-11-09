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18 девушек, которые покрасили волосы в яркий цвет и не прогадали

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В 1856 году химик Уильям Генри Перкин изобрел фиолетовый краситель для волос, и началась эпоха смелых экспериментов с прическами. С того времени женщины могли становиться не только блондинками, брюнетками, рыжими или русыми, но и выбирать для себя более смелые оттенки.

Так и поступили героини статьи от AdMe.ru. Признаемся, мы не можем решить, кто из них выглядит круче.

1. «Я позволила своему стилисту делать все, что он захочет. Вот результат»

© aloebeans / reddit, © aloebeans / reddit

2. «Я напоминаю себе сахарную вату»

© captinjaneway520 / reddit

3. «Мне кажется, получился идеальный голубой цвет»

© Iemonsorbet / reddit

4. «Моя сестра-парикмахер покрасила меня в розовый цвет, и я в восторге»

© pbjelly369 / reddit

5. «Обожаю желтые волосы»

© Pretty_Parasite_666 / reddit

6. Смелое окрашивание идет не только юным девушкам

© soulteepee / reddit

7. «12-летняя я, которой не позволяли красить волосы, была бы счастлива»

© theflowerqueenrose / reddit

8. «Мой новый цвет»

© tuttlesbuttles / reddit

9. «В 13 лет я мечтала о ярких волосах. Наконец-то в 33 года эта мечта сбылась»

© yeinenefa / reddit

10. Вариант для тех, кто не готов к кардинальным переменам

© EmmaLeePants / reddit

11. «За последние 5 лет я красила волосы во множество разных цветов и наконец поняла, что мой любимый цвет — это все цвета сразу»

© BbLlamaDrama / reddit

12. «Выгляжу как фламинго»

© MercedesHettich / reddit

13. «Из серого в красный»

© vandal_lan / reddit

14. «Впервые покрасила волосы»

© ashleyjoy97 / reddit

15. «Это определенно самый дикий цвет, который у меня когда-либо был, но мне нравится»

© papaknuckler / reddit

16. «Всегда хотела, чтобы у меня были фиолетовые волосы»

© dramallamadingdong23 / reddit

17. «Захотелось чего-то яркого»

© qistki / reddit

18. «Зачем останавливаться на каком-то одном цвете, если можно выбрать все?»

© IScreamBooberryPie / reddit

Может быть, фото этих девушек вдохновили вас на смену прически? Если да, то в какой цвет вы бы покрасились?

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