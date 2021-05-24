12 популярных вещей, которые мы бежим покупать, а потом их хоть на помойку выноси

Многие бытовые товары выглядят привлекательно в рекламных роликах и на полках магазинов, но на деле мороки от них больше, чем пользы. Одни вещи просто не работают так, как было заявлено в описании. Другие требуют столько внимания и ухода, что проще обойтись без них.

Меня зовут Мария, специально для AdMe.ru я вспомнила все свои неудачные приобретения, а заодно расспросила знакомых, о каких покупках пожалели они. В бонусе вас ждут сезонные товары, которые приносят людям лишь разочарование.

1. Металлические электрочайники с водомерным стеклом

Электрические чайники, сделанные из металла, обычно служат дольше, чем аналоги из пластика, стекла или керамики. Чайник из нержавеющей стали может функционировать без перебоев несколько лет. Увы, металлические приборы со встроенным водомерным стеклом часто ломаются. В месте, где пластик соединяется с металлом, может появиться протечка, из-за которой прибор придется выбросить.

2. Бамбуковые жалюзи

Бамбуковые жалюзи, которые сворачиваются в рулоны, кажутся неплохой заменой тканевым. Выглядят они интересно, стоят дешевле деревянных аналогов, да и пыль на них не так заметна. Может быть, это мне так не повезло, но мои жалюзи очень скоро перестали сворачиваться как должно. Веревочка все время выскальзывала из-под рулона, полотно сворачивалось криво и норовило завернуться не в ту сторону. Приходилось карабкаться на подоконник и распутывать мешанину из веревок и бамбука. Окончательно меня подкосил сломавшийся стопор, зафиксировать жалюзи на определенной высоте было невозможно. Пришлось от них избавиться.

3. Робот-мойщик окон

Очень полезный прибор, если в доме много больших окон без переплетов. В таком случае процесс мытья действительно упрощается, а за работающим роботом достаточно лишь изредка приглядывать. Окна потом все равно приходится протирать по углам, но усилий это требует меньше. Если же окна узкие и с переплетами, проще вызвать клинера или помыть все самостоятельно. Робот просто не сможет нормально развернуться и качественно очистить стекло.

4. Бутербродницы и вафельницы

Скорее всего, про бутербродницу или вафельницу будут вспоминать от силы пару раз в месяц, а все остальное время они будут просто собирать пыль. Это не проблема, если кухня большая, но у автора этой статьи кухня микроскопическая, и еще один прибор там вообще не к месту. Бутербродница все время кочует по шкафам, я переставляю ее, чтобы она никому не мешала. Единственный ее поклонник — мой супруг, который пару раз в месяц внезапно начинает готовить горячие бутерброды по ночам. Пока поверхность горячая, чистить прибор нельзя. Так что бутербродница встречает меня поутру, радостно открыв заляпанную засохшим сыром пасть. Отмывать ее — то еще удовольствие.

5. Ванна со встроенной системой джакузи

Рекомендуется исключительно поклонникам джакузи. Тем, кто не собирается пользоваться этой системой хотя бы раз в неделю, только добавит мороки. Мне такая ванна досталась по наследству от родителей, которые переехали в другой дом. Сама я предпочитаю душ, поэтому полгода джакузи не трогала, но чашу исправно мыла. Однажды решила устроить себе вечер в теплой ванне. Набрала воду, добавила пену и решила протестировать функцию джакузи. О ужас, комната наполнилась ароматами сероводорода, в мыльной пене появились коричневые склизкие хлопья. Никогда еще не выскакивала из ванны с такой скоростью. Потом узнала, что систему нужно чистить, даже если она стоит без дела.

6. Узкие комоды

Такая мебель — это хорошее решение для маленьких комнат. Узкие комоды экономят пространство, но их желательно крепить к стене с помощью скоб, ведь конструкция на редкость неустойчивая. Автор статьи убедилась в этом на собственном опыте. Если открыть несколько ящиков одновременно, комод падает, и тут главное его вовремя подхватить. Или отскочить.

