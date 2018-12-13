16 людей, которым надоели обычные елки, поэтому они придумали что-то новенькое

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Каждый год мы наряжаем елку, и иногда приходится быть оригинальными, чтобы не заскучать. Кто-то использует необычные украшения или придумывает новые формы, а кто-то просто сооружает свою елку из подручных средств.

AdMe.ru нашел несколько идей, которые можно использовать в качестве альтернативы традиционной новогодней елке.

«В этом году мне не хотелось ставить елку, поэтому я просто повесил несколько украшений»

«Вместо елки мы с женой решили украсить контрабас»

«Рождественская елка в местной библиотеке»

«У нас появился ребенок, и в нашей маленькой квартире теперь нет места для елки, поэтому мне пришлось импровизировать»

«Заменили елку в этом году лестницей»

«Нет дерева — нет проблем»

Как выглядела бы елка в стиле мульта «Кошмар перед Рождеством» Тима Бертона

«Я превратил свою новую голубую елку в Коржика из „Улицы Сезам“»

«Эта елка имеет большую мощность, чем мой компьютер»

«Такую елку мы соорудили в машинном отделении на корабле»

«Так видят праздничную елку в арт-центре моего города»

Рождественская елка, сделанная из барабанов

Кажется, кто-то сильно проголодался в этом году

«Мой муж сделал мне рождественскую елку из старого разрушенного амбара»

А так выглядела бы елка, если бы за дело взялась любимая бабуля

Вот какой была бы елка в «Безумном Максе»

А как вы решили украсить елку в этом году? Придумаете что-то новое или воспользуетесь классическим способом?