15 человек, которые взяли дело в свои руки и добились весомых перемен

Каждый божий день кто-то рядом с вами принимает решение изменить нечто, что ему не нравится. Неважно, что он для этого делает: усиленно тренируется или ложится под нож пластического хирурга, — любые перемены требуют смелости. 580 000 человек ежегодно обращаются к бариатрической хирургии, чтобы избавиться от лишнего веса. Какой бы ни была причина, мы считаем, что каждый достоин поощрения за стремление стать лучше.

AdMe.ru нашел 15 человек, чей путь к самоуважению и оздоровлению вдохновит многих.

1. «Отвисшая кожа — это тяжело. Путь был непростым, но теперь я живу так, как раньше не могла: здоровее и сильнее!»

2. «Я сожалею лишь о том, что не сделал этого раньше»

3. Септоринопластика: до и через 3,5 недели после операции

4. «1-я фотография сделана в феврале 2020-го. И 2 года спустя я рада, что сохранилась эта рубашка и я могу сделать сравнение»

5. «Прошлый год был бурным, и я отрастил себе шею. Пока, честно говоря, чувствую себя странно, но так мне намного лучше»

6. «Девчонки, хватит раздумывать! Не слушайте гадости, которые вам говорят, двигайтесь к цели и работайте усердно каждый день»

7. «Сделала рукавную резекцию желудка в июне 2019 года — вместо 147 кг стала весить 63–65»

8. «Нужно сбросить еще 45 кг, и я достигну цели»

9. «Через 23 месяца я наконец это сделала. Этот путь еще не завершен, но я супер-пупер собой горжусь»

10. «8 месяцев: только когда я сравниваю фотографии лица, я вижу прогресс, которого добился»

11. «Наконец-то увидела разницу в области под подбородком через 9,5 недели после липосакции»

12. «Скинул 36 кг, и теперь все так милы со мной»

13. «Обе фотографии были сделаны прямо перед днем моего рождения с разницей в год. Есть что праздновать!»

14. До и после ринопластики — через 10 недель после операции