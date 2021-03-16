18 человек, которые доказали, что худоба — это еще не ключ к счастью

Всем нам знакомы люди, желающие похудеть, но мы нечасто задумываемся об обратной стороне медали. Высококалорийный рацион питания и регулярные тренировки — часть повседневной жизни тех, кто хочет набрать вес. Многим удается пройти все сложности и преграды на этом пути, и теперь они здоровее и веселее, чем прежде.

Мы в AdMe.ru гордимся их упорством и хотим поделиться с вами их историями.

1. «Период набора веса был невероятно сложен, но теперь он позади, и я полна радости, любопытства и новых увлечений»

2. «Я смирилась с мыслью, что никогда не смогу набрать вес. А потом записалась в спортзал»

3. «Я наконец-то восстановила свой вес на 100 %. Так горжусь собой»

4. «Я знала, что больше так жить нельзя»

5. «Большую часть жизни я был очень худым. Мне 38 лет, и сейчас я вешу почти 70 кг»

6. «Из зубочистки в зубную щетку»

7. «Это самый долгий срок, в течение которого я была здорова, и я не собираюсь возвращаться назад»

8. «С гордостью могу сказать, что 2,5 года назад я вылечилась от расстройства пищевого поведения, которым страдала почти 10 лет»

9. «Сегодня я здоровее и счастливее»

10. «От 33 к 52 кг. Возможно все»

11. «Набрала 23 кг и избавилась от расстройства пищевого поведения»

12. «Я наконец-то доволен своим телом. Не думал, что когда-нибудь это скажу»

13. «От ненависти к себе до здоровья и счастья. Стоило того»

14. «От сваливающихся джинсов размера XS до уверенного S»

15. «Я наконец-то учусь любить свое тело и стараюсь давать то, что ему нужно. Я смотрюсь в зеркало и чувствую себя счастливее, чем когда-либо»

16. «Прощай, анорексия, мы больше никогда не встретимся»

17. «Мне нравится, насколько живее стало мое лицо»

18. «Набрала вес и взяла щенка из приюта»