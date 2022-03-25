17 историй о людях, которые в два счета найдут подход к любому ребенку
Один из пользователей Quora поделился хитрым способом заставить ребенка поверить в свои силы и сделать его более хозяйственным и мотивированным. Нужно лишь «случайно» дать ему подслушать то, как вы в разговоре с близкими или друзьями хвалите его за усердие или успехи. Такая похвала будет куда более лестной и действенной, чем высказанная в лицо.
AdMe.ru решил объединить в сегодняшней статье наиболее любопытные хитрости в воспитании детей. Думаем, некоторые из них стоят того, чтобы взять их себе на заметку.
- Ребенок тянул на себя все, что стояло на краю стола. Потом как-то случайно у меня в руках оказался пластиковый стакан с ледяной водой, и я увидел, как ребенок щупает по краю стола в поисках чего-нибудь интересного. Решение было спонтанным, и я поставил стакан так, чтобы он смог его взять. Криков было много, но холодная вода неопасна, и больше он так не делал. Младшему уже специально подставляли дежурную кружку воды, когда он стал дотягиваться до стола и что-то на нем искать. © pretorean / Pikabu
- Однажды сынок в года 3 заигрался и стукнулся головой о батарею. Несильно, но реветь собирался сильно и долго. Батарея была чугунная, и на ребре был небольшой скол. Я подскочил сразу и давай сокрушаться: мол, как же мы зимой будем без батареи, ты ее расколол, вот — смотри... Про удар он сразу забыл, и плакать расхотелось. Пару раз повторял и не только с батарей. А синяка и не было.
- Помню, в детском саду вся наша группа ненавидела манную кашу. Большую часть приготовленного просто выбрасывали. Но у нас были умные воспитатели. Одним весенним днем мы вышли на улицу, нам вынесли игрушечные грабли, лопатки, лейки и ведерки и сказали, что мы будем сажать... манку. Мы начали с большим энтузиазмом что-то копать у забора, поливать и с нетерпением ждали, что же у нас все-таки получится. А получилась манка, которую на следующий же день нам сварили, а мы с удовольствием съели — ведь мы сами ее «вырастили»! © Палата № 6 / VK
- Чтобы вывести своих детей на чистую воду, родители моей жены говорили им следующее: «Открой рот. Если твой язык розовый, значит, ты лжешь». Дети боялись, что их так «поймают» на лжи, поэтому, наоборот, держали рот плотно закрытым. Теперь мы используем это с нашими детьми. © ericn8886 / Reddit
- Если вы хотите спокойно провести время, скажите своим детям, что вы вздремнете, а когда проснетесь, то все вместе займетесь уборкой. Тогда они дадут вам поспать как можно дольше, чтобы только не заниматься домашней работой. Тем временем можно поспать или, например, почитать. © -eDgAR- / Reddit
- Мой 5-летний сын не спит днем, засыпает часов в 9 вечера, а встает в 6 утра. На все мои уговоры поспать еще он говорит: «Мама, смотри, уже рассвело, 6 утра», а потом капризничает днем, так как не выспался. Но вчера я плотно занавесила окно и перевела часы на 2 часа назад. И когда он по обыкновению проснулся в 6 утра и пошел в туалет, в доме было темно, а на часах было 4 ночи. Так что он послушно лег поспать еще на пару часов. © Priyanka Sinha / Quora
- Несколько лет я работала няней 3 детей, и каждый раз, когда они начинали истерить по поводу чистки зубов, мы играли в игру: я чищу зубы старшему ребенку, старший чистит зубы среднему ребенку, средний ребенок чистит младшему, а младший чистит мне. Так как младший делал это хуже всех, я позволяла чистить себе зубы именно ему, потому что потом могла сама привести свои зубы в порядок. К концу этой нудной процедуры все начинали смеяться и веселиться. © Unknown author / Reddit
- Оказывается, самая эффективная вещь, которая мотивирует детей поддерживать порядок в комнате, — это робот-пылесос. «Эта умная железяка пройдет по квартире и пожрет ваши любимые игрушки, если они будут лежать на полу» — примерно так звучала моя мотивационная речь, и не успел я затихнуть, как дети ломанулись собирать игрушки. 4-й день уже идет, как все игрушки по коробочкам. © Snakecatcher / Pikabu
- У меня была суповая тарелка, на которой по краю был нарисован Волк, бежавший за Зайцем из «Ну, погоди!». Так вот бабушка мне говорила, что нужно быстрее съесть суп, потому что у Зайца короткие ножки и, когда он бежит по тарелке, полной еды, они заплетаются, а Волк его догонит и съест. До сих пор люблю первое.
