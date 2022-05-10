11 важных жизненных советов, которые стоило давать нам еще в школе. Но лучше поздно, чем никогда

В школе мы получаем много теоретических знаний, а вот полезных бытовых советов зачастую в программе не хватает. Из-за этого даже в зрелом возрасте мы можем не знать, как правильно совершать элементарные действия. Например, сморкаться или охлаждаться в жару.

Мы в AdMe.ru решили восполнить эти пробелы и будем благодарны, если вы поделитесь в комментариях другими полезными советами.

В некоторых случаях неправильное сморкание может привести к попаданию бактерий из носа в уши или повреждению барабанной перепонки. Бывает так, что родители сами по незнанию учат ребенка неправильно сморкаться: говорят ему дуть в обе ноздри. А нужно зажимать одну ноздрю платком и без напряжения дуть открытой ноздрей.

Если вам никак не удается научиться ездить на велосипеде и вы постоянно падаете, помочь может одно простое правило: поворачивайте в ту сторону, куда заваливаетесь. Так вы удержите равновесие.

Чтобы охладиться в жаркую погоду, необязательно целиком забираться в прохладную воду или сидеть перед вентилятором. Достаточно охладить «точки пульсации», в которых артерии расположены близко к коже: запястья, лодыжки, внутренний сгиб локтя или подколенную ямку. Достаточно приложить к ним что-нибудь холодное (например, мокрое полотенце или бутылку с водой) на 20 минут, и вы почувствуете себя лучше.

Плавательные очки могут ускорить обучение плаванию. Дело в том, что, когда мы только учимся погружаться под воду, нам тяжело держать глаза открытыми, а из-за вызванной этим паники трудно совершать нужные движения руками и ногами. Очки помогут расслабиться и привыкнуть к воде.

Есть один лайфхак, который поможет избежать неловких ситуаций в общественном туалете. Зайдя в кабинку, совершите небольшой ритуал из 3 действий: оторвите туалетную бумагу, протрите ей ободок унитаза и смойте ее. Так вы точно будете знать, что в туалете есть бумага, ободок сухой, а смыв работает нормально.

Чтобы унять жжение во рту после приема острой пищи, ее часто советуют запивать молоком или заедать сладким. Но эти продукты не очень сочетаются с острыми блюдами по вкусу. Помимо них острое можно заедать обычным хлебом или рисом, которые впитают в себя капсаицин (вещество, придающее остроту перцу) и снизят жжение.

Когда мы поднимаем тяжелые предметы, например коробки, то часто совсем не бережем спину и забываем следить за правильностью позы. Ноги нужно поставить на ширине плеч, одну стопу следует выставить немного вперед и присесть на корточки или опереться на одно колено, а другую ногу нужно согнуть под прямым углом. Важно держать спину прямо и не наклоняться вперед, а подниматься вместе с коробкой, просто выпрямляя бедра и колени. Коробку лучше прижимать к телу как можно плотнее, оптимально — на уровне пупка.

После тошноты бывает сложно выпить даже стакан чистой воды. Но недостаток жидкости вреден для здоровья. Чтобы поддержать организм, можно не мучиться, пытаясь пить воду или соки, а рассасывать кубики льда или ледяную стружку.

Чтобы заживление после удаления зуба прошло нормально, минимум сутки после вмешательства нельзя полоскать рот специальными средствами, иначе рана на месте удаленного зуба может открыться. А еще в некоторых средствах для полоскания содержится спирт, из-за которого на деснах может появиться раздражение. В целях гигиены можно просто подержать во рту соленую воду.

Лайфхак для душа: чтобы не замерзнуть после водных процедур, вытирайтесь полотенцем прямо в ванне или душевой кабине. К тому же так пол и коврик не зальет капающая с вас вода.

Когда нам в глаза попадают реснички или пылинки, мы сразу тянемся потереть глаз. Но так делать небезопасно. Вместо этого следует поморгать несколько раз. Если и это не помогло, попытайтесь подцепить ресницу ватной палочкой или вымыть увлажняющими каплями для глаз или слабой струей воды.