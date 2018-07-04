15 человек, которым не стоило говорить о существовании фотошопа
Фотошоп давно признан лучшим инструментом для обработки и создания идеальных фотографий. Но когда им пользуются дилетанты, на свет появляются шедевры, глядя на которые трудно сдерживать улыбку. В этой подборке вы увидите фейлы как простых пользователей, так и профессиональных ретушеров, работающих в СМИ и интернет-магазинах.
AdMe.ru собрал 15 нелепых работ начинающих пользователей фотошопа, которые очень старались, но из этого ничего не вышло. А в самом конце мы приготовили мини-тест на внимательность, где вам надо будет найти косяк дизайнера.
1. Тату с эффектом 3D
2. Как вам флешка огромного размера, но с крошечным объемом памяти?
3. У вас есть предположения, откуда растет нижняя пара рук?
4. «Все в порядке, Бетани, вам не нужно прыгать. Мы сделаем это в фотошопе»
5. Если у моделей некрасивые лица, то поверх можно налепить другие
6. Фотошоперы почему-то никогда не обращают внимания на тени
Photoshop non perfezionato.— Marco Mazzocchi (@officialmaz) June 16, 2018
Ahia!
Mitica #ValeriaMarini!
(Via @robepere) pic.twitter.com/TjgKJTRVUw
7. Наушники, под которыми прическа совсем не мнется
8. Звезды тоже прибегают к фотошопу, только не всегда у них все получается. Посмотрите на искривленный пол
9. Похоже, они взяли фотографию девушки, налепили сверху цветок, а затем наклеили сверху лицо другой девушки
10. Все смешалось в кучу — руки, ноги
11. Зонты удалили, а в отражении бассейна замазать забыли
12. Эти гитары висят сами по себе, небось и играют тоже сами
13. У гольфиста, видимо, жуткие проблемы с коленными суставами
14. Ох, эти стены — такие мастера кривляния на камеру
15. У Оливии Манн голова непропорционально большая
Бонус: тест для самых внимательных. А вы найдете, что здесь не так? Подсказка: все внимание на среднюю перекладину
Ответ: горизонтальной перекладина с вешалками должна быть ЗА средней вертикальной стойкой.
Фото на превью Marco Mazzocchi / twitter