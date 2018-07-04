15 человек, которым не стоило говорить о существовании фотошопа

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Фотошоп давно признан лучшим инструментом для обработки и создания идеальных фотографий. Но когда им пользуются дилетанты, на свет появляются шедевры, глядя на которые трудно сдерживать улыбку. В этой подборке вы увидите фейлы как простых пользователей, так и профессиональных ретушеров, работающих в СМИ и интернет-магазинах.

AdMe.ru собрал 15 нелепых работ начинающих пользователей фотошопа, которые очень старались, но из этого ничего не вышло. А в самом конце мы приготовили мини-тест на внимательность, где вам надо будет найти косяк дизайнера.

1. Тату с эффектом 3D

2. Как вам флешка огромного размера, но с крошечным объемом памяти?

3. У вас есть предположения, откуда растет нижняя пара рук?

4. «Все в порядке, Бетани, вам не нужно прыгать. Мы сделаем это в фотошопе»

5. Если у моделей некрасивые лица, то поверх можно налепить другие

6. Фотошоперы почему-то никогда не обращают внимания на тени

7. Наушники, под которыми прическа совсем не мнется

8. Звезды тоже прибегают к фотошопу, только не всегда у них все получается. Посмотрите на искривленный пол

9. Похоже, они взяли фотографию девушки, налепили сверху цветок, а затем наклеили сверху лицо другой девушки

10. Все смешалось в кучу — руки, ноги

11. Зонты удалили, а в отражении бассейна замазать забыли

12. Эти гитары висят сами по себе, небось и играют тоже сами

13. У гольфиста, видимо, жуткие проблемы с коленными суставами

14. Ох, эти стены — такие мастера кривляния на камеру

15. У Оливии Манн голова непропорционально большая

Бонус: тест для самых внимательных. А вы найдете, что здесь не так? Подсказка: все внимание на среднюю перекладину

Ответ: горизонтальной перекладина с вешалками должна быть ЗА средней вертикальной стойкой.