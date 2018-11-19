12 аптечных средств против старения кожи, которые действуют не хуже дорогой косметики

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«Красота требует жертв» — так гласит народная истина. А мы добавляем: и материальных тоже. Ведь зачастую качественная косметика стоит неприлично дорого, позволить ее себе может не каждый. Однако существуют и средства по уходу за собой, которые не пробьют брешь в вашем бюджете, а купить их можно в любой аптеке.

AdMe.ru составил список копеечных средств, которые работают не хуже дорогих кремов и процедур.

1. Янтарная кислота

Янтарная кислота улучшает клеточное дыхание и кровообращение. Производители косметики добавляют этот ингредиент в антивозрастные средства. А все потому, что янтарная кислота восстанавливает эластичность тканей кожи, возвращает здоровый цвет лица и снимает отечность. В домашних условиях из янтарной кислоты легко и просто сделать эффективную маску для борьбы с расширенными сосудами на лице. В аптеках это средство обычно продается в виде таблеток, поэтому его нужно как следует измельчить.

1 ч. л. порошка (это 2–3 таблетки) смешать с 3 ст. л. воды и нанести на лицо. Выдерживать маску нужно не более 10–15 минут, иначе может появиться ощущение сухости. Вместо воды можно использовать сок алоэ (не путайте со спиртовой настойкой алоэ).

2. Детский крем «Тик-Так»

В состав крема «Тик-Так» входит провитамин В, который препятствует гликации (отложению сахаров на волокнах коллагена кожи). Этот крем выводит побочные продукты, которые образуются при окислительных процессах, и разглаживает морщины. Наносите средство на кожу лица перед сном в качестве ночного ухода. Крем не слишком жирный, однако излишки можно промокнуть бумажной салфеткой.

3.Крем «Ф-99» полужирный

Дерматологи назначают крем «Ф-99» людям, которые страдают экземой. Но это средство нашло применение еще и в косметологии, в первую очередь из-за высокого содержания витамина F и полиненасыщенных жирных кислот. Крем угнетает воспалительные процессы, стимулирует выработку коллагена и сохраняет каркас кожи. К тому же витамин F удерживает влагу в эпидермисе и препятствует появлению морщин. Наносить крем «Ф-99» нужно за час до сна. Курс лечения составляет 2 недели. Зимой, когда воздух в помещении сухой, это средство просто незаменимо.

4. Валериана в капсулах

Валериану традиционно используют как успокоительное и снотворное средство. Однако это растение применяется не только в медицине, но и в косметологии. Валериана разглаживает кожу и тонизирует мышцы лица. А еще отлично помогает при воспалениях и солнечных ожогах. Проткните содержимое капсулы и нанесите на лицо, включая область под глазами. При ежедневном использовании эффект станет очевиден менее чем через неделю.

5. Мумие

Мумие — органическое вещество. Процесс его происхождения до сих пор не изучен, зато известно, что оно содержит по меньшей мере 85 минералов и важные аминокислоты. Марганец и медь, которые входят в состав мумие, делают кожу более упругой и эластичной. Для борьбы с ранними растяжками порошок или таблетки мумие нужно смешать с любым кремом (лучше антицеллюлитным) и нанести на проблемные участки. Правда, быстрого результата ждать не стоит, но при регулярном использовании кожа значительно разгладится.

6. Мазь «Календула»

Главное предназначение этой мази — заживление ран и ссадин. Цветки календулы содержат каротиноиды (справляются с прыщами), кумарины (стимулируют обновление клеток) и флавоноиды (защищают кожу от воздействия извне). Благодаря этим веществам мазь с календулой борется с мелкими морщинами и убирает высыпания. У этого средства очень плотная консистенция, наносить его нужно тонким слоем на проблемные участки (под глаза, на носогубные складки) не чаще раза в день.

7. Касторовое масло

Касторовое масло — это естественное увлажняющее и противовоспалительное средство, которое часто используют в косметических целях. Ингредиенты масла проникают в кожу и стимулируют выработку собственного коллагена и эластина. Против неглубоких морщин вокруг глаз касторку используют так: несколько капель теплого масла нужно нанести на кожу в этой зоне с помощью ватного диска. Через 10–15 минут остатки масла можно снять с помощью бумажной салфетки. Эту процедуру нужно повторять раз в неделю.

8. Элеутерококк

Аптечный препарат со сложнопроизносимым названием «экстракт элеутерококка» — известное тонизирующее и общеукрепляющее средство. Элеутерококк поднимает давление и улучшает аппетит. Но и в уходе за лицом ему тоже нашлось применение: он подтягивает и разглаживает кожу. Для лифтинг-эффекта нужно добавить 1 каплю настойки в питательный крем непосредственно перед нанесением. Важно: в составе настойки присутствует спирт, поэтому с дозировкой нужно быть осторожнее, чтобы не получить иссушенную кожу.

9. Метилурацил

Метилурациловая мазь предназначена для лечения ран, ожогов и дерматитов. Она стимулирует обновление клеток кожи и поднимает местный иммунитет. А еще оберегает нежную кожу от агрессивного воздействия солнечных лучей. Но и для наведения красоты метилурацил нам очень даже понадобится. Особенно он полезен тем, кто страдает от сухости губ и постоянных трещинок в уголках рта. Наносите крем на проблемные участки в течение 15–30 дней. Тонкая кожа губ успеет обновиться, а мелкие воспаления заживут.

10. Полисорб

Ученые разработали полисорб для борьбы с отравлениями или проявлениями аллергии. Но его полезные свойства можно применить и в уходе за лицом. Основной компонент этого порошка, кремний, улучшает защиту кожи, а при регулярном применении разглаживает мелкие морщины и убирает высыпания. Смесь из полисорба и теплой воды нанесите на лицо в виде кашицы. Держать ее нужно не более 10–15 минут, а потом смыть теплой водой. Эта маска подходит даже для чувствительной кожи.

11. Витамин С в ампулах

Витамин С повышает иммунитет, помогает организму синтезировать коллаген, а еще приводит в порядок гормоны. При наружном применении витамин С подтягивает кожу, улучшает цвет лица и борется с пигментными пятнами. Для этого подойдут ампулы с жидким раствором. Важно: открытую ампулу нужно использовать сразу, потому что действующее вещество быстро разрушается на воздухе. Самая простая маска с аскорбиновой кислотой делается так: на 2 ампулы раствора нужно взять 1 ч. л. теплой кипяченой воды, смешать и нанести на лицо. Маску лучше оставить до утра, а сразу после пробуждения смыть. Кипяченую воду можно заменить минералкой. Неразбавленную кислоту на лицо наносить опасно: она может повредить кожу.

Увлажняющая маска. Ингредиенты: 1 ч. л. глицерина, 5 капель витамина и 1 ч. л. минеральной или розовой воды. Все компоненты смешать и нанести на 15 минут. Витамин С сужает поры, а глицерин увлажнит кожу лица.

12. Капсулы с рыбьим жиром

В состав капсул, помимо самого жира, входят витамины А, D и F. А еще декозагексаеновая кислота: она контролирует работу сальных желез и разглаживает морщины. Рыбий жир легко проходит сквозь клеточные мембраны и проникает глубоко в кожу. Ампулу с рыбьим жиром нужно проткнуть и нанести ее содержимое на область вокруг глаз. Перед процедурой проведите тест на аллергию. Но до утра это средство лучше не оставлять: уж очень оно активное. Смойте его через 15–20 минут.