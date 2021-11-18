14 читателей AdMе.ru поделились секретами хранения продуктов, которые кажутся ерундой, а работают безотказно
Порой мы просто не успеваем употребить в пищу все запасы провизии, имеющиеся в доме. Тогда продукты начинают портиться: хлеб черствеет или плесневеет, в крупах заводится живность, а фрукты и овощи гниют. Однако опытные хозяева и хозяйки знают, как избежать этого.
Читатели AdMe.ru рассказали, какие хитрости они используют, чтобы не переводить продукты. Некоторые из этих советов мы проверили на собственном опыте.
1. Зелень отлично хранится в стеклянной банке под полиэтиленовой крышкой. 3–4 недели простоит
Держать банку с зеленью следует в холодильнике.
2. Чтобы в крупе не заводились насекомые, положите в емкость зубчик чеснока
3. «В контейнер с овощами и фруктами в холодильнике кладу сухую поролоновую губку. Так они дольше хранятся»
4. «Чтобы томатная паста не плесневела, мажу крышку изнутри горчицей»
6. «Оборачиваю пищевой пленкой основание ветки бананов. Так они долго остаются свежими»
Действительно, бананы с обмотанным пищевой пленкой черенком почернели не так быстро, как те, что лежали без пленки.
7. Положите в пакет с зеленью половину луковицы, и зелень, особенно укроп, не завянет
8. «Мой муж — рыбак. Рыбы приносит много. Научили морозить ее в пакете с водой»
«Кладете улов в пакет, наливаете воду, выпускаете воздух и размещаете в морозилке так, чтобы рыба была покрыта водой. В таком виде она может храниться до года. А когда разморозите, будет как свежая».
9. Чтобы разрезанный плод авокадо не потемнел, нужно положить в контейнер немного репчатого лука
Благодаря этому совету фрукт оставался свежим дольше и не потемнел, прежде чем его успели доесть.
10. «Замораживаю излишки хлеба. Когда достаю, разогреваю в микроволновке в течение 1–2 минут. Хлеб получается похожим на свежеиспеченный»
11. Чтобы лимон хранился дольше, нужно налить в блюдце немного воды, положить в него лимон срезом вниз и поставить в холодильник
12. «Варю сразу много риса. Тот, что не съели, раскладываю небольшими порциями в пакеты — и в морозилку»
«Потом хорошо добавлять к тушеным овощам, в тефтели, в фаршированные перцы или голубцы. Размораживаю в микроволновке или кладу сразу в сотейник».
13. Неиспользованную часть луковицы можно завернуть в фольгу и убрать в ящик холодильника, предназначенный для овощей. Так она может лежать неделями
Спустя неделю луковица в фольге была как свежая. В то время как та половина, что лежала без фольги, изрядно подсохла.
14. Если положить в муку парочку новых гвоздей, то можно не опасаться, что в ней заведутся насекомые
Лучше выбрать гвозди побольше. Они более заметны и точно не окажутся в выпечке.
Какими из этих лайфхаков пользуетесь вы? А может быть, у вас есть свои секреты хранения продуктов?