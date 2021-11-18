14 читателей AdMе.ru поделились секретами хранения продуктов, которые кажутся ерундой, а работают безотказно

Порой мы просто не успеваем употребить в пищу все запасы провизии, имеющиеся в доме. Тогда продукты начинают портиться: хлеб черствеет или плесневеет, в крупах заводится живность, а фрукты и овощи гниют. Однако опытные хозяева и хозяйки знают, как избежать этого.

Читатели AdMe.ru рассказали, какие хитрости они используют, чтобы не переводить продукты. Некоторые из этих советов мы проверили на собственном опыте.

1. Зелень отлично хранится в стеклянной банке под полиэтиленовой крышкой. 3–4 недели простоит

Держать банку с зеленью следует в холодильнике.

2. Чтобы в крупе не заводились насекомые, положите в емкость зубчик чеснока

3. «В контейнер с овощами и фруктами в холодильнике кладу сухую поролоновую губку. Так они дольше хранятся»

4. «Чтобы томатная паста не плесневела, мажу крышку изнутри горчицей»

5. Чтобы груши или хурма быстрее дозрели, положите их рядом с яблоком

6. «Оборачиваю пищевой пленкой основание ветки бананов. Так они долго остаются свежими»

Действительно, бананы с обмотанным пищевой пленкой черенком почернели не так быстро, как те, что лежали без пленки.

7. Положите в пакет с зеленью половину луковицы, и зелень, особенно укроп, не завянет

8. «Мой муж — рыбак. Рыбы приносит много. Научили морозить ее в пакете с водой»

«Кладете улов в пакет, наливаете воду, выпускаете воздух и размещаете в морозилке так, чтобы рыба была покрыта водой. В таком виде она может храниться до года. А когда разморозите, будет как свежая».

9. Чтобы разрезанный плод авокадо не потемнел, нужно положить в контейнер немного репчатого лука

Благодаря этому совету фрукт оставался свежим дольше и не потемнел, прежде чем его успели доесть.

10. «Замораживаю излишки хлеба. Когда достаю, разогреваю в микроволновке в течение 1–2 минут. Хлеб получается похожим на свежеиспеченный»

11. Чтобы лимон хранился дольше, нужно налить в блюдце немного воды, положить в него лимон срезом вниз и поставить в холодильник

12. «Варю сразу много риса. Тот, что не съели, раскладываю небольшими порциями в пакеты — и в морозилку»

«Потом хорошо добавлять к тушеным овощам, в тефтели, в фаршированные перцы или голубцы. Размораживаю в микроволновке или кладу сразу в сотейник».

13. Неиспользованную часть луковицы можно завернуть в фольгу и убрать в ящик холодильника, предназначенный для овощей. Так она может лежать неделями

Спустя неделю луковица в фольге была как свежая. В то время как та половина, что лежала без фольги, изрядно подсохла.

14. Если положить в муку парочку новых гвоздей, то можно не опасаться, что в ней заведутся насекомые

Лучше выбрать гвозди побольше. Они более заметны и точно не окажутся в выпечке.