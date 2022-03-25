17 историй о людях, которые в два счета найдут подход к любому ребенку

Один из пользователей Quora поделился хитрым способом заставить ребенка поверить в свои силы и сделать его более хозяйственным и мотивированным. Нужно лишь «случайно» дать ему подслушать то, как вы в разговоре с близкими или друзьями хвалите его за усердие или успехи. Такая похвала будет куда более лестной и действенной, чем высказанная в лицо.