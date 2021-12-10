14 вещей, о которых мы даже не подозреваем, когда заселяемся в отель

Многие люди к отпуску готовятся тщательно: месяцами увлеченно ищут место для отдыха, внимательно просматривают в сети советы, планируют будущее путешествие по часам. Не последнюю роль во всех этих приготовлениях играет выбор отеля. Но иногда реальность оказывается совсем другой, нежели ожидания, и все удовольствие от поездки ставится под угрозу.

Меня зовут Мария, и я 6 лет проработала управляющей в разных отелях. Специально для AdMe.ru я вспомнила нюансы, которые сделают поиск подходящего места для проживания проще, а сам отдых в гостинице приятнее.

В некоторых случаях чемодан стоит хранить в ванной

Даже во вполне приличных, дорогих отелях могут обитать такие неприятные существа, как клопы. Чаще всего этих насекомых можно обнаружить на матрасе, в углах кровати и в шкафу. Заметить самих несимпатичных соседей сложно, но один из ярких признаков — это темно-коричневые точки на стенах и постельном белье. И тут главная задача — не только спастись от укусов, но и не привезти этих созданий домой. Чемоданы со всеми вещами лучше всего хранить в ванной комнате. Это нужно для того, чтобы спасти имущество от клопов. © HonestBobHater / Reddit

Можно еще разместить багаж так, чтобы он ни одной своей поверхностью не касался стен. Это не позволит насекомым забраться в чемодан. © Rumsy/ Reddit

Чем больше по номеру разбросано вещей, тем хуже будет уборка

В любой гостинице есть свои правила уборки номеров. Но стандартная процедура заключается в том, что горничным запрещено заходить в комнату, если на видном месте оставлены деньги, а также работники не имеют права передвигать предметы, принадлежащие гостям. Старайтесь не забивать все пространство ванной комнаты косметическими принадлежностями. В некоторых отелях горничным не разрешается трогать вещи гостей. Поэтому, если вся раковина будет заставлена бутылочками и баночками, помыть ее они будут просто не в состоянии. © Pocket_Sunshine / Reddit

Если вы заказываете еду в номер, пожалуйста, после выставляйте грязную посуду в коридор, а не храните ее в комнате. Иначе мытье тарелок ложится на горничных, хотя делать это они не обязаны. Ну и уборка занимает значительно больше времени. © Pocket_Sunshine / Reddit

Чашкам в номере можно придумать другое применение

Множество предметов в номере можно использовать не по прямому назначению, а для совершенно других целей. Самая универсальная штука — это плечики с зажимами. С помощью них можно удерживать занавески закрытыми. А если сцепить несколько вешалок друг с другом, они превратятся в держатель для двери. Хороший трюк, чтобы вытащить багаж. Чашку в номере можно приспособить в качестве маленькой колонки, если вы случайно забыли переносной динамик дома. Просто положите в нее телефон. © Roxanne Miller / Quora

Если после долгой прогулки обувь источает жуткий аромат и вся заляпана грязью, для хранения ее стоит аккуратно завернуть в шапочку для душа. © David Antico / Quora

Некоторые отели устанавливают специальную систему, при которой электричество в номере выключается, когда в устройство не вставлена ключ-карта. Так вот эту карту можно заменить любой другой из кошелька, например дисконтной. © Aswini Mahadev / Quora

Стоит заранее уточнить стоимость услуг

В основном отели пользуются услугами компаний, которые продают их номера в сети на специальных платформах: Booking, Expedia и Agoda. Конкуренция между ними высокая, а чтобы подняться в рейтинге повыше, некоторые гостиницы приписывают себе услуги, которые не предоставляют, и достоинства, которыми на самом деле не обладают. А уж потом на месте изобретают способы, как удовлетворить потребности клиентов. Так, например, указывают наличие прачечной или возможность размещения гостей с животными. Работала я в крошечном отеле — всего 6 номеров. Хозяин попросил обязательно указать, что мы готовы заселять людей с песелями, просто за отдельную плату. Хотя места для животных в комнатах просто не было. На вопрос, что же будем делать, если кто-то все-таки приедет с четвероногим, сказал: «Ну пусть доплатят $ 500 и живут». Первая же гостья, которая заселялась с собачкой, услышав стоимость услуги, просто вышла с чемоданами в ночь.

