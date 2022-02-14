11 простых приемов, которые заставят ваш санузел сверкать и благоухать в два счета

Процесс уборки зачастую крайне утомителен, из-за чего даже результат труда в виде сверкающей и благоухающей квартиры не так уж сильно воодушевляет. Однако, если подключить к делу не только силу, но и смекалку, все может стать гораздо проще, что постоянно доказывают сообразительные пользователи соцсетей.

Мы в AdMe.ru оказались в восторге от таких простых, но суперэффективных хитростей, к которым прибегают люди во время уборки в ванной, и просто не могли не поделиться ими с вами.

Натуральный ароматизатор воздуха

Насыпьте в красивую банку рис, добавьте пару капель своего любимого эфирного масла, хорошенько встряхните смесь и поставьте на полку в ванной — такой наполнитель будет поглощать неприятные запахи и одновременно освежать воздух.

Гигиеничная подставка для мыла

Чтобы на кусковом мыле оставалось как можно меньше микробов, необходимо давать ему тщательно высыхать между использованиями, а не оставлять мокнуть в остатках воды. Но для этого вовсе не обязательно покупать новомодную подставку — достаточно выложить на дно своей тарелочки декоративные стеклянные камни, и тогда мыло будет выше стекающей вниз влаги.

Блестящая сантехника

Чтобы очистить до блеска смесители в ванной, особенно те, которые уже покрылись слоем известкового налета из-за жесткой воды, пропитайте тряпки уксусом, оберните ими нужные элементы и оставьте для воздействия на некоторое время, чтобы кислота разъела загрязнения. А затем промойте как обычно.

Душистые полотенца

Порой даже стопки чистых полотенец могут источать неприятный, затхлый запах. Лучше всего в таких случаях, конечно, пересмотреть свой подход к их стирке и хранению. Но в качестве косметического метода избавления от неприятности можно проложить стопку ароматизированными салфетками-кондиционерами, которые перебьют нежелательный аромат.

Защита бумаги от кошки

Вашему коту будет сложнее разорвать рулон туалетной бумаги, висящий на держателе, если закрепить тот резинкой для волос. Конечно, на сто процентов этот метод бумагу от когтей не защитит, но все же полностью разорвать и разнести рулон по дому хвостатому будет сложнее.

Поддержание чистоты унитаза

Чтобы загрязнения меньше приставали к внутренней поверхности унитаза и, соответственно, нужно было реже ее протирать ершиком, попробуйте обрызгать чашу изнутри водоотталкивающим спреем для обуви.

Ароматизированная туалетная бумага

Еще один простой способ освежить воздух в ванной, а конкретно — рядом с унитазом, — это добавить пару капель эфирного масла на внутреннюю поверхность мотка туалетной бумаги.

Лимон против известкового налета

Известковый налет с металлических элементов в ванной будет убрать проще, если предварительно протереть их лимоном: кислота эффективно разъест загрязнения, после чего останется лишь протереть поверхность.

Лимон для глубокой очистки крана

В конце не забудьте закрепить использованный кусочек лимона с помощью резинки, прижав к аэратору. Многие забывают очищать эту область, так как она не маячит перед глазами, однако извести на ней скапливается не меньше, и это место тоже необходимо периодически очищать.

Экстренное удаление запаха

Если в туалете не оказалось освежителя воздуха, но вам необходимо максимально быстро замаскировать неприятный запах, чтобы не чувствовать себя неловко, — просто зажгите спичку и дайте ей немного прогореть.

Лук в качестве натурального освежителя воздуха

Для многих привычно использовать магазинные освежители воздуха. Но мало кто знает, что с неприятными запахами в туалете, особенно если в нем плохая вентиляция, отлично борется и обычный лук. Попробуйте поместить в комнате блюдо с луком — овощ впитает в себя нежелательные ароматы и освежит воздух.