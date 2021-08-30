14 обычных вещей, которые реально облегчают быт и делают жизнь проще

Сегодня наша жизнь стала значительно легче в плане быта. За нас стирает стиральная машина, для уборки можно вызвать клининговую службу, при желании мы можем даже не ходить в магазины — нам все привезут прямо на дом. Однако, как говорится, нет предела совершенству. И всегда можно сделать свою жизнь еще комфортнее и проще.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, какие вещи помогут существенно облегчить вашу жизнь. На какие-то из них придется потратиться, а какие-то обойдутся вам в сущие копейки.

1. Стик от мозолей

Наверняка каждый из нас хоть раз сталкивался с тем, что новая обувь причиняла дискомфорт и натирала ноги. Как правило, в такой ситуации многие просто идут в аптеку и покупают лейкопластырь, чтобы заклеить мозоли. Однако можно избежать этой проблемы и воспользоваться специальным карандашом, который предотвращает образование мозолей и натоптышей. В его состав входят воск, пантенол, экстракт подорожника и разные масла, которые защищают вашу кожу. Нужно просто помазать ступни в тех местах, где обувь может натирать, и обновлять по мере необходимости. Тем более что стик очень компактный и поместится даже в крохотной сумочке.

2. Беспроводные наушники

Сегодня наушники стали неотъемлемым аксессуаром горожанина. Мы слушаем музыку, аудиокниги, подкасты практически везде — в транспорте, на прогулке, в спортзале. При этом многие до сих пор пользуются проводными наушниками: часто они идут в комплекте со смартфонами и нам даже не приходится на них тратиться. Однако у них есть несколько существенных недостатков. Во-первых, их провода регулярно путаются, цепляются за одежду и из-за этого быстро портятся. Во-вторых, это неудобно при занятиях спортом и во время прочих активностей: вы как будто постоянно привязаны к своим наушникам, которые соединены со смартфоном. К счастью, сегодня появилась отличная альтернатива — беспроводные наушники, которые обеспечивают своему владельцу максимальную свободу передвижения.

3. Очки для работы за компьютером

Если вы проводите много времени за компьютером, то вам наверняка знакомы такие симптомы: перенапряжение и сухость глаз, головная боль, нечеткое зрение. Специалисты называют это синдромом цифрового напряжения глаз. Однако качественные компьютерные очки с особыми линзами помогут снизить нагрузку на глаза, а также блокировать или отфильтровывать синий свет монитора. Так ваше пребывание перед экраном может стать значительно комфортнее.

4. Машинка для удаления катышков

Катышки на одежде довольно раздражающая вещь, которая может существенно подпортить весь образ. Катышки могут образовываться по самым разным причинам — из-за особенности ткани или потому, что вы носите сумку кросс-боди, которая постоянно трется об одежду. В подобной ситуации вам поможет такая эффективная вещь, как машинка для удаления катышков, которая действует как триммер. Это устройство стоит совсем недорого, а вещей спасает на десятки тысяч.

5. Унитаз-инсталляция

Раньше унитазы были только одного типа — напольные. Сегодня у них появился серьезный конкурент, который называется инсталляцией и обладает массой преимуществ. Во-первых, он более компактный и позволяет сэкономить полезную площадь. Во-вторых, он выглядит намного более эстетично, ведь все крепежи и шланги спрятаны от ваших глаз. В-третьих, у вас не возникнет сложности с уборкой — достаточно лишь протереть сам унитаз тряпочкой от пыли, и все. Наконец, инсталляция может помочь вам уменьшить расход воды, если правильно отрегулировать встроенный смывной бачок.

6. Посудомоечная машина

Несмотря на то что сегодня можно найти посудомоечную машину на любой вкус и кошелек, многие до сих пор считают ее напрасной тратой денег. А между тем это отличный способ сэкономить не только драгоценные время и нервы, но и деньги. Так, за одну мойку машина израсходует меньше воды, чем человек. Кроме того, она обеспечит более качественное мытье и даже сможет обеззаразить посуду. Наконец, из машины вы будете доставать уже просушенные тарелки и кастрюли, что тоже немаловажно.