Кроме ценностей в сейф стоит положить ботинок

Люди часто забывают в гостиничных номерах не только милые пустячки, но и важные документы. Поэтому не стоит прятать ценности в «тайники» (под кровати и в лампы). Если мне нужно положить что-то в гостиничный сейф, то я всегда запихиваю туда заодно какую-нибудь вещь, которая понадобится при выселении. Например, один ботинок из пары, которую я надену в дорогу.В результате, когда придет время собираться, я обязательно загляну в сейф. © Jane Roberts / Quora

Перед выселением из номера всегда устраиваю «проверку дурака». То есть тщательно обшариваю все комнаты, заглядываю под кровати, за тумбочки, внимательно просматриваю все полки в шкафах. В общем, ищу даже в тех местах, на которые за время пребывания даже не обращал внимания. И, знаете, помогает. Как начал пользоваться этой системой, ни разу ничего не забыл. © Errol Greene / Quora

Никогда не оставляйте сотовый телефон на кровати. У меня так мобильник однажды чуть в прачечную не уехал. Завалился в пододеяльник, вот его горничные и прихватили с грязным бельем.

На некоторые бесплатные комплименты можно даже не рассчитывать

Большие курортные отели порой предлагают своим гостям различные бесплатные экскурсии в качестве бонуса. Зачастую воспользоваться этим предложением у туристов просто не получается. Причем по не зависящим от них причинам. Отдыхали на Мальдивах. В наш пакет входило несколько бесплатных услуг: морской круиз, уроки виндсерфинга, рыбалка. И все эти мероприятия по тем или иным причинам, увы, отменились. Общалась с другими путешественниками на форуме, и, похоже, это обычная практика. Так что к таким предложениям стоит относиться с изрядной долей скепсиса. © Independent-Panda-21 / Reddit

Телевизор может стать отличным защитником ваших вещей

Чтобы не тревожиться о собственной безопасности и сохранности вещей, стоит соблюдать несколько простых правил: не оставлять дверь открытой, не передавать личные данные по гостиничному телефону и аккуратно пользоваться интернетом. Обязательно закрывайте дверь в комнату на цепочку. Я как-то заселялся в отель и мне предложили несколько номеров на выбор. Захожу в один, и тут мне навстречу выплывает из ванной незнакомая дама. В костюме Евы. Понятное дело, кричала она очень громко. А я резво бросился обратно на ресепшен. © Rob Hagelberg / Quora

Лучше оставить телевизор включенным, когда уходите из отеля по делам. И выбрать местный канал. Так, скорее всего, никто посторонний в номер не войдет. © Jane Roberts / Quora

Стараюсь не пользоваться гостиничным интернетом: соединение порой недостаточно безопасное. Если нужно внести какую-то личную информацию или банковские данные, стоит выбирать 4G. © Orj Bloe / Quora

Любые переписки с отелем, равно как и отзывы, должны быть макимально корректны и вежливы

Иногда гостиничный персонал тоже может проявлять себя не с лучшей стороны. Все претензии к нему желательно направлять в сообщениях, а не высказывать лично. Так проблема решится значительно быстрее. Главное — избегать в отзывах и посланиях любых грубостей и не переходить на личности. Иначе персонал имеет полное право удалить ваше мнение об отеле с сайта и обратиться с жалобой к компании, через которую номер был забронирован. Одного гостя обидело поведение парня, который работал ночным администратором. То ли молодой человек не помог с чемоданами, то ли не лучился улыбкой при встрече. В любом случае он написал длинный и гневный отзыв на Booking. Мы уже с ужасом предвкушали разгром от босса, если бы не одно но: гость перешел на личности и оставил пару оскорбительных эпитетов в адрес работника. Так что отзыв его тут же удалили.

