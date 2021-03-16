18 человек, которые доказали, что худоба — это еще не ключ к счастью
Всем нам знакомы люди, желающие похудеть, но мы нечасто задумываемся об обратной стороне медали. Высококалорийный рацион питания и регулярные тренировки — часть повседневной жизни тех, кто хочет набрать вес. Многим удается пройти все сложности и преграды на этом пути, и теперь они здоровее и веселее, чем прежде.
Мы в AdMe.ru гордимся их упорством и хотим поделиться с вами их историями.
1. «Период набора веса был невероятно сложен, но теперь он позади, и я полна радости, любопытства и новых увлечений»
2. «Я смирилась с мыслью, что никогда не смогу набрать вес. А потом записалась в спортзал»
3. «Я наконец-то восстановила свой вес на 100 %. Так горжусь собой»
4. «Я знала, что больше так жить нельзя»
5. «Большую часть жизни я был очень худым. Мне 38 лет, и сейчас я вешу почти 70 кг»
6. «Из зубочистки в зубную щетку»
7. «Это самый долгий срок, в течение которого я была здорова, и я не собираюсь возвращаться назад»
8. «С гордостью могу сказать, что 2,5 года назад я вылечилась от расстройства пищевого поведения, которым страдала почти 10 лет»
9. «Сегодня я здоровее и счастливее»
10. «От 33 к 52 кг. Возможно все»
11. «Набрала 23 кг и избавилась от расстройства пищевого поведения»
12. «Я наконец-то доволен своим телом. Не думал, что когда-нибудь это скажу»
13. «От ненависти к себе до здоровья и счастья. Стоило того»
14. «От сваливающихся джинсов размера XS до уверенного S»
15. «Я наконец-то учусь любить свое тело и стараюсь давать то, что ему нужно. Я смотрюсь в зеркало и чувствую себя счастливее, чем когда-либо»
16. «Прощай, анорексия, мы больше никогда не встретимся»
17. «Мне нравится, насколько живее стало мое лицо»
18. «Набрала вес и взяла щенка из приюта»
Какая трансформация впечатлила вас больше всего? Как, по вашему мнению, люди должны справляться с расстройством пищевого поведения в наши дни?
Фото на превью thelittlevegan / Reddit
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