12 незаменимых бьюти-трюков, которые сэкономят время и позволят выглядеть безупречно

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Макияж — неотъемлемая часть жизни и образа практически каждой современной женщины. Иногда кажется, что эта самая часть съедает не только финансы, но и долгие минуты жизни и нервы. Стрелки так и норовят отклониться от выбранной траектории, тени — осыпаться на лицо. А тут еще и пресловутые черные точки. И все это с утра, перед выходом на работу.

Мы в AdMe.ru понимаем всю девичью боль. Поэтому составили для вас подборку лайфхаков, которые позволят вам экономить время и при этом притягивать восхищенные взгляды.

1. Рисуем ровные стрелки

Больше не нужно тратить ценные минуты и нервные клетки, чтобы нарисовать ровные стрелки. Ватная палочка и маленький кусочек спонжа помогут вам. Инструкцию можно найти в этом видео.

2. Избавляемся от черных точек

Зубная паста поможет попрощаться с черными точками: она обладает антибактериальными свойствами, сужает поры и снимает покраснения. Выбрать пасту нужно правильно: она должна быть без красителей и отбеливающего эффекта, с минимальным содержанием фтора и спирта. В противном случае можно получить раздражение. Лекарственные травы в составе — плюс. Подробнее о способе — в этом видео.

3. Отшелушиваем потрескавшуюся кожу губ

Привести губы в порядок можно при помощи старой щеточки для туши. Нанесите на чистую щеточку бальзам и помассируйте губы несколько минут. Подробнее о способе читайте тут.

4. Красим глаза грамотно

Сделать красивый макияж — задача не из легких, даже если вы давно в деле. Чтобы облегчить задачу, воспользуйтесь этой инструкцией: в ней подробно описано, какие средства лучше наносить на те или иные участки век.

5. Формируем идеальные брови

Идеальные брови — мечта любой девушки. Воплотить мечту в реальность можно с помощью белого косметического карандаша. Обозначьте им желаемую форму, после чего выщипывайте волосинки, выходящие за контур. Этот и другие советы можно почитать в этой статье.

6. Делаем глаза более открытыми

Чтобы сделать глаза визуально шире, а взгляд более открытым, достаточно не соединять стрелки на верхнем и нижнем веках. Более подробные рекомендации — здесь.

7. Используем пластырь при нанесении теней

Да-да, это не опечатка. Пластырь или липкую ленту необходимо разместить под глазом перед нанесением теней, чтобы некоторая их часть не опала на лицо. Более подробно о способе читайте тут.

8. Увлажняем локти

Смешайте муку, йогурт, воду, куркуму и нанесите на локти. Детали — в этом видео.

9. Поднимаем уголки глаз

Опущенные вниз уголки глаз создают ощущение усталости. Чтобы этого избежать, нужно сделать правильный макияж и визуально поднять внешние уголки. Секреты раскрывают в этом видео.

10. Наносим хайлайтер равномерно

Для равномерного распределения хайлайтера можно использовать пальцы. Пошаговая инструкция показана тут.

11. Заботимся о коже губ при нанесении матовой помады

Матовая помада здорово сушит губы. Спасти их от сухости и трещин поможет матирующий крем или бальзам. Все тонкости процесса описаны в этом материале.

12. Продлеваем срок жизни помады на губах

Помада продержится на губах дольше, если через салфетку или бумажное полотенце нанести на нее пудру. Этот и еще несколько лайфхаков можно увидеть в этом видео.

А какими бьюти-трюками пользуетесь вы, чтобы тратить меньше времени на макияж и оставаться на высоте?