Перед тем как заехать в номер, его лучше осмотреть

Чтобы не бегать на стойку регистрации по несколько раз, жалуясь на те или иные вещи, которые плохо работают в номере, стоит перед заселением спросить у персонала о возможности осмотреть предлагаемое жилище. Всегда прошу администратора сначала показать мне комнату перед заселением. Это спасало меня сотню раз от проживания в грязных, плохо пахнущих и забитых комарами покоев. © goliad67 / Reddit

Всегда сразу проверяю работу Wi-Fi, напор воды в кранах, систему отопления и работу кондиционера. Много раз пришлось менять номер из-за этого. © slavicgypsygirl / Reddit

Подушки и одеяло можно сразу попросить заменить

Не секрет, что подушки, одеяла и наматрасники стираются довольно редко. Можно привезти набор с собой, но в дальних поездках это не лучший вариант. Проще всего сразу попросить у персонала другие принадлежности. И сослаться на то, что нынешние не слишком удобные. В этом случае, скорее всего, принесут новые предметы со склада. Всегда беру с собой свою подушку. Лишней никогда не будет, а глядя на некоторые гостиничные, даже не хочу думать, когда их в последний раз стирали. © Steviej98 / Reddit

Я просто вожу с собой собственную простыню и плед. И пользуюсь ими в отелях. © Unknown user / Reddit

У нас в отеле всегда был приличный запас новых подушек и одеял для разборчивых клиентов. Если кто-то жаловался на постельные принадлежности в номере, просто доставали их со склада.

В ванной комнате можно найти много полезных штук

Если человек забыл захватить с собой дорожный утюг, то можно и не просить сотрудников гостиницы об этом приборе. А некоторые косметические средства совсем не требуется докупать. Чтобы разгладить мятую одежду, достаточно повесить вещи на плечики в ванной. А потом принять горячий душ. Пар расправит складки на ткани. © David Antico / Quora

Вместо пены для бритья можно использовать гостиничный кондиционер. Он смягчает кожу и сужает поры. © David Antico / Quora

Если в номере чего-то не хватает, всегда можно использовать простые вещи, которые есть под рукой

Иногда в гостиничных номерах отсутствуют, казалось бы, элементарные предметы. Но некоторым из них можно найти нехитрую замену. Из простыни сооружается кармашек для необходимых мелочей, если рядом с кроватью нет тумбочки. © Roxanne Miller / Quora

Большинство современных телевизоров оборудовано USB-портом. Так что, если розеток не хватает, всегда можно зарядить нужное устройство от этого прибора. © Roxanne Miller / Quora

Если зеркало в ванной запотело после принятия душа, от конденсата можно быстро избавиться с помощью фена. © Scott Eisenberg / Quora

Если в ванной комнате нет специального стаканчика для зубной щетки, можно сделать держатель из бумажного стаканчика. © Roxanne Miller / Quora

Стоит внимательно изучить, какие достопримечательности находятся рядом с отелем

Нередко гостиницы не размещают в сети полную информацию о расположенных рядом с ними объектах и достопримечательностях. Благо существуют онлайн-карты, где все эти детали можно проверить. Ведь даже совершенно невинные, на первый взгляд, строения могут изрядно испортить отпуск. Нашли мы номер в небольшой немецкой гостинице. Уютная комната, дружелюбный персонал. Наслаждались отдыхом целых полчаса. А потом вдруг узнали, что рядом с отелем примостилась старинная церквушка. Вполне действующая, так как дважды в час там били колокола. И днем, и ночью. Не спасали ни беруши, ни работающий телевизор. К концу недели о сладком сне мы могли только мечтать.

Вместо берушей можно захватить генератор белого шума

Беруши — очень полезное для путешествия, в частности для пребывания в гостинице, приспособление, так как добиться полной тишины в забитом отеле довольно сложно. Но некоторые просто не могут спать с посторонними предметами в ушах. В это случае неплохой заменой станет прибор или приложение, которое генерирует белый шум. Просто не выношу посторонние звуки во время сна. Так что всегда беру с собой в поездку генератор белого шума. А жена возит пластиковые пакеты на застежке, чтобы упаковывать в них пульт от телевизора (говорят, это самая грязная штука в номере). © negcap / Reddit