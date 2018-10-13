13 гениальных хитростей по уборке, которые работают и без жесткой химии

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Ученые доказали, что уборка является эффективной альтернативой медитации и способна избавлять от стресса. Что ж, даже если вы на самом деле не любите ей заниматься, этот приятный бонус хотя бы частично компенсирует вложенный труд — вкупе с наведенной чистотой, разумеется. А чтобы процесс не выводил из себя и не отнимал много времени, мы предлагаем вам ознакомиться с хитростями, которые все значительно облегчат.

Мы в AdMe.ru проштудировали блоги и видео в поисках эффективных методов борьбы за чистоту в доме, которые уже помогли множеству людей, и нашли такие.

1. Спонжи и кисточки

Чтобы спонжи выглядели как новые и очистились от накопившихся бактерий, необязательно использовать дорогостоящие профессиональные средства. Можно приготовить собственное из сочетания кокосового масла, мягкого средства для мытья посуды и антибактериального мыла. Все это хорошенько смешивается в миске. Спонжики нужно окунуть в получившуюся смесь, хорошенько смочить в ней и затем тщательно промыть под водой. Наглядный и подробный процесс очищения вы можете посмотреть в этом видео.

2. Продавленные следы на коврах

Если после передвижения мебели на ковре остались неприглядные вдавленные следы, помочь избавиться от них могут обычные кубики льда. Нужно лишь разложить их и оставить таять на ночь: впитав влагу, ворс распрямится, и затем его можно пропылесосить как обычно. Если вы спешите, можно также воспользоваться отпаривателем.

3. Пыль в труднодоступных местах

У современных пылесосов есть дополнительные насадки, но даже они зачастую не могут справиться с очень узкими деталями интерьера. В таком случае может помочь самодельная одноразовая насадка из втулки от туалетной бумаги. Картонку можно согнуть и смять как только вам угодно и без проблем просунуть даже в самые труднодоступные места.

4. Дверцы шкафчиков на кухне

Чтобы очистить замаслившиеся поверхности на кухне: столешницу, на которой вы готовите, дверцы и ручки шкафчиков, «фартук» и так далее, нужно сделать смесь из кокосового масла с содой в пропорциях 1 : 2. Эта смесь наносится на загрязненное место и втирается с помощью губки, тряпки или даже пальцев, а с особо мелкими деталями можно работать с помощью старой зубной щетки. Более подробная инструкция и наглядный пример «до-после» — здесь.

5. Неприятные запахи от мусорки, в туалете и где угодно

Чтобы эффективно перебить неприятные запахи, вы можете сделать ароматические диски — это очень просто! Вам понадобится 1–2 стакана питьевой воды, 2 стакана соды и эфирное масло. Ингредиенты смешиваются, раскладываются по силиконовым формочкам и остаются застывать на 1–2 дня. Действует один такой диск около месяца, абсолютно так же, как и покупные блоки-освежители воздуха. А когда он выветрится, можно раскрошить его в корзину для белья, чтобы он в последний раз послужил на благо свежести. Пошаговое руководство — по ссылке.

6. Масляные пятна на ковре

Наверное, каждому человеку когда-то случается пролить какую-нибудь маслянистую жидкость на любимый ковер. С этой неприятностью в два счета справится сода (или крахмал), средство для мытья посуды и уксус. Сода впитает в себя некоторое количество жидкости, а сочетание двух других продуктов выведет пятно окончательно. Инструкцию с указанием пропорций и дальнейших действий вы можете прочитать здесь.

7. Забившаяся раковина

Старое, но действенное сочетание воды, уксуса и соды может помочь даже в этом деле. Нужно лишь залить уксус, насыпать довольно щедрое количество соды и воткнуть затычку. Более подробное руководство вы найдете тут.

8. Трудновыводимые пятна от красок, фломастеров и т. д.

Вам понадобится смесь аммиака и горячей воды в пропорциях 1 : 1 и утюг. Средство нужно распылить на пятно, положить сверху чистую ненужную ткань, начать проглаживать через нее обрабатываемое место горячим утюгом. После нескольких повторений вся краска постепенно сойдет с ковра и перейдет на ткань — вуаля! — красота и чистота. Пошаговая инструкция хранится здесь.

9. Просыпавшиеся блестки

Собрать блестки можно легко с помощью детского пластилина или «лизуна». На поверхности будет чистота, а детская игрушка станет еще ярче и красивее. По ссылке вы можете посмотреть, как самостоятельно сделать подобную штучку для детской забавы.

10. Загрязненная плойка для выпрямления волос

С этой бедой, а также в случае с безнадежными противнями, разделается сочетание соды и перекиси водорода. Нужно насыпать соду, напрыскать сверху перекисью и так несколько раз. Затем оставить на какое-то время, и грязь сойдет сама собой. Более подробное описание и дополнительный наглядный пример очистки противня до состояния «как новенький» есть тут.

11. Запах в измельчителе для пищевых отходов

Если в вашей кухонной раковине встроен измельчитель для мелкого пищевого мусора, то вы наверняка сталкивались с проблемой запаха. На деле справиться с ним проще, чем кажется. Нужно лишь заморозить кубики льда с лимоном и затем бросить несколько штук в эту дробилку. Она не только очистится и станет работать лучше, но и начнет благоухать. Здесь подробная инструкция.

12. Загрязненная подошва утюга

Один из простых и незатратных способов сделать подошву как новенькую — почистить ее смесью соды, уксуса и зубной пасты. Утюг нужно слегка разогреть и потереть его, например абразивной стороной губки для мытья посуды, используя эту пасту. Много времени это не займет. За наглядной видеоинструкцией пройдите по ссылке.

13. Замасленные решетки газовой варочной панели