7. Массажный коврик

Многие из нас любят массаж: как минимум он позволяет расслабиться и улучшает кровообращение. Однако у нас не всегда есть возможность посещать массажиста. В таком случае можно приобрести массажный коврик-аппликатор и валик и лежать на них хоть каждый день. Благодаря большому количеству шипов на поверхности можно одновременно воздействовать на множество биологически активных точек. Специалисты отмечают, что такой массаж успокаивает и расслабляет мышцы, улучшает кровообращение, снимает боль в шее и спине, повышает тонус и эластичность кожи. Однако, как и перед сеансами обычного массажа, сначала лучше проконсультироваться с врачом, чтобы исключить возможные противопоказания.

8. Робот-пылесос

Тут все просто: самый главный плюс и аргумент в пользу покупки такого помощника — вам не придется больше пылесосить полы самостоятельно. Робот работает автономно, вам нужно лишь запустить его, а потом он сам проведет сканирование помещения, сделает уборку и вернется на зарядку. После этого останется только очистить контейнер для сбора мусора и пыли. Кроме того, вы можете запускать пылесос дистанционно через приложение для смартфона, а когда вы вернетесь домой, у вас уже будет чисто. Также робот может очищать пол в труднодоступных местах, например, под кроватью. Наконец, он очень компактный и занимает совсем немного места.

9. Рулонные шторы

Основной недостаток абсолютно всех видов горизонтальных жалюзи заключается в том, что на них легко скапливается пыль и шерсть домашних животных. В итоге вам придется тратить кучу времени на то, чтобы очистить каждую лопасть. При этом лопасти легко повредить, так как они сделаны из тонкого материала. В свою очередь, рулонные шторы чистить значительно легче, тем более что обычно они обработаны специальной антистатической пропиткой, которая отталкивает пыль.

10. Ортопедическая подушка

Качественный сон — залог здоровья и хорошего самочувствия на весь день, поэтому так важно позаботиться о своем комфорте ночью. Немаловажную роль здесь играет подушка. Неудобная и некачественная вещь может стать причиной ухудшения качества сна и проблем со здоровьем. В результате вы плохо высыпаетесь и быстро утомляетесь. Ортопедическая подушка поможет вам расслабиться и лучше отдохнуть, поскольку будет поддерживать шею в правильном положении.

11. Отпариватель

Обработка паром — это эффективный способ избавиться от складок практически на любой ткани. Одежду, которая висит на вешалках в магазинах, гладят именно отпаривателем, поскольку с его помощью можно быстро привести в порядок вещи даже из деликатных тканей, а также меха и шерсти. Кроме того, это незаменимая вещь для изделий с воланами, рюшами, со всевозможными пайетками и стразами. Также после обработки паром ткань не лоснится и на ней не остаются заломы. При этом вы можете приобрести ручной отпариватель, который не займет много места и позволит отпарить вещь где угодно без всякой доски для глажения.

12. Сушильная машина

Как говорится, стирка белья — это только половина дела, важно еще потом где-то его высушить. Стиральная машина с функцией сушки или просто компактная сушилка позволит вам навсегда забыть про неприглядные бельевые веревки, прищепки и прочие приспособления для высушивания вещей и одежды. Кроме того, такой агрегат работает очень быстро и вскоре после стирки вы уже сможете надеть чистую вещь. Наконец, сушильная машина позволяет высушить одежду до оптимальной степени влажности, что облегчит процесс глажки или отпаривания.

13. Простыни на резинке

Наверняка вы не раз сталкивались с такой досадной проблемой, как смятые и скомканные простыни. Они могут причинять дискомфорт во время сна и испортить настроение утром, ведь приходится каждый раз заправлять их обратно под матрас. К счастью, для тех, кто устал от этого ритуала, есть отличное решение — натяжные простыни или простыни на резинке. Все, что от вас потребуется, — это подобрать постельное белье под размер вашего матраса.

14. Домашний эпилятор

Одним из самых распространенных способов удаления лишних волос с тела по-прежнему остается бритье. Да, разумеется, если вы хорошо справляетесь с бритвенными станками и вам не надоедает проводить эту процедуру каждые 2–3 дня, то это наиболее оптимальный и экономичный вариант. Однако сегодня можно значительно облегчить себе задачу, купив домашний лазерный эпилятор. Лазерная эпиляция — это один из наиболее эффективных и безболезненных способов удаления волос. Кроме того, со временем эта процедура может привести к сокращению волосяного покрова на теле. При этом, чтобы результат максимально вас порадовал, перед использованием эпилятора не помешает консультация специалиста.