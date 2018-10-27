17 семей, которые с легкостью заполучили бы призовые места в конкурсе костюмов

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Хеллоуин — это время проявить свою оригинальность. Часто кажется, что все идеи крутых костюмов уже обыграны и выделиться очень сложно. Но можно, если объединить усилия всей семьей!

AdMe.ru подобрал 17 фото, на которых семьи просто превзошли сами себя и создали костюмы, которые точно могут получить первый приз в любом конкурсе нарядов.

Дети в костюмах... теней

«Эта милая пожилая пара нарядилась в костюмы гномов и держалась за руки»

Идея костюмов «палочников» для всей семьи

Кошка, мышка и сыр тоже могут жить дружно

«Мы заняли 2-е место в конкурсе семейных костюмов для Хеллоуина»

Каждому досталась своя роль из «Питера Пэна»

Когда каждый член семьи проникся идеей костюма

«Моему отчиму идет его костюм Мауи»

Необычная идея костюма для беременных любительниц «Звездных войн»

Суперсемейка во всех смыслах

«Мамин день рождения совпадает с Хеллоуином. В этом году она захотела, чтобы вся семья нарядилась в „съедобные“ костюмы»

«Я, мой парень и пес нарядились персонажами мультфильма „Эй, Арнольд!“»

«Моя сестра с любимым нарядились в маму и папу Мигеля из „Коко“»

Для любителей Футурамы

Кого только не встретишь в метро!

«В этом году мы с семьей — герои „Мстителей“»

Девушки в костюмах ведьм и Manwitch

Название соуса Manwich созвучно с фразой man witch — «мужчина-ведьма».