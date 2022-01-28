15 женщин, которые сшили свадебные платья по собственному дизайну и сумели отличиться

Организация свадьбы — трудозатратное дело, но самое сложное в этом процессе — выбор платья. В то время как одни невесты обращаются к известным дизайнерам, некоторые предпочитают кое-что совсем другое — от копирования нарядов из кино до разработки собственного дизайна.

Мы в AdMe.ru оценили полет фантазии и оригинальность этих женщин, которые принимали активное участие в создании собственного образа для особенного дня.

1. «Я воссоздала платье Беллы Свон из „Сумерек“!»

2. «Я в платье, которое я сделала сама, в день своей свадьбы!»

3. «Сделала себе свадебное платье!»

4. «Я закончила свое свадебное платье. Мама обметала оставшиеся края утром перед свадьбой»

5. «Я сама сшила свое свадебное платье! На это мне потребовалось 2 месяца и $ 150. Думаю, я неплохо справилась»

6. «Сшила нестандартное свадебное платье!»

7. «Сшила себе свадебный наряд (винтажный Vogue)»

8. «Моя жена и ее мама создали для нее свадебное платье»

«Ушло невероятное количество времени на все детали, которые шились вручную, но результат получился фантастический. Я очень ею горжусь!»

9. «Я решилась на смелый/глупый поступок и сама сшила себе свадебное платье»

10. «Год назад я написала своей подруге, что хочу, чтобы она сшила мне свадебное платье»

«Я знала, что не смогу найти такое платье, а она была единственной, кому я доверяла. До этого она шила всего 1 или 2 других вечерних платья, но она прекрасно справилась!»

11. «Я всегда хотела сшить себе свадебное платье»

«Несмотря на кое-какие ошибки в процессе, я была очень довольна, что это льняное платье получилось таким простым и таким „моим“».

12. «Моя талантливая мама сшила мне свадебное платье по выкройке, которую она немного изменила. Наслаждаюсь ее работой»

13. «Сшила себе свадебное платье»

14. «Я сшила платье на 25-ю годовщину свадьбы для одной прекрасной дамы, которой так и не довелось надеть свадебное платье»

15. «Я очень плохо шью, но я сама сшила свое свадебное платье!»