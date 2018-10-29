14 мифов о красоте, которые заставляют нас вредить самим себе

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Красота требует жертв. И ради того, чтобы оставаться красивыми, мы на эти жертвы охотно идем. Но, как оказалось, многие привычные действия для поддержания собственной внешности в безупречном состоянии на самом деле не столь обязательны, а некоторые не только вынуждают бессмысленно тратить деньги и время, но и причиняют вред.

AdMe.ru поможет вам разобраться, чего не следует делать, чтобы оставаться красивыми.

Миф № 1: Ежедневный макияж вреден для кожи

На самом деле коже вредит не макияж, а отказ от ежедневной процедуры демакияжа перед сном. Ночью кожа должна дышать и насыщаться кислородом. А днем современная косметика, с УФ-фильтрами, увлажняющими и защитными свойствами, наоборот, будет только полезна, потому что оберегает кожу от агрессивного влияния окружающей среды.

Миф № 2: Если на бутылочке со средством есть надпись «гипоаллергенно», то оно подходит для любой кожи

В косметические средства с маркировкой «гипоаллергенно» не входят лишь самые распространенные ингредиенты-аллергены, например спирт. Но единственное вещество, на которое любая кожа никак не реагирует, — это дистиллированная вода. Поэтому перед покупкой следует внимательно изучить состав даже максимально безопасного средства. Косметика на основе натуральных ингредиентов подходит далеко не каждому.

Миф № 3: Увлажняющий крем не предотвращает появление морщин

На самом деле в наши дни многие увлажняющие кремы борются с появлением морщин. Главное — чтобы в состав крема, которым вы пользуетесь, входили UV-фильтры и витамины, содержащие антиоксиданты.

Миф № 4: Кремы вызывают привыкание и перестают действовать, их нужно периодически менять

На самом деле нет. Иногда переход на новый крем — это стресс для кожи. Но стоит учитывать, что для разных сезонов правила ухода за кожей разные. Если летом достаточно использовать крем для поддержания оптимального уровня pH, то с наступлением холодов к защите кожи от прямых солнечных лучей, ветра и пыли стоит добавить питательные и увлажняющие элементы.

Миф № 5: Крем на лицо нужно наносить снизу вверх

Многие уверены, что есть специальные правила нанесения крема на лицо и круговые движения сверху вниз усилят эффект крема. На самом деле правила действительно существуют, но движения рук не имеют никакого значения.

Миф № 6: Чтобы не появлялись морщины, нужно пить много воды

Миф о том, что регулярно потребляемая в достаточном количестве вода замедляет старение кожи, очень популярен, но, к сожалению, не имеет обоснования. Клетки верхнего слоя эпидермиса, как правило, уже омертвевшие, они не принимают влагу изнутри.

Миф № 7: Если регулярно делать гимнастику для лица, то можно избавиться от мимических морщин

Лицо — единственная часть тела, где мышцы прикреплены непосредственно к коже. Постоянные растяжения и упражнения никак не способствуют разглаживанию уже существующих морщин.

Миф № 8: Угревую сыпь полезно прогревать на солнце, она подсыхает

Солнце действительно подсушивает кожу, но кожа реагирует на это, выделяя еще больше жира, который забивает поры. К тому же длительное пребывание на солнце без защиты может грозить солнечной аллергией, от которой кожа покрывается прыщами.

Миф № 9: Ровный загар — главный показатель здоровой кожи

Загар — это защитная реакция кожи на повреждения. Ровный хороший загар говорит о том, что кожа повреждена и старается защитить себя.

Миф № 10: Удаление родинок может навредить здоровью

Родинка — это пигментированное образование на коже. Родинки бывают разной формы и цвета. Большинство родимых пятен безопасны, но под воздействием внешних факторов некоторые из них перерождаются в меланомы, поэтому все доброкачественные поражения кожных покровов необходимо удалять. Эта медикаментозная процедура совершенно безопасна.

Миф № 11: Протирать лицо льдом полезно

Протирания льдом полезны далеко не всем, низкие температуры способны навредить коже: может быть нарушен приток крови, могут появиться отечность и сосудистые звездочки, к тому же снижение функций сальных желез приводит к потере эластичности. Этой процедурой не следует злоупотреблять, а людям с сухой кожей и вовсе стоит от нее отказаться. Для кожи лица существует множество косметических средств, от которых пользы гораздо больше, чем от льда.

Миф № 12: Если чаще подстригать волосы, они будут расти быстрее

Волосы растут с одинаковой скоростью: около 1 см в месяц независимо от того, как часто их подстригают и подстригают ли вообще.

Миф № 13: Нужно чистить зубы после каждого приема пищи

Чистить зубы сразу после еды не только не полезно, но и вредно, как подтвердили недавние исследования. Кислота, которая поступает в ротовую полость с продуктами, въедается в зубную эмаль и способствует ее эрозии. Если регулярно чистить зубы в течение получаса после приема пищи, зубная эмаль разрушится гораздо быстрее.

Миф № 14: Лак вредит ногтям, так как не дает им дышать

Ногти — это омертвевшие клетки. Если бы ногтевая пластина дышала, лак на ней попросту не удержался бы из-за повышенной влажности. Для ногтей не требуется кислород, питание ногтей происходит через капилляры в зоне под кутикулой.

А вы считали какой-нибудь из этих мифов полезным советом?