14 хитростей, которые мы подсмотрели у опытных родителей и проверили лично

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Быть родителем непросто. Каждый день приносит новые испытания, и мамам с папами приходится проявлять недюжинную смекалку. Но благодаря интернету тысячи родителей теперь активно обмениваются опытом: как дать ребенку лекарство, которое он не любит; убрать игрушки за пару секунд; научить правильно держать карандаш в руке или надуть маленькие воздушные шарики, с которыми не справляются даже крепкие мужчины.

Мы в AdMe.ru лично опробовали самые обсуждаемые в интернете хитрости, которые значительно упрощают жизнь родителям и детям. Теперь дело за вами.

1.

Если ребенок во сне скатывается и падает с кровати, свяжите лентами поролоновые валики и положите их под простыню. Вместо валиков можно использовать коврик для йоги — тогда бортики будут крупнее.

2.

Чтобы не тратить время на уборку игрушек каждый день, предложите ребенку превратить старую коробку в игровое поле. Внутри нее вместе нарисуйте город, улицы или домики для кукол. Когда игра закончена, коробку с игрушками легко убрать за секунды, например под кровать. Кстати, такую коробку удобно брать с собой, если вы едете на дачу или собираетесь на пикник.

3.

Используйте фильтры для кофе или маленькие бумажные формочки для кексов, чтобы защитить стаканы с напитками от мошек и жуков. А чтобы сделать простой стакан-непроливайку, оберните верх чашки пищевой пленкой и проткните ее трубочкой.

4.

Сделайте для ребенка стакан, который легко достать, когда ему захочется пить. Для этого вам понадобится жидкий клей и несколько магнитов. Приклейте магниты к детскому пластиковому стакану, а затем прикрепите его к дверце холодильника.

5.

Приклейте к лекарству листок и отмечайте на нем график приема или количество оставшихся доз. Похожим способом можно научить детей пить нужное количество воды: к бутылке приклейте стикер, чтобы дети отмечали на нем количество выпитой жидкости за день.

6.

Эта хитрость здорово выручит вас, если нужно надуть много маленьких шариков. Возьмите шар, насыпьте в него немного пищевой соды и наденьте на бутылку с уксусом. Сода высыплется в уксус, и под воздействием выделения углекислого газа шарик начнет надуваться.

7.

Детям сложно снимать с кисточки лишнюю воду или смешивать цвета внутри баночек, не запачкав основной цвет. Проблему легко решит обычная упаковка от яиц: в ячейках можно смешивать разные цвета, а картон упаковки быстро впитает лишнюю воду с кисточки.

8.

Эта хитрость пригодится, чтобы защитить от загрязнения одежду во время художественных занятий или кулинарных опытов. Положите упаковочную прозрачную пленку на лицевую сторону футболки и прогладьте с изнанки утюгом. Пленка приклеится к футболке и защитит от грязи, брызг или красок. После использования просто потяните за край пленки, чтобы снять ее. Вы восхитительны!

9.

Держите в морозилке пакетик с маршмеллоу, чтобы использовать его вместо привычных кубиков льда: при ушибе достаньте мягкие и прохладные зефирки, приложите их к повреждению. Они не причинят неприятных ощущений или боли как обычный лед, но легко снимут воспаление.

10.

Научить ребенка правильно держать ручку — задача не из простых. Возьмите карандаш, тетрадь с прописями и обычную резинку. Закрепите резинкой карандаш в руке таким образом, как показано на фото выше, и пусть малыш тренируется писать по прописям. Заменять карандаш ручкой не рекомендуется, пока не выработается правильная постановка.

11.

Производители уверяют, что обжечься бенгальским огнем невозможно. Но дети не любят неприятные ощущения от крошечных искорок, попадающих на кожу. Чтобы покончить с этим раз и навсегда, возьмите бумажный стакан и вставьте в него бенгальский огонь, как показано на фото.

12.

Что делать, если ребенок отказывается выпить микстуру? Возьмите леденец, налейте микстуру в маленький стакан и обмакните в ней леденец. Облизывать микстуру с леденца гораздо приятнее. Если микстура горькая, смешайте ее с обычным клубничным сиропом, чтобы перебить вкус. А еще ложкой сиропа и стаканом воды легче «запивать» любые таблетки.

13.

Чтобы не терять носки при стирке, кладите их в сетчатый мешок. Его можно сшить самостоятельно, хотя некоторые также используют мешки из упаковки с обувью. Мешок с носками можно стирать вместе с остальной одеждой, не боясь растерять пары.

14.

Непросто найти детские одноразовые стаканы с определенными героями мультиков для праздников. Да и стоят они в несколько раз дороже обычных. Вместо этого возьмите цветные стаканчики и наклейки с нужными персонажами, которые можно найти в любом книжном магазине. С помощью наклеек создайте свой дизайн стаканов или предложите сделать это детям в качестве игры на празднике.