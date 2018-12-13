16 людей, которым надоели обычные елки, поэтому они придумали что-то новенькое
Каждый год мы наряжаем елку, и иногда приходится быть оригинальными, чтобы не заскучать. Кто-то использует необычные украшения или придумывает новые формы, а кто-то просто сооружает свою елку из подручных средств.
AdMe.ru нашел несколько идей, которые можно использовать в качестве альтернативы традиционной новогодней елке.
«В этом году мне не хотелось ставить елку, поэтому я просто повесил несколько украшений»
«Вместо елки мы с женой решили украсить контрабас»
«Рождественская елка в местной библиотеке»
«У нас появился ребенок, и в нашей маленькой квартире теперь нет места для елки, поэтому мне пришлось импровизировать»
«Заменили елку в этом году лестницей»
«Нет дерева — нет проблем»
Как выглядела бы елка в стиле мульта «Кошмар перед Рождеством» Тима Бертона
«Я превратил свою новую голубую елку в Коржика из „Улицы Сезам“»
«Эта елка имеет большую мощность, чем мой компьютер»
«Такую елку мы соорудили в машинном отделении на корабле»
«Так видят праздничную елку в арт-центре моего города»
Рождественская елка, сделанная из барабанов
Кажется, кто-то сильно проголодался в этом году
«Мой муж сделал мне рождественскую елку из старого разрушенного амбара»
А так выглядела бы елка, если бы за дело взялась любимая бабуля
Вот какой была бы елка в «Безумном Максе»
А как вы решили украсить елку в этом году? Придумаете что-то новое или воспользуетесь классическим способом?
Фото на превью SquibbVicious / reddit