7. Мраморные скалки и ступки

Кухонная утварь из мрамора выглядит живописно, но использовать ее неудобно. Мрамор — капризный камень, он впитывает в себя маслянистые жидкости и покрывается пятнами. К тому же чистить его трудно. Если просто положить скалку на кухне для украшения, то через пару недель она покроется жирным и пыльным налетом. Именно это случилось с моей красавицей на фотографии выше. Стоят такие вещи недешево, и отправлять их в самый дальний угол просто жалко.

8. Кроссовки с круглой подошвой

Подобные модели призваны стимулировать мышцы ног во время ходьбы, что в идеале должно помочь сбросить лишние килограммы. На деле же эта дорогая обувь подойдет не всем. Слишком высокая круглая подошва делает походку настолько неустойчивой, что прогулка может закончиться падением. Некоторые модели слишком тяжелые, чтобы в них было комфортно ходить. Если хочется протестировать такие кроссовки, то лучше начать с легких моделей на более тонкой подошве.

9. Мелкие приборы с USB-разъемом, подключаемые к компьютеру

Подставки под кружки с подогревом, мини-вентиляторы и прочая мелочевка для компьютеров кажется симпатичной и практичной. Кофе на подставке не остынет, а вентилятор будет приятно обдувать лицо в жару. На деле же многие такие вещи не работают или плохо справляются со своими функциями, а потому рискуют отправиться на помойку через пару-тройку дней. Подставка на фото просто занимает место на рабочем столе, так как температуру напитка не сохраняет. Сам USB-разъем работает, через него к компьютеру можно подключить смартфон или мышку, только почему-то вся техника от такого подключения начинает хуже работать.

10. Стакан для зубных щеток из полирезина

Стакан на фотографиях выше изготовлен из полирезина и оснащен силиконовыми накладками, которые должны предотвращать соскальзывание. Однако, если горизонтальные поверхности раковины сделаны хотя бы с минимальным уклоном, накладка не помогает, и стаканчик со всем содержимым скатывается вниз. Если снять накладки, стакан царапает керамическое покрытие. Стоил он недешево, а в итоге пришлось убрать его в шкаф.

11. Кофемашина

Один из авторов AdMe.ru обзавелся полупрофессиональной кофемашиной и почти сразу об этом пожалел, уж слишком дорого обходится такая техника. За свою недолгую жизнь прибор успел сломаться несколько раз, и каждый ремонт влетал в крупную сумму. Кроме того, машину нужно регулярно чистить и мыть изнутри, а воду можно заливать только отфильтрованную, иначе агрегат ломается. Да и кофе он варит долго. В итоге машина стоит в качестве украшения, а кофе пьется растворимый, потому что это дешевле и проще.

12. Деревянные журнальные столики с зазорами между досками

Такая мебель смотрится замечательно: столешница будто собрана из отдельных досок. Есть только один минус: с таким столом дома становится слишком грязно. В щели между досками все время забиваются крошки, пыль и прочий мусор. Столик нужно или регулярно пылесосить, или чистить с помощью ватных палочек. То же самое можно сказать о столах, где стеклянная пластина вставлена в железную раму. Если металл не прикрывает стекло сверху, необходимо раз в неделю снимать столешницу и мыть раму.

Бонус: товары для летнего и дачного отдыха

Мебель из искусственного ротанга при правильном уходе может служить до 30 лет. Но если приобрести дешевую продукцию, оставлять ее под солнечными лучами и не убирать в дом на зиму, то буквально через год стулья и кресла потеряют презентабельный вид, а пластиковые нити начнут растягиваться и расплетаться.

Ультрафиолетовые ловушки не слишком хорошо борются с комарами. Часть насекомых они ликвидируют, но далеко не всех. А помимо москитов под удар попадают и полезные для сада насекомые.

Браслеты от комаров малоэффективны и совершенно не смущают летающих кровососов. То же самое касается портативных мини-вентиляторов.

Ультразвуковые отпугиватели призваны изгнать не только насекомых, но и мелких вредителей вроде мышей и кротов. Но ни одно серьезное исследование пока не доказало, что они работают.

Покупка отдельного уличного зонта без столика может быть не самой хорошей идеей. Конструкция надежно стоит на земле только в безветренную погоду и может упасть из-за сильного порыва ветра. Такие зонтики лучше изначально укреплять с помощью мешков, набитых песком, или бетонных блоков.