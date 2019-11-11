14 деталей повседневных вещей, у которых есть секретное предназначение

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Наверное, у каждого человека есть набор действий, которые он может выполнить с закрытыми глазами. Ежедневно мы готовим себе кофе, принимаем душ, надеваем выглаженные брюки и совершенно не задумываемся о том, что что-то делаем неправильно. Однако даже у таких повседневных вещей, как пачка кофе, есть секреты, о которых большинство людей не имеет никакого представления.

Мы в AdMe.ru решили изучить обычные вещи с точки зрения скрытых функций и обнаружили, что жизнь еще может нас удивить.

1. Картридж для принтера

Производители принтеров заинтересованы в том, чтобы вы как можно чаще заправляли картриджи и несли прибыль в их карман. Но есть способ обхитрить ненасытных бизнесменов. Когда компьютер начинает сигнализировать о том, что чернила в картридже закончились, извлеките его из принтера и с помощью скрепки нажмите кнопку, которая находится около контактов. Теперь установите картридж обратно. Компьютер заново проведет диагностику, и вы сможете печатать дальше.

2. Регулятор на тостере

А вы знали, что цифры на регуляторе тостера не обозначают степень прожарки хлеба? Оказывается, это количество минут, в течение которых тост пробудет внутри агрегата. Наша жизнь никогда не будет прежней.

3. Отверстие в двери лифта

В дверях некоторых лифтов есть сквозное отверстие сверху. Это вовсе не глазок и не вентиляционная дырочка, а часть системы безопасности. У пожарных есть специальный ключ, который подходит к этой скважине. В случае аварийной ситуации спасатели вызволят застрявших в лифте людей.

4. Насадка для душа

В сети полно лайфхаков о том, как удалить известковый налет. Однако это можно сделать без особых усилий: у большинства современных насадок для душа есть возможность регулировать силу потока. Если раз в неделю поворачивать регулятор и менять напор, то отложения не образуются вообще или осыплются во время манипуляций.

5. Стрелки на брюках

Каждый, кто хоть раз гладил брюки, наверняка задумывался о том, кому вообще пришло в голову делать на них стрелки. Оказывается, эта давняя традиция восходит к временам, когда утюги были редкостью. Путешественники складывали отутюженные брюки в сундук, чтобы они не смялись под грузом другой одежды. По другой версии, брюки с фабрик перевозили в магазины в сложенном виде, после чего на них оставались стрелки. Постепенно они вошли в моду, и теперь появиться на людях в неотглаженных брюках — моветон.

6. Ножки на компьютерной клавиатуре

Считается, что ножки компьютерной клавиатуры задуманы для того, чтобы ваши кисти меньше уставали. Однако это вовсе не так: с середины 80-х производители были обязаны делать наклонную клавиатуру для того, чтобы люди, привыкшие печатать на машинках, легче переключались на работу за ЭВМ. На самом деле неважно, сложены ножки или нет: это никак не влияет на эргономику. Кроме того, если угол наклона составляет больше 15 °, то кисти рук будут болеть.

7. Ложки для мороженого

Ручки у ложек для мороженого делают разноцветными для удобства персонала общепита. Каждый цвет обозначает размер порции, которую можно зачерпнуть. Причем названия ложек весьма экзотические: «орхидея», «королевский синий», «голубое небо» и другие. Производители предусмотрели 17 разновидностей мерных ложек, и у каждой есть уникальная цветовая маркировка.

8. Монетки

Если вам нужно вытащить занозу или осколок, а под рукой нет пинцета, то на его роль сгодятся монетки.

9. Ластик для доски

Магнитный ластик для маркерной доски быстро пачкается и приходит в негодность. Однако мало кто знает, что его нижняя часть состоит из слоев, которые легко отделяются. Теперь можно пользоваться ластиком дальше, а не покупать новый.

10. Бантик на нижнем белье

Мы так привыкли к бантикам на нижнем белье, что не задумываемся, зачем они вообще нужны. Однако раньше это была полезная часть декора, которая появилась во времена Ренессанса. Давным-давно никаких резинок в белье не было и панталоны завязывали спереди с помощью тесемок на бантик. Отголосок этой традиции и сохранился до сих пор. По другой теории, бантики были необходимы дамам, чтобы не надеть белье задом наперед, ведь большинство женщин одевались в темноте.

11. Дверь туалета в самолете

В самолетах на дверях туалета есть табличка «Lavatory» (англ. «уборная»). Если поднять ее вверх, под ней обнаружится переключатель, с помощью которого можно снаружи открыть запертую дверь.

12. Камера телефона

Оптоволоконная связь осуществляется с помощью лазерного излучения, которое нельзя заметить невооруженным глазом. Зато камера вашего телефона может засечь невидимые лучи.

13. Отверстие на пачках кофе

Вы не можете считать себя настоящим кофеманом, пока не узнаете, для чего производители делают отверстие на пачке кофе. Это газовый клапан: он выпускает из упаковки углекислый газ и не дает кислороду проникать внутрь. В первые сутки после обжарки кофейные зерна выделяют несколько литров углекислого газа, и без клапана пачку просто разорвет. Так что наличие этого отверстия говорит о том, что вам продали свежий кофе, а не подсунули продукт, который несколько суток лежал на открытом воздухе.

14. Кожура банана

На этом видео показано, как почистить плод буквально за пару секунд.

Признаемся честно, нам захотелось бежать в магазин и прикупить гроздь бананов, чтобы попробовать новый способ снятия кожуры. А какой из пунктов захотели проверить вы?