14 идей для родителей, которых застали врасплох фразой: «Мне нужно сделать осеннюю поделку»

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Осень — это отличное время для поделок из природных материалов. Воспитатели в детсадах ищут простые идеи для малышей, учителя устраивают конкурсы на самую оригинальную работу из даров осени среди школьников, а родители блуждают в интернете в поисках вдохновляющих и доступных идей красивых украшений интерьера или приятных подарков для близких.

Мы в AdMe.ru предлагаем вам свою коллекцию отличных идей, которые подойдут для творческих занятий с детьми и, возможно, приведут в восторг кого-то из взрослых.

1. Рисуем осенние деревья

Материалы: цветная бумага, гуашь, винные пробки или ватные палочки, лист бумаги. Вырезаем коричневые ветки и ствол дерева из цветной бумаги, приклеиваем к листу. Чтобы нарисовать листья, кончики винных пробок или ватные палочки окунаем в краску и точечно касаемся бумаги. Не бойтесь экспериментировать: замените палочки и пробки кусочками губки или скомканной бумагой, попробуйте рисовать пальцами.

Материалы: восковые карандаши, плотный лист бумаги, гуашь, любая чистая щетка, точилка для карандашей, микроволновая печь. Вариант 1. Рисуем на бумаге ствол дерева. Точим восковые карандаши, чтобы получить разноцветную стружку. Часть убираем в сторону, остальную стружку раскладываем на бумаге там, где будет крона дерева. Кладем лист в микроволновую печь на 15 секунд. Затем быстро достаем и посыпаем сверху оставшейся стружкой, чтобы она приклеилась к расплавленной, создавая объемный рисунок. Вариант 2. Рисуем на листе ствол дерева с ветками. Макаем щетку в краску разных цветов и легко касаемся бумаги, создавая крону. Чтобы разнообразить рисунок, добавим немного брызг: проведите пальцами по щетке с краской, направляя брызги на рисунок.

2. Делаем рисунки из осенних листьев

Материалы: подсушенные осенние листья, клей ПВА, цветная бумага, фломастеры, лист бумаги, лак для волос. Животные. Из цветной бумаги вырезаем мордочку ежа, нос и глаз, приклеиваем к листу. С помощью клея ПВА прикрепляем листья, формируя тело зверька. Для сохранности сверху сбрызгиваем обычным лаком для волос. Не ограничивайте воображение: можно вырезать туловище рыбки и обклеить ее листьями, имитируя чешуйки.

Портреты. Рисуем лицо, оставляя больше места для прически. С помощью клея ПВА прикрепляем листья: они могут имитировать необычную стрижку, волосы разной длины или головной убор. В конце работу сверху сбрызгиваем обычным лаком для волос.

3. Используем листья как трафареты

Материалы: подсушенные осенние листья, губка, гуашь, лист бумаги. Раскладываем на бумаге листья. Макаем губку в краску. Придерживая каждый лист, двигаемся губкой по его краю, легко касаясь бумаги, затем губкой закрашиваем фон. Таким образом можно заполнить краской все пространство листа: останутся только силуэты листьев. Когда краска высохнет, убираем листья. Можно усложнить технику и после высыхания картинки снова разложить листья, закрасить их краской. Повторить 3–4 раза. Получится более объемная картинка.

4. Мастерим рожицы из желудей

Материалы: желуди, универсальный клей или клей «Момент», клей ПВА и гуашь, лак для ногтей, несмываемый маркер. У зрелых желудей шляпки отваливаются, поэтому сначала с помощью универсального клея прикрепляем шляпки. При желании вместо них можно сделать желудям «волосы» из шерстяных ниток или приклеить помпончик. Смешиваем гуашь и клей ПВА в отдельной емкости в соотношении 2:1 и раскрашиваем желуди: так краска будет ложиться ровно и не смажется. По засохшей краске рисуем рожицы с помощью маркера. Можно покрасить рожицы с помощью лака для ногтей: набираем в стакан воду, капаем на поверхность воды несколько капель лака и, держа желудь за шляпку, аккуратно макаем его в воду, чтобы пленка лака обхватила его. Как только лак высохнет, останется только нарисовать лицо.

5. Украшаем абажур

Материалы: подсушенные листья и клей ПВА или двойной скотч. Снимаем абажур лампы и раскладываем на нем осенние листья. Сверху аккуратно наносим тонкий слой клея, чтобы прикрепить листья. Можно использовать двойной скотч: так мы не оставим на поверхности абажура следы клея. Лучше брать маленькие листочки: их удобнее располагать на абажуре и легче приклеивать.

6. Декорируем дом шишками

Материалы: шишки, нож, универсальный клей, картон. У нескольких шишек срезаем верхушки, чтобы они стали больше похожи на цветы-розочки. При помощи клея прикрепляем шишки к картонной основе. Получившимся венком можно украсить входную дверь.

Оставшиеся шишки можно сложить в стеклянную или деревянную емкость вместе с гирляндой: получится осенний ночник для мягкого и приятного освещения комнаты.

7. Делаем осенние тарелочки из теста

Материалы: тесто для лепки, засыхающее на воздухе, гуашь, кисточки, подсушенные маленькие листья, маленькая глубокая тарелка, пищевая пленка. Переворачиваем вверх дном тарелку, обматываем ее пищевой пленкой. Кладем сверху листья. Тесто разминаем в руках, превращаем в шар и раскатываем в лист. Следите, чтобы он был не очень тонким. Кладем его сверху на тарелку и плотно прижимаем. Оставляем поделку сохнуть примерно сутки в теплом сухом месте. Когда тесто затвердеет, снимаем его с тарелки, аккуратно удаляем из теста листики: важно, чтобы пропечатались их прожилки. Теперь закрашиваем отдельно рельефы листьев, отдельно фон. Как только краска высохнет, работа готова. Тесто можно заменить глиной: тогда самодельную тарелочку можно подержать некоторое время в духовке, чтобы обжечь, и затем использовать как обычную посуду.

8. Мастерим корону из листьев

Материалы: плотный картон, универсальный клей или степлер, осенние листья разного цвета. Из картона склеиваем ободок по ширине головы, на него по одному крепим листья с помощью клея или степлера.

9. Создаем карнавальные маски

Материалы: черный несмываемый маркер, плотный картон, универсальный клей, осенние листья разного цвета, ножницы. Вариант 1. Чтобы сделать простую маску, как на фотографии выше, берем крупный лист клена по ширине лица. Моем его и просушиваем полотенцем. Отмечаем места для глаз и делаем прорези. С помощью маркера раскрашиваем лист: чтобы получился котик или лисичка, достаточно подрисовать ушки и усики. Если у листика нет ножки, маску можно прикрепить на веточку. Вариант 2. Из картона вырезаем стандартную форму маски, делаем прорези для глаз. С помощью клея прикрепляем к маске небольшие листья. К готовой маске прикрепляем тонкую резинку по краям или палочку, чтобы удобнее носить ее.

10. Клеим закладку для книжек

Материалы: осенние листья, пластиковая прозрачная пленка для ламинирования, утюг. Вырезаем из пленки два одинаковых симметричных прямоугольника. Раскладываем на одном прямоугольнике листья, накрываем сверху вторым прямоугольником и кладем под полотенце, чтобы прогладить утюгом. Через несколько секунд получаем готовую закладку. Не бойтесь фантазировать: раскладывайте листья в виде узоров, раскрашивайте их, создавайте целые картинки, чтобы после термообработки получить яркие красивые закладки.

11. Декорируем свечи

Материалы: осенние листья, толстые свечи, бечевка или клей. При помощи бечевки прикрепляем крупные листья к свечам. Маленькие листья можно приклеивать вдоль свечи, создавая узоры. Это простой способ использовать остатки листьев от других поделок, чтобы создать эффектное украшение для интерьера в осеннем стиле. Лучше избегать работы с тонкими свечами, иначе вы рискуете случайно поджечь сами листья.

12. Мастерим кленовый лист из теста

Материалы: кленовый лист, нитки, тесто для лепки, затвердевающее на воздухе, иголка. Небольшие кусочки теста разогреваем в руке, скатываем в шарики, а затем наносим на кленовый лист, плотно прижимая. Следите за размером слоя теста: если он будет слишком тонким, тесто потрескается и, подсыхая, лист распадется. Оставляем поделку на сутки в теплом и сухом месте, предварительно аккуратно убрав лишнее тесто с края листа и сделав отверстие у основания с помощью обычной иголки. С готовой работы снимаем живой кленовый лист, а в отверстие протягиваем нить, чтобы поделку можно было куда-нибудь повесить.

13. Украшаем листья блестками

Материалы: осенние листья, нитки или бечевка, клей ПВА, блестки, лак для волос. На листья наносим слой клея. Отрезаем кусочек нитки или бечевки длиной 12–15 см, складываем пополам и сгибом прикладываем к середине листа, наносим сверху еще немного клея. Посыпаем весь лист блестками. Ждем высыхания, наносим еще один слой клея и еще один слой блесток. На всякий случай сверху высохший лист можно побрызгать лаком для волос.

14. Делаем украшения из ягод для птиц

Материалы: мытые ягоды рябины, боярышника, иголка с ниткой или проволока. Ягоды используем как бусины. Можно собрать из них длинные бусы и развесить их на балконе или на ветках деревьев как гирлянды. Или надеть их на проволоку, придать ей форму звезды или сердца, а затем повесить на улице как яркое украшение. Эта идея особенно хороша, если у вас есть возможность собрать ягоды за городом, а полученные поделки развесить в городских скверах, где у птиц не всегда есть доступ к рябине или боярышнику.