- У меня 4 детей, и они иногда приходят ночью со словами: «Папа, у меня под кроватью монстр». У нас дома кошки, собака, попугаи и много прочих милых созданий. Думаю, однажды кошки либо собака могли ночью под кроватью пошуметь и напугать ребенка. И как-то сказал дочери: «У нас пустует клетка, нам бы еще какую-то живность завести. Ты говорила, там какой-то монстр у тебя живет... Давай поймаем!» Пару ночей подряд она честно пыталась заметить его, но наутро была расстроена, что монстра не нашла. © andreibelianin / Pikabu
- Моим детям 5 лет и 2 года, и, когда они не хотят есть какую-то полезную пищу, я проделываю следующий трюк. Я указываю на какой-то не слишком тяжелый предмет, например сумку или стул, и говорю, обращаясь к жене: «Ты же просила отнести его в другую комнату?» С этими словами я делаю вид, что пытаюсь его поднять, а у меня не получается. Детей забавляет эта моя «беспомощность». После этого я беру с их тарелки кусочек еды и со словами, что теперь я сильнее Человека-паука, поднимаю сумку или стул. После чего дети сметают всю еду со своих тарелок. © Amit Singh / Quora
- Было лет 5 назад. Привел сына в садик, а там воспитательница просит меня почистить их площадку, которую за ночь засыпало снегом мне по пояс, а рост у меня 195 см. Выхожу на площадку и понимаю, что офигею копать тут. И вдруг мне приходит в голову гениальная мысль, как себе работу уменьшить и детей порадовать. Взял лопату и стал копать проходы в виде лабиринта. А вечером воспитательница меня чуть ли не на руках носила: говорит, дети, когда вышли гулять, сначала замерли, а потом давай там с визгом носиться. Еле на обед загнала. И гулять они стали ходить гораздо охотнее до весны. © Cy4o / Pikabu
- Когда кто-то из моих маленьких детей плакал, я говорила, что он, наверное, потерял где-то свое настроение. И мы дружно бежали его искать. Находили в самых неожиданных местах, иногда оно просто прилипало к ноге или сидело на голове. И ребенок хватал воображаемое настроение и, смеясь, пихал в рот.
- Мне было 4 года, мне хотелось гулять, а моя мама отчаянно решила научить меня читать, поскольку сын ее подруги уже читал вовсю. Каждый день с фразой «А Саша уже сказки сам читает», слезами и криками мы шли заниматься. Книги стали мне противны, и тогда на помощь призвали бабушку. Ей легко удалось меня переубедить. И вот в чем секрет. Все свободное время она проводила с книгой, а также ежедневно читала мне сказки, пока я не засыпала. Когда я стала ждать вечер, чтобы узнать новую историю, бабуля начала хитрить. Через 10 минут чтения она закрывала книгу на самом интересном месте. Я требовала почитать еще, на что следовал ответ: «Нет, я хочу почитать свою книгу, а ты свою можешь почитать сама». Пару вечеров я злилась, а потом взялась читать сама. С тех пор книги люблю. © Nepridumala111 / Pikabu
- Я говорила дочери, что звонили из поликлиники и у них сейчас акция: каждому, кто сделает прививки, киндер-сюрприз в подарок, а выдают его при условии, что ребенок не будет плакать. В поликлинике же в кабинет сначала заходила сама и отдавала медсестре киндер для вручения ребенку. У меня дочка даже потом спрашивала, не звонили ли из поликлиники и когда у них еще прививки «по акции».
- Я воспитывала детей одна и за рабочую неделю уставала как собака. А в субботу приходилось работать дома, таскать детей по магазинам, а те хотели лишь в потолок поплевывать и ныли в ответ на все просьбы. Вконец выбившись из сил, я заявила, что суббота будет родительским днем — днем, когда один из детей будет выполнять роль родителя. Я давала «родителю» бюджет на день и полный список дел: убрать ванную, заправить кровати, постирать, купить еду, пойти в банк. «Родитель» должен был распределить обязанности между всеми нами, решить, как будут потрачены деньги. В результате они стали не только лучше себя вести, но и научились принимать ответственные решения еще до подросткового возраста. © rusty0123 / Reddit
Какие хитрости при воспитании детей используете вы?
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