14 деталей повседневных вещей, у которых есть секретное предназначение

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Наверное, у каждого человека есть набор действий, которые он может выполнить с закрытыми глазами. Ежедневно мы готовим себе кофе, принимаем душ, надеваем выглаженные брюки и совершенно не задумываемся о том, что что-то делаем неправильно. Однако даже у таких повседневных вещей, как пачка кофе, есть секреты, о которых большинство людей не имеет никакого представления.

Мы в AdMe.ru решили изучить обычные вещи с точки зрения скрытых функций и обнаружили, что жизнь еще может нас удивить.

1. Картридж для принтера

© brusspup / Youtube  

14 деталей повседневных вещей, у которых есть секретное предназначение

Производители принтеров заинтересованы в том, чтобы вы как можно чаще заправляли картриджи и несли прибыль в их карман. Но есть способ обхитрить ненасытных бизнесменов.

Когда компьютер начинает сигнализировать о том, что чернила в картридже закончились, извлеките его из принтера и с помощью скрепки нажмите кнопку, которая находится около контактов. Теперь установите картридж обратно. Компьютер заново проведет диагностику, и вы сможете печатать дальше.

2. Регулятор на тостере

© Free Images  

14 деталей повседневных вещей, у которых есть секретное предназначение

А вы знали, что цифры на регуляторе тостера не обозначают степень прожарки хлеба? Оказывается, это количество минут, в течение которых тост пробудет внутри агрегата. Наша жизнь никогда не будет прежней.

3. Отверстие в двери лифта

© nabazz / Reddit  

14 деталей повседневных вещей, у которых есть секретное предназначение

В дверях некоторых лифтов есть сквозное отверстие сверху. Это вовсе не глазок и не вентиляционная дырочка, а часть системы безопасности. У пожарных есть специальный ключ, который подходит к этой скважине. В случае аварийной ситуации спасатели вызволят застрявших в лифте людей.

4. Насадка для душа

© Depositphotos   © Depositphotos  

14 деталей повседневных вещей, у которых есть секретное предназначение

В сети полно лайфхаков о том, как удалить известковый налет. Однако это можно сделать без особых усилий: у большинства современных насадок для душа есть возможность регулировать силу потока. Если раз в неделю поворачивать регулятор и менять напор, то отложения не образуются вообще или осыплются во время манипуляций.

5. Стрелки на брюках

© Anthony Behar / Sipa USA / East News  

14 деталей повседневных вещей, у которых есть секретное предназначение

Каждый, кто хоть раз гладил брюки, наверняка задумывался о том, кому вообще пришло в голову делать на них стрелки. Оказывается, эта давняя традиция восходит к временам, когда утюги были редкостью. Путешественники складывали отутюженные брюки в сундук, чтобы они не смялись под грузом другой одежды.

По другой версии, брюки с фабрик перевозили в магазины в сложенном виде, после чего на них оставались стрелки. Постепенно они вошли в моду, и теперь появиться на людях в неотглаженных брюках — моветон.

6. Ножки на компьютерной клавиатуре

14 деталей повседневных вещей, у которых есть секретное предназначение

Считается, что ножки компьютерной клавиатуры задуманы для того, чтобы ваши кисти меньше уставали. Однако это вовсе не так: с середины 80-х производители были обязаны делать наклонную клавиатуру для того, чтобы люди, привыкшие печатать на машинках, легче переключались на работу за ЭВМ. На самом деле неважно, сложены ножки или нет: это никак не влияет на эргономику. Кроме того, если угол наклона составляет больше 15 °, то кисти рук будут болеть.

7. Ложки для мороженого

© amazon  

14 деталей повседневных вещей, у которых есть секретное предназначение

Ручки у ложек для мороженого делают разноцветными для удобства персонала общепита. Каждый цвет обозначает размер порции, которую можно зачерпнуть. Причем названия ложек весьма экзотические: «орхидея», «королевский синий», «голубое небо» и другие. Производители предусмотрели 17 разновидностей мерных ложек, и у каждой есть уникальная цветовая маркировка.

8. Монетки

© Apps4Life / Reddit  

14 деталей повседневных вещей, у которых есть секретное предназначение

Если вам нужно вытащить занозу или осколок, а под рукой нет пинцета, то на его роль сгодятся монетки.

9. Ластик для доски

© enasco  

14 деталей повседневных вещей, у которых есть секретное предназначение

Магнитный ластик для маркерной доски быстро пачкается и приходит в негодность. Однако мало кто знает, что его нижняя часть состоит из слоев, которые легко отделяются. Теперь можно пользоваться ластиком дальше, а не покупать новый.

10. Бантик на нижнем белье

© yula_hm / Instagram   © Depositphotos  

14 деталей повседневных вещей, у которых есть секретное предназначение

Мы так привыкли к бантикам на нижнем белье, что не задумываемся, зачем они вообще нужны. Однако раньше это была полезная часть декора, которая появилась во времена Ренессанса. Давным-давно никаких резинок в белье не было и панталоны завязывали спереди с помощью тесемок на бантик. Отголосок этой традиции и сохранился до сих пор.

По другой теории, бантики были необходимы дамам, чтобы не надеть белье задом наперед, ведь большинство женщин одевались в темноте.

11. Дверь туалета в самолете

© Depositphotos  

14 деталей повседневных вещей, у которых есть секретное предназначение

В самолетах на дверях туалета есть табличка «Lavatory» (англ. «уборная»). Если поднять ее вверх, под ней обнаружится переключатель, с помощью которого можно снаружи открыть запертую дверь.

12. Камера телефона

© Depositphotos  

14 деталей повседневных вещей, у которых есть секретное предназначение

Оптоволоконная связь осуществляется с помощью лазерного излучения, которое нельзя заметить невооруженным глазом. Зато камера вашего телефона может засечь невидимые лучи.

13. Отверстие на пачках кофе

© Kelly Cline / Solent / East News  

14 деталей повседневных вещей, у которых есть секретное предназначение

Вы не можете считать себя настоящим кофеманом, пока не узнаете, для чего производители делают отверстие на пачке кофе. Это газовый клапан: он выпускает из упаковки углекислый газ и не дает кислороду проникать внутрь.

В первые сутки после обжарки кофейные зерна выделяют несколько литров углекислого газа, и без клапана пачку просто разорвет. Так что наличие этого отверстия говорит о том, что вам продали свежий кофе, а не подсунули продукт, который несколько суток лежал на открытом воздухе.

14. Кожура банана

© Crazy Bananas / YouTube  

14 деталей повседневных вещей, у которых есть секретное предназначение

На этом видео показано, как почистить плод буквально за пару секунд.

Признаемся честно, нам захотелось бежать в магазин и прикупить гроздь бананов, чтобы попробовать новый способ снятия кожуры. А какой из пунктов захотели проверить вы?

Фото на превью Depositphotos

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