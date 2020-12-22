15 предметов в женской сумочке, которые не дадут попасть впросак

Женская сумочка — бездонный предмет, в котором помещается неисчисляемое количество как нужных, так и бесполезных вещей. В ней постоянно можно найти какие-нибудь оригинальные штучки. Некоторые из них действительно могут спасти не только саму девушку в экстренной или неловкой ситуации, но и еще кого-нибудь.

AdMe.ru расскажет о том, какие нужные предметы стоит положить в этот женский аксессуар. Ведь без них можно внезапно попасть впросак в самый неподходящий момент. А в конце статьи вас ждет небольшой бонус.

Запасные носки / колготки

Сколько раз по осени можно наступить в лужу и промочить ноги? А зимой плюхнуться в сугроб, вытащить снег из ботинок, а потом понять, что ноги мокрые? Запасные носки — нужная вещь в сумке, которая поможет всегда оставаться в тепле.

Зубочистки

Часто кусок салата или орех попадает в самый дальний угол рта и мешает спокойно жить. Не стоит пытаться достать его руками, более верным решением будет использование зубочистки. Но помните, что очищать полость рта таким способом лучше в уборной, а не на людях. Только выбирайте плотно закрывающуюся упаковку, иначе будете собирать зубочистки по всей сумке.

Копии важных документов

Паспорт и медицинскую страховку следует всегда держать под рукой. Документы нужны и в магазинах, и на почте, и в поликлинике, и для оплаченных интернет-заказов, и в банке.

Дождевик

Иногда так лень тащить никуда не помещающийся зонт. Да и руки постоянно заняты, и ветер вырывает этот громоздкий предмет. А еще зонт часто выворачивается. Дождевик — совсем другое дело. Занимает минимум места и выручает в нужный момент.

Данные о группе крови и номера близких родственников

В некоторых случаях медицинским работникам важно знать группу крови человека. Да и в том случае, если вдруг вас незапланированно увезут на скорой, медработникам важно быстро найти данные родных, чтобы оповестить их о том, где вы находитесь.

Медицинский клей

Это хороший способ обработать порезы, ссадины и царапины в условиях, когда нет возможности защитить образовавшуюся рану от грязи. Медицинский клей не занимает много места, но он незаменим в таких обстоятельствах.

Дезинфицирующее средство для рук

Научный проект Даниэля Абадама (Danielle Abadam) показывает, какое огромное количество бактерий живет на наших руках. А чтобы избежать болезней, руки стоит дезинфицировать перед каждым приемом пищи, после уборной и общественных мест.

Солнцезащитный крем

Солнцезащитный крем необходим не только летом на пляже, чтобы позагорать на солнце, но и в зимний период на каждый день. Доун Дорси (Dawn Dorsey) из Онкологического центра доктора медицины Андерсона Техасского университета рассказал, как важно носить солнцезащитный крем круглый год, чтобы снизить вероятность заболевания раком кожи.

Гигиеническая или декоративная помада

В ветреную погоду неприятно пересыхают губы. Поэтому стоит всегда иметь с собой гигиеническую помаду, ведь наши губы тоже требуют ухода. А, например, тинт или сверкающий блеск выручат, когда день плавно перейдет в вечер, а заехать домой и нанести вечерний макияж не будет времени.

Крем для рук

Увлажняющий крем зимой спасет руки от суровых колючих морозов, а летом — после соленого моря. Нанесение питательного крема — это не только приятная, но и полезная процедура, чтобы сохранить молодость кожи рук.

Powerbank и зарядка

В современном мире и шагу нельзя сделать без смартфона. Везде нужно прочитать отзывы, проложить маршрут, позвонить друзьям, почитать истории на AdMe.ru для поднятия настроения. А чтобы не остаться без телефона в неподходящий момент, стоит всегда носить с собой powerbank или обычную зарядку.

Духи в travel-формате

Шлейф духов — это то, что запомнится окружающим и останется в помещении даже после вашего ухода. Иметь с собой в сумочке мини-флакончик любимого парфюма — это не роскошь, а первая необходимость.

Тампоны

Даже если у вас нескоро начнутся «эти дни», тампоны могут понадобиться подруге или незнакомой девушке в уборной. Пусть будет небольшой запас под рукой еще на тот случай, если внезапно собьется цикл.

Деревянная расческа

Растрепанные волосы всегда выглядят неопрятно. Тонкая расческа не займет много места, но поможет поддержать аккуратный внешний вид.

Влажные салфетки

Если дезинфицирующее средство для рук спасает от микробов, то влажные салфетки помогут содержать обувь и одежду в чистоте. Они необходимы, если вы случайно капнули соусом на брюки, пролили немного кофе или запачкали пуховик о грязную машину.

Бонус

Проблема выкручивающегося винтика из оправы очков возникает в моей жизни чаще, чем хотелось бы. Я решила временно скрепить дужку с оправой зубочисткой. Оказалось, отлично работает: дужки складываются, зубочистка новое место не покидает. Решила оставить насовсем. За 3 месяца никаких проблем. © kybo3 / pikabu