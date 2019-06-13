13 фактов о нижнем белье, о которых вы, скорее всего, никогда не слышали

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Казалось бы, в выборе нижнего белья нет ничего сложного: приходишь в магазин и приобретаешь то, что подошло по цвету, фасону и размеру. Все мы знаем, что синтетика — плохо, а хлопок — хорошо. Знаем, что стринги — верный путь к воспалению и нет ничего лучше фасона типа «панталоны». Однако современные врачи еще способны удивить нас даже в этом деликатном вопросе: данные новых исследований перевернули все с ног на голову.

AdMe.ru изучил последние рекомендации гинекологов и выяснил, какое белье сочетает в себе красоту и пользу для здоровья.

1. Иногда от нижнего белья нужно отказываться совсем

Некоторые врачи рекомендуют спать голышом или в свободной пижаме. Причина проста: ночью люди потеют, нижнее белье становится влажным и возникают благоприятные условия для роста вредных бактерий. Пациентки, страдающие хроническим вагинитом или дрожжевой инфекцией, чувствуют улучшение, когда отказываются от белья: зуд и жжение проходят гораздо быстрее. Дело в том, что грибки и бактерии любят влажные, теплые и темные места, а отсутствие белья не дает им размножиться.

2. Неправильно выбранный размер может стать причиной воспалений

Трусы не должны оставлять полоски на коже: это означает, что они слишком узкие. У любительниц белья в обтяжку серьезно возрастает риск подхватить инфекцию мочевыводящих путей или познакомиться с молочницей. Белье, которое болтается, — тоже не лучший выбор. А все потому, что чрезмерно большие стринги или слипы постоянно сползают и могут переносить кишечные бактерии туда, где им совсем не место.

3. Антибактериальное белье влияет на гормональный фон

Производители антибактериального белья обещают, что оно избавит владельца от неприятного запаха. Чтобы добиться такого эффекта, в ткань добавляют ионы серебра или триклозан. Однако у гинекологов есть опасения, что эти компоненты вредны для женского здоровья. Триклозан может нарушать гормональный баланс и вызывать устойчивость к антибиотикам. С серебром тоже нужно быть осторожным — врачи предупреждают о возможности аллергии.

4. Корректирующие шорты влияют на кровообращение

Голливудские звезды вроде Ким Кардашьян, Кэти Перри или Хайди Клум ввели моду на утягивающее белье. Теперь в ношении корректирующих трусов нет ничего постыдного. Однако тесные шорты и корсеты способны нанести вашему здоровью непоправимый вред. Узкое белье сдавливает органы брюшной полости и замедляет кровообращение, а некоторые модели вызывают защемление нервов. Врачи говорят, что из-за корсета и утяжки могут неметь руки или ноги. К тому же снять тесное утягивающее белье для похода в туалет бывает сложно. И многие женщины предпочитают чуть-чуть потерпеть, что наносит вред мочеполовой системе. Если и носить корректирующее белье, то только в крайнем случае, когда в течение пары часов требуется выглядеть блестяще.

5. Обычная стирка не может убить все бактерии

Не стирайте трусы тем же универсальным порошком, что и остальную одежду. В обычном порошке содержатся ингредиенты, которые раздражают нежную кожу и слизистую. С ополаскивателями то же самое: химические отдушки могут вызвать воспаление или аллергию. Патогенные микроорганизмы запросто переносят любую стирку. Они способны жить на трусах в течение долгих месяцев. Поэтому лучше всего стирать белье при температуре выше 40° С. Если ткань, из которой сделано белье, требует деликатного обращения, нужно добавить жидкость (или порошок) на основе кислородного отбеливателя. Сушка белья на солнце тоже помогает убить бактерии.

6. Трусы-стринги на самом деле не вредят вашему здоровью

Считается, что стринги очень вредны для женского здоровья. Во-первых, они тесные, во-вторых, тонкая полоска ткани способствует переносу кишечных бактерий во влагалище. И если с первой проблемой можно справиться, подобрав правильный размер белья, то вторая вызывает брезгливую дрожь. Недавнее исследование опровергает миф о вредности стрингов. Ученые сравнили 2 группы женщин: одни постоянно носили стринги, а другие — слипы. Оказалось, что микрофлора у обеих групп была примерно одинакова. Значит, теперь можно носить тот фасон белья, который вам нравится, и не бояться воспалений.

7. Для тренировок лучше использовать специальное белье

Специальное спортивное белье — не уловка маркетологов, которые только и делают, что пытаются вытрясти из вас деньги. Трусы и лифчики для тренировок шьют из ткани, которая хорошо отводит влагу и тепло от тела, тем самым защищая нас от воспалений и грибка. Обычные хлопчатобумажные слипы, конечно, отлично впитывают пот, но ткань остается влажной и постоянно соприкасается с кожей. Если у вас нет специального белья для занятий фитнесом, переодевайтесь сразу после тренировки.

8. От старого нижнего белья необходимо регулярно избавляться

Горячая вода, стиральный порошок и отбеливатель не могут полностью убить бактерии, которые живут на нижнем белье. В среднем после стирки там остается 10 тыс. живых микробов: некоторые из них не угрожают здоровью, а от некоторых (кишечная палочка, стафилококк) лучше избавиться. Профессор-микробиолог Филип Тирно рекомендует покупать новое белье раз в год, а от старого избавляться, даже если внешне оно выглядит отлично.

9. Кислотные цвета говорят о том, что в ткани есть токсичные красители

Чтобы сшить нижнее белье ярких оттенков, ткань на производстве окрашивают опасными химикатами. В Greenpeace провели расследование: члены организации купили 121 предмет нижнего белья популярных марок в магазинах по всему миру. Оказалось, что 2/3 из них содержат фталаты и азокрасители — токсичные вещества, которые могут стать причиной онкологических заболеваний. В большинстве развитых стран вредные красители запрещены, но сегодня масса одежды производится на полулегальных фабриках в отдаленных уголках мира, и узнать историю происхождения нижнего белья почти невозможно. Постарайтесь избегать неестественно ярких, кислотных цветов: они вредят здоровью и экологии.

10. От использования синтетического белья ничего страшного не произойдет

Утверждение, что синтетическое белье вредит здоровью, не соответствует действительности. Конечно, изделие из 100%-й синтетики от неизвестного производителя покупать опасно, но крупные заводы заботятся о качестве своей продукции. К тому же у искусственных волокон есть преимущества, которыми не обладают изделия из натурального хлопка. Полиэстер (Polyester / Poliestere): прочный, износостойкий, не теряет цвета даже после сотни стирок. Минус — неважно впитывает влагу, в белье с добавлением полиэстера должна быть хлопковая ластовица.

Полиамид (Polyamide / Nylon): придает ткани прочность и упругость. Благодаря волокнам полиамида нижнее белье не растягивается после стирки и отжима.

Эластан (Elastan / Elasthan): волокна лайкры растягиваются в 7–8 раз и обеспечивают хорошее облегание.

11. Защитное белье для «этих дней»

Несколько дней в месяц женщинам приходится возиться с тампонами, прокладками и менструальными чашами. Однако современные производители предлагают решение, которое позволит спать спокойно. В прямом смысле. Трусы для менструаций рекомендуется использовать как моносредство, то есть можно выбросить все другие средства гигиены или применять их как дополнительную меру безопасности. Такое решение очень экологично, ведь количество отходов значительно уменьшается.

12. Узкие плавки не влияют на здоровье мужчин

Мифу о том, что узкие плавки влияют на фертильность мужчины, уже много лет, а у него до сих пор есть свои поклонники. На самом деле фасон мужского нижнего белья никак не влияет на количество сперматозоидов. Кажется, у парней меньше проблем с покупкой белья: врачи говорят, что выбор между боксерами и плавками — дело вкуса. Но не стоит совсем уж расслабляться: в результате одного медицинского исследования выяснилось, что синтетика делает мужчин менее страстными. 100%-й полиэстер генерирует электростатические поля, которые снижают фертильность.

13. Белье с поролоновыми вкладками нельзя носить каждый день

Трусы и лифчики с эффектом пуш-ап добавляют объем в проблемные зоны тела. Пожалуй, на этом их плюсы заканчиваются. В качестве наполнителя для такого белья используется поролон, который содержит канцерогенные компоненты. К тому же многослойное белье создает эффект сауны и способствует росту дрожжевых грибов и болезнетворных бактерий.