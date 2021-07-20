15 доказательств того, что любые зубы можно превратить в идеальную улыбку

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Некоторые люди считают, что носить брекеты нужно в детстве или подростковом возрасте. Это отчасти правда. 10–14 лет считаются лучшим временем для ортодонтических скоб. Но и люди постарше не должны отказываться от мечты об идеальной улыбке. Ведь за лечение можно взяться когда угодно.

Так и сделали герои подборки от AdMe.ru. Дочитайте статью до конца, чтобы убедиться, что скобы можно поставить и в 50 лет.

1. «Брекеты — лучшая вещь, которую я сделала для себя»

2. «Поражена тем, как поменялись мои зубы за 3 месяца»

3. «Наконец-то я могу улыбаться»

4. Год в брекетах

5. Прошло 472 дня

6. Прогресс за 8 месяцев

7. «Я в восторге от своей новой улыбки»

8. Прошло 2 года. Это того стоило

9. Между этими фото 7 месяцев

10. День 1 и день 391

11. Результат за год

12. «После 2 лет ношения брекетов впервые уверенно улыбаюсь»

13. «Прошел почти год. Не могу поверить в то, что мои зубы теперь выглядят так»

14. Это стоило потраченных усилий, времени и денег

15. «Вчера сняли брекеты. Я безумно довольна результатом»

Бонус: «Люди думают, что ставить брекеты в 50 лет — это неразумно. Но я хотела сделать